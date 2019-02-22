Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2020 Volkswagen Multivan 6.1 yeni teknolojileriyle tanıtıldı

2020 Volkswagen Multivan 6.1 yenilenen yüzüyle daha sportif bir görünüme kavuştu. Dijital gösterge ve yeni bilgi-eğlence sistemiyle daha modern hale geldi. İşte 2020 Volkswagen Multivan 6.1 özellikler
2 ay
13,1b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2020 Volkswagen Multivan 6.1 yeni teknolojileriyle tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

Alman üretici Volkswagen; 2020 Transporter, Caravelle ve Multivan modellerine uygulayacağı T6.1 isimli makyaj ve teknoloji güncellemesini 2020 Volkswagen Multivan 6.1’in dünya prömiyerini gerçekleştirerek gözler önüne serdi. Dış yüzünde de değişimlere rastladığımız araçtaki en önemli yenilikler kabinde ve teknoloji tarafında karşımıza çıkıyor. İşte 2020 Volkswagen 6.1 ve özellikleri:

2020 Volkswagen Multivan 6.1’in ön yüzünü domine eden bölümde yeni Touareg modelinden esinlenen bir ızgara kullanılmış. Alt kısımda aracın daha sportif görünmesini sağlayan yeni bir tampona yer verilirken, LED gündüz farlarına sahip köşeli aydınlatma grubu da yan taraftaki Bulli rozetiyle birleştirilmiş. Arka tarafa geçtiğimizde ise yeni grafiklere sahip stop lambalarında LED ünitelere yer verilmiş.

Yeni güncellemeyle birlikte 2020 Volkswagen Multivan 6.1’in kabini daha modern bir görünüme kavuşmuş. Aracın konsolu 8 inçlik (10.25 inç opsiyonel) dijital gösterge ekranı ve 8 inçlik (9.2 inç opsiyonel) ekrana sahip MIB3 bilgi-eğlence sistemiyle yenilenmiş. Bu sistemde kablosuz Apple CarPlay ve entegre SIM kart desteğine yer verilmiş. Direksiyonunda elektomekanik sisteme geçiş yapılan araçta yan rüzgar asistanı, şerit takip asistanı, park asistanı, geri görüş asistanı, otonom acil durum freni ve römork asistanı gibi önemli güvenlik ekipmanları kullanılmış.

2020 Volkswagen Multivan 6.1’in motor gamı da güncellenmiş. Kaputun altındaki yeni 2.0 litre TDI motorların güç çıkışları 90 beygir ile 196 beygir arasında değişiyor. Alman üretici, ABT ortaklığında geliştirilen tamamen elektrikli bir versiyon da satışa sunacağını belirtiyor. 110 beygirlik elektrik motoru ve 77.6 kWh batarya paketine sahip olan bu araç, NEDC ölçümlerine göre 400 km menzile sahip.

Güncellenen Volkswagen Transporter, Multivan ve Caravelle modellerinin 2019’un üçüncü çeyreğinden başlayarak Avrupa’da satışa sunulacağı söyleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lojistisyen 2 ay en beğenilen
2004 yılından beri aynı kasa, yine makyaj yapılıp geçilmiş...
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Am I Evil ? 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

VW'nin VW olduğu zamanlar
Zamanında birçok kişiyle karşılaştım T4'ten T5'e geçip pişman olan.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 2 ay
Ön ızgara igrenç duruyor!
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
loutrec_ 2 ay
30 yıl süresince estetik ve tasarımın ne kadar gelişmediği sorusunun cevabı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ykpzn 2 ay
Anahtarsız çalıştırma ve elektronik park frenini standart donanıma koymaları gerekli bence. Hoş pek olacağını sanmıyorum ya neyse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 ay
Mercede V class saymazsak bu sinifta bundan iyisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_mp_ 2 ay
böylece 1990 yılından beri aynı kasayla sadece makyaj yapıp 30 yıl tasarım değişmeden araç satmayı başarmış olacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 ay _mp_
T4 ve T5 farkli araclar makyaj degil. T6 ise T5 in agir makyaj gecirmis hali.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
Spor görünüm hoş olmuş. Yıllardır fordlara biniyoruz görevlerde. Das oto der gezerdik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanyurttas 2 ay
Ön ızgara cidden kötü. ama araç genel hatlarıyla çok güzele benziyor. en azından bir sonraki modelinde ön ızgara konusunda bir iyileştirme yaparlar diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haylaz__ 2 ay
Cip gibi araç olmuş biraz daha basık olsa olurmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Am I Evil ? 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

VW'nin VW olduğu zamanlar
Zamanında birçok kişiyle karşılaştım T4'ten T5'e geçip pişman olan.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aurorax 2 ay
Sevdigim tek tuk vw grubu araclarindan biri, atacaksin arkaya cift kisilik yatagi dunyayi gezeceksin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13093 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2020 volkswagen multivan, yeni volkswagen transporter ve
5 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve özellikleri ortaya çıktı 2 ay The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler 2 ay Yeni nesil Xbox konsolları E3 2019'da tanıtılabilir 2 ay LG G8 ThinQ modelinde kullanılacak 3D ToF sensör detaylandı 2 ay Intel oyunculardan grafik çalışmaları için geri bildirim istiyor 2 ay Corsair tek RAM modülüne 12 adreslenebilir LED sığdırıyor 2 ay Bu uygulamalar internetinizi sömürüyor olabilir 2 ay Yeni Peugeot 208'in tasarımı ortaya çıktı 2 ay Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak 2 ay Chrome tarayıcısına "Odak Modu" geliyor 2 ay Apple, iPhone uyumlu kredi kartı üretecek 2 ay ASUS ROG Strix GTX 1660Ti inceleme 2 ay ATAK 2 helikopteri için imzalar atıldı: İşte heyecan uyandıran özellikleri 2 ay Çinli rakiplerinin baskısı altına giren Apple ve Samsung'un pazar payı azalıyor 2 ay Xiaomi yakında Android Pie güncellemesi alacak cihazları duyurdu 2 ay Google Fit web sürümü kapanıyor 2 ay Seat'ın yeni markası Cupra ilk SUV konseptini resmen tanıttı: Cupra Formentor 2 ay Apple, "en yenilikçi şirketler" listesinde ilk sıradan 17. sıraya düştü 2 ay Xiaomi dokunmatik ekranlı akıllı hoparlörünü duyurdu 2 ay Samsung Galaxy S10+’ın DxOmark puanı belli oldu! Mate 20 Pro’yu geçti mi? 2 ay GÖRÜNTÜLENEN 2020 Volkswagen Multivan 6.1 yeni teknolojileriyle tanıtıldı Sonraki Japonya'nın uzay aracı asteroite iniş yaptı: İşte gönderdiği fotoğraf 2 ay Nvidia iki yeni MX mobil ekran kartı tanıttı 2 ay Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor 2 ay Otomotiv devi Daimler, veri platformu için Microsoft Azure'la işbirliği yapacak 2 ay Microsoft, HoloLens AR uygulamalarını iOS ve Android'e getiriyor 2 ay Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'in (Xperia XZ4) basın görseli ortaya çıktı 2 ay Bunu kimse bilmiyor | Samsung Led Kapak 2 ay Amazon Go'yu kandırmayı denedik 2 ay İsrailli şirket Ay'a gidiyor! Tarihi anları buradan canlı izleyin (GÜNCELLEME) 2 ay Samsung, son 10 yılda 2 milyarı aşkın Galaxy telefonun satışını gerçekleştirdiğini açıkladı 2 ay iQOO, 12 GB RAM ve Snapdragon 855'li canavarını 1 Mart'ta tanıtacak 2 ay İşte karşınızda beş arka kameralı Nokia 9 PureView 2 ay Mars'ta hava durumu nasıl? İşte InSight'ın gönderdiği günlük raporlar 2 ay Türkiye, rüzgarda Avrupa altıncısı 2 ay 2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu 2 ay Microsoft, Forms Pro'yu resmen duyurdu 2 ay Nokia 2.1 modeli Android 9 güncellemesi almaya başladı 2 ay Yeni Ford Kuga bu yıl hibrit versiyonla birlikte geliyor 2 ay Lenovo reklam yazılımı davasında tazminat ödeyecek 2 ay Galaxy S10 kamerası entegre Instagram araçları ile geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim