Makyajlı Cupra Born'dan yeni ipucu görseli: 5 Mart'ta tanıtılacak

Cupra tarafından yayınlanan ipucu görselleri, arka bölümde üçgen formunda yeni bir aydınlatma tasarımını gösteriyor. Genel tasarımda ise mevcut Born’un yuvarlatılmış hatlarının yerine Cupra Leon ve Cupra Formentor’da olduğu gibi daha keskin hatlar karşımıza çıkacak.
Güncellemenin teknik anlamda yenilikler getirip getirmeyeceği henüz net değil, ancak mevcut Born menzil ve performans açısından rakipleriyle benzer seviyede. Cupra, makyajın iç mekân kalitesini artıracağını belirterek değişikliklerin buraya odaklanacağını açıkladı. Bu alanda daha kaliteli malzemelerin kullanılması bekleniyor.
Volkswagen ID.3'ü temel alan Born, Cupra'nın ilk elektrikli modeli olarak piyasaya çıktı. 150 kW (204 hp) motora ve 60 kWsa batarya kapasitesine sahip tek motorlu Born'un fiyatı 36.400 euro civarında. 428 km menzil sunan modelin bataryası DC hızlı şarj ile 24 dakikada %20'den %80 doluma ulaşıyor.