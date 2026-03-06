Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla açıkladı: Japonya’da FSD için hedef 2026 yılı

    Tesla, Tokyo’da yürüttüğü otonom sürüş testlerini genişleterek Model Y’yi de filoya ekledi. Şirket, FSD (Denetimli) sistemini Japonya’da 2026 yılı içinde kullanıma sunmayı hedefliyor.

    Tesla açıkladı: Japonya’da FSD için hedef 2026 yılı Tam Boyutta Gör

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yapay zeka destekli gelişmiş sürüş sistemi Full Self-Driving (FSD) için Japonya’daki çalışmalarını hızlandırıyor. Şirket, ülkede yürüttüğü test programını genişleterek yeni araçları filoya ekledi. Tesla, 2026 yılı içinde sistemi Japonya’da devreye almayı hedeflediğini açıkladı.

    Tesla’nın Japonya birimi tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, Tokyo’nun Shinjuku bölgesinde FSD (Denetimli) teknolojisini gerçek trafik koşullarında test ediyor. Bu testler, Tesla’nın otonom sürüş sistemini Japonya’nın karmaşık şehir trafiği ve yerel trafik kurallarına uyarlamak için yürüttüğü geliştirme sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

    Test filosuna Model Y eklendi

    Tesla’nın Japonya’daki test programı Ağustos 2025’te başladı. İlk aşamada testler yalnızca Model 3 ile yürütülüyordu. Ancak şirket, test kapasitesini artırmak amacıyla filosunu genişleterek Model Y modelini de test araçları arasına dahil etti.

    Böylece Tesla, Japonya’daki otonom sürüş denemelerini yalnızca sedan segmentiyle sınırlı tutmayıp aynı zamanda markanın küresel ölçekte en çok satan SUV modeli üzerinde de değerlendirmeye başladı. Testlerde araçların şehir içi trafikteki davranışı, karmaşık kavşaklar, yaya geçitleri ve yoğun trafik akışı gibi senaryolar ayrıntılı şekilde analiz ediliyor.

    2026’da kullanıma sunulabilir

    Tesla Japonya Başkanı Rika Hashimoto, şirketin 2026 yılı içinde FSD teknolojisini Japonya’da kullanıma sunmayı hedeflediğini açıkladı. Hashimoto, bu hedefe ulaşmak için geliştirme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve yerel trafik kurallarına uyumun en önemli başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

    Japonya’daki trafik düzenlemelerinin oldukça katı ve kural tabanlı olduğu biliniyor. Tesla mühendisleri, sistemin bu tür yerel gerekliliklere tam uyum sağlayabilmesi için yazılım tarafında ek geliştirmeler yapıyor.

    Tesla’nın otonom sürüş yaklaşımı, geleneksel sensör ağırlıklı sistemlerden farklı bir mimariye dayanıyor. Şirketin geliştirdiği FSD sistemi, çevresini algılamak için sekiz kamera kullanan bir görsel algılama altyapısına sahip. Bu kameralar aracılığıyla toplanan görüntüler, uçtan uca çalışan yapay zeka modeli tarafından analiz ediliyor. Sistem, elde ettiği veriler doğrultusunda direksiyon, fren ve hızlanma gibi sürüş kararlarını gerçek zamanlı olarak yönetebiliyor. Ancak teknoloji şu aşamada Seviye 2 sürüş destek sistemi kategorisinde yer alıyor. Bu nedenle araç sürücüsünün direksiyon başında kalması ve sistemi sürekli denetlemesi gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sarı dişli içinde ünlem işareti vakıfbank kazandıran tarife nedir iets gt600 toyota çalışan yorumları s-tronic şanzıman dsg farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum