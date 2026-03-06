Tesla açıkladı: Japonya’da FSD için hedef 2026 yılı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yapay zeka destekli gelişmiş sürüş sistemi Full Self-Driving (FSD) için Japonya’daki çalışmalarını hızlandırıyor. Şirket, ülkede yürüttüğü test programını genişleterek yeni araçları filoya ekledi. Tesla, 2026 yılı içinde sistemi Japonya’da devreye almayı hedeflediğini açıkladı.

Tesla’nın Japonya birimi tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, Tokyo’nun Shinjuku bölgesinde FSD (Denetimli) teknolojisini gerçek trafik koşullarında test ediyor. Bu testler, Tesla’nın otonom sürüş sistemini Japonya’nın karmaşık şehir trafiği ve yerel trafik kurallarına uyarlamak için yürüttüğü geliştirme sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Test filosuna Model Y eklendi

Tesla’nın Japonya’daki test programı Ağustos 2025’te başladı. İlk aşamada testler yalnızca Model 3 ile yürütülüyordu. Ancak şirket, test kapasitesini artırmak amacıyla filosunu genişleterek Model Y modelini de test araçları arasına dahil etti.

Böylece Tesla, Japonya’daki otonom sürüş denemelerini yalnızca sedan segmentiyle sınırlı tutmayıp aynı zamanda markanın küresel ölçekte en çok satan SUV modeli üzerinde de değerlendirmeye başladı. Testlerde araçların şehir içi trafikteki davranışı, karmaşık kavşaklar, yaya geçitleri ve yoğun trafik akışı gibi senaryolar ayrıntılı şekilde analiz ediliyor.

2026’da kullanıma sunulabilir

Tesla Japonya Başkanı Rika Hashimoto, şirketin 2026 yılı içinde FSD teknolojisini Japonya’da kullanıma sunmayı hedeflediğini açıkladı. Hashimoto, bu hedefe ulaşmak için geliştirme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve yerel trafik kurallarına uyumun en önemli başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

Japonya’daki trafik düzenlemelerinin oldukça katı ve kural tabanlı olduğu biliniyor. Tesla mühendisleri, sistemin bu tür yerel gerekliliklere tam uyum sağlayabilmesi için yazılım tarafında ek geliştirmeler yapıyor.

Tesla’nın otonom sürüş yaklaşımı, geleneksel sensör ağırlıklı sistemlerden farklı bir mimariye dayanıyor. Şirketin geliştirdiği FSD sistemi, çevresini algılamak için sekiz kamera kullanan bir görsel algılama altyapısına sahip. Bu kameralar aracılığıyla toplanan görüntüler, uçtan uca çalışan yapay zeka modeli tarafından analiz ediliyor. Sistem, elde ettiği veriler doğrultusunda direksiyon, fren ve hızlanma gibi sürüş kararlarını gerçek zamanlı olarak yönetebiliyor. Ancak teknoloji şu aşamada Seviye 2 sürüş destek sistemi kategorisinde yer alıyor. Bu nedenle araç sürücüsünün direksiyon başında kalması ve sistemi sürekli denetlemesi gerekiyor.

