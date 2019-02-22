2020 Volkswagen Multivan 6.1 yeni teknolojileriyle tanıtıldı

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Alman üretici Volkswagen; 2020 Transporter, Caravelle ve Multivan modellerine uygulayacağı T6.1 isimli makyaj ve teknoloji güncellemesini 2020 Volkswagen Multivan 6.1’in dünya prömiyerini gerçekleştirerek gözler önüne serdi. Dış yüzünde de değişimlere rastladığımız araçtaki en önemli yenilikler kabinde ve teknoloji tarafında karşımıza çıkıyor. İşte 2020 Volkswagen 6.1 ve özellikleri:

2020 Volkswagen Multivan 6.1’in ön yüzünü domine eden bölümde yeni Touareg modelinden esinlenen bir ızgara kullanılmış. Alt kısımda aracın daha sportif görünmesini sağlayan yeni bir tampona yer verilirken, LED gündüz farlarına sahip köşeli aydınlatma grubu da yan taraftaki Bulli rozetiyle birleştirilmiş. Arka tarafa geçtiğimizde ise yeni grafiklere sahip stop lambalarında LED ünitelere yer verilmiş.

Yeni güncellemeyle birlikte 2020 Volkswagen Multivan 6.1’in kabini daha modern bir görünüme kavuşmuş. Aracın konsolu 8 inçlik (10.25 inç opsiyonel) dijital gösterge ekranı ve 8 inçlik (9.2 inç opsiyonel) ekrana sahip MIB3 bilgi-eğlence sistemiyle yenilenmiş. Bu sistemde kablosuz Apple CarPlay ve entegre SIM kart desteğine yer verilmiş. Direksiyonunda elektomekanik sisteme geçiş yapılan araçta yan rüzgar asistanı, şerit takip asistanı, park asistanı, geri görüş asistanı, otonom acil durum freni ve römork asistanı gibi önemli güvenlik ekipmanları kullanılmış.

2020 Volkswagen Multivan 6.1’in motor gamı da güncellenmiş. Kaputun altındaki yeni 2.0 litre TDI motorların güç çıkışları 90 beygir ile 196 beygir arasında değişiyor. Alman üretici, ABT ortaklığında geliştirilen tamamen elektrikli bir versiyon da satışa sunacağını belirtiyor. 110 beygirlik elektrik motoru ve 77.6 kWh batarya paketine sahip olan bu araç, NEDC ölçümlerine göre 400 km menzile sahip.

Güncellenen Volkswagen Transporter, Multivan ve Caravelle modellerinin 2019’un üçüncü çeyreğinden başlayarak Avrupa’da satışa sunulacağı söyleniyor.