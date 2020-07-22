2020 iPhone Fotoğraf yarışması sonuçlandı, ülkemize de ödül geldi

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Kenan Aktulun tarafından ilk iPhone modelinin piyasaya çıkması ile aynı yıl başlatılan iPhone Fotoğraf ödülleri aralıksız olarak 13 yıldır devam ediyor. iPhone ile çekilen fotoğrafların ödüllendirildiği yarışmada bu yıl ilginç sonuçlar var.

IPPAWARDS 2020 ödülleri

13 yıldır aralıksız olarak devam eden IPPAWARDS bu yıl da birbirinden ilginç fotoğraflara ev sahipliği yaptı. Her iPhone sahibinin katılabildiği yarışmada onbinlerce fotoğraf arasından jüri tarafından en iyileri belirlendi.

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Bu yıl yarışmayı Çinli iPhone kullanıcıları adeta domine etmiş durumda. En iyiler arasında yer alan Çinli kullanıcılar hemen her kategoriye de birer kazanan sokmayı başardı. Ülkemizde yaşayan Iraklı Saif Hüseyin de bu yıl en iyi 3 arasına girdi.

Yarışmanın büyük ödülü İngiliz Dimpy Bhalotia’nın üç Hintli çocuğu kadraja aldığı fotoğrafına gitti. Yarışmanın birincisi duvar kağıdı konulu fotoğrafıyla Belaruslu Artyom Baryshau oldu. İkinci sırada Çinli Geli Zhao ipteki çamaşırlar konulu fotoğrafı ile yer aldı. Üçüncü sırada ise yaşlı adam konulu fotoğrafı ile Saif Hüseyin var.

Yarışmada Soyut, Hayvanlar, Mimari, Çocuk, Çiçek, Manzara, Yaşam Tarzı gibi toplam 18 kategori yer alıyor. En iyi iPhone modellerinin yanı sıra iPhone 4 gibi çok eski cihazlardan da fotoğraflar yarışmaya katılıyor. Apple doğrudan bu girişimi desteklemiyor ancak yarışmanın kazananlarını zaman zaman kendi sayfasından duyuruyor.

https://www.ippawards.com/2020-winning-photographers/

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