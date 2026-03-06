Giriş
    Yeni BMW i3'ün tanıtım tarihi açıklandı: İlk resmi görsel paylaşıldı

    BMW'nin en önemli model ailelerinden biri olan 3 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu yeni BMW i3 sedan, 18 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak.                

    BMW i3'ün tanıtım tarihi açıklandı: İlk resmi görsel paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    BMW, yeni nesil büyük elektrikli otomobilinin tanıtım tarihini resmen açıkladı. Markanın en önemli model ailelerinden biri olan 3 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu yeni BMW i3 sedan, 18 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak.

    Her ne kadar BMW halihazırda BMW i4 modelini satıyor olsa da bu araç aslında 4 Serisi Gran Coupe’nin elektrikli bir türevi ve eski nesil bir altyapıya dayanıyor. BMW ayrıca Çin pazarında elektrikli bir 3 Serisi de sunuyor. Ancak tanıtılacak yeni i3, sıfırdan elektrikli olarak geliştirilen ve küresel pazarda satışa sunulacak ilk 3 Serisi olacak.

    Yeni elektrikli i3’ün ardından BMW, içten yanmalı motora sahip yeni bir 3 Serisi de piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu model tasarım açısından elektrikli versiyona oldukça benzeyecek ancak tamamen elektrikli mimari yerine güncellenmiş BMW CLAR platform üzerinde yükselecek.

    BMW i3'ün tanıtım tarihi açıklandı: İlk resmi görsel paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    BMW i3 neler sunacak?

    Yeni i3, BMW’nin elektrikli araçlar için geliştirdiğ Neue Klasse platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform, markanın önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği çok sayıda yeni elektrikli modelin temelini oluşturacak.

    BMW’nin paylaştığı tanıtım görseli aracın tasarımını tamamen göstermese de yeni LED ön tasarım dili hakkında ipuçları veriyor. Şirket, yeni i3’ün “her zamankinden daha keskin, daha akıllı ve daha heyecan verici” olacağını belirtiyor. Yeni tasarım dili, klasik BMW detaylarını modern ve minimalist çizgilerle bir araya getiriyor.

    [instagram=https://www.instagram.com/reel/DVfk8AhiFb7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==]

    Ön tarafta BMW’nin ikonik böbrek ızgara tasarımının ışıklı bir yorumu yer alacak. Ancak bu artık klasik bir hava girişinden çok, aracın kimliğini vurgulayan aydınlatmalı bir grafik öğesi olacak. Ayrıca ince diyagonal LED ışık imzaları da Neue Klasse modellerinin karakteristik tasarım unsurlarından biri haline gelecek.

    İç mekânda BMW’nin yeni nesil bilgi-eğlence sistemi olan BMW Panoramic iDrive kullanılacak. Geleneksel gösterge paneli yerine sürüş bilgileri ön camın alt kısmına geniş bir projeksiyon alanı olarak yansıtılacak. Bunun yanında merkezi bir dokunmatik ekran da yer alacak. BMW’ye göre bu sistemin amacı, sürücünün bilgileri doğrudan görüş hattında görmesini sağlayarak kabindeki karmaşayı azaltmak.

    Teknik tarafta yeni i3 oldukça iddialı özellikler sunacak. BMW’nin yeni 800 volt elektrik mimarisi, yaklaşık 400 kW hızlı şarj desteği sağlayacak. Bu sayede araç, hızlı şarj istasyonunda sadece 10 dakikada yaklaşık 370 km menzil ekleyebilecek. Bazı versiyonlarda WLTP standardına göre yaklaşık 800 km menzil hedefleniyor.

    İlk tanıtılacak modelin güç sistemi, büyük ihtimalle BMW iX3 SUV ile benzer olacak. Çift motorlu bu sistem yaklaşık 469 beygir güç üretecek. Daha sonra ise tek motorlu daha uygun fiyatlı versiyonlar, performans odaklı M Performance modelleri ve nihayetinde tamamen elektrikli bir BMW M3 de seriye katılacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

