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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 iPhone Fotoğraf yarışması sonuçlandı, ülkemize de ödül geldi

    iPhone cihazları ile çekilen en iyi fotoğrafların ödüllendirildiği IPPAWARDS 2020 yarışması sonuçlandı. Çinli kullanıcıların ağırlığını koyduğu yarışmada ülkemizden de kazanan var.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2020 iPhone Fotoğraf yarışması sonuçlandı, ülkemize de ödül geldi
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    Kenan Aktulun tarafından ilk iPhone modelinin piyasaya çıkması ile aynı yıl başlatılan iPhone Fotoğraf ödülleri aralıksız olarak 13 yıldır devam ediyor. iPhone ile çekilen fotoğrafların ödüllendirildiği yarışmada bu yıl ilginç sonuçlar var.

    IPPAWARDS 2020 ödülleri

    13 yıldır aralıksız olarak devam eden IPPAWARDS bu yıl da birbirinden ilginç fotoğraflara ev sahipliği yaptı. Her iPhone sahibinin katılabildiği yarışmada onbinlerce fotoğraf arasından jüri tarafından en iyileri belirlendi.

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    Bu yıl yarışmayı Çinli iPhone kullanıcıları adeta domine etmiş durumda. En iyiler arasında yer alan Çinli kullanıcılar hemen her kategoriye de birer kazanan sokmayı başardı. Ülkemizde yaşayan Iraklı Saif Hüseyin de bu yıl en iyi 3 arasına girdi.

    Yarışmanın büyük ödülü İngiliz Dimpy Bhalotia’nın üç Hintli çocuğu kadraja aldığı fotoğrafına gitti. Yarışmanın birincisi duvar kağıdı konulu fotoğrafıyla Belaruslu Artyom Baryshau oldu. İkinci sırada Çinli Geli Zhao ipteki çamaşırlar konulu fotoğrafı ile yer aldı. Üçüncü sırada ise yaşlı adam konulu fotoğrafı ile Saif Hüseyin var.

    Yarışmada Soyut, Hayvanlar, Mimari, Çocuk, Çiçek, Manzara, Yaşam Tarzı gibi toplam 18 kategori yer alıyor. En iyi iPhone modellerinin yanı sıra iPhone 4 gibi çok eski cihazlardan da fotoğraflar yarışmaya katılıyor. Apple doğrudan bu girişimi desteklemiyor ancak yarışmanın kazananlarını zaman zaman kendi sayfasından duyuruyor.

     



    https://www.ippawards.com/2020-winning-photographers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 sa. (düzenlendi)
    Türküm, doğruyum, çalışkanım.
    Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
    yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
    Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
    Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
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    fhrstw 1 sa.
    Çok başarılı demek ki ilerde dslr’ın yerini alacak telefonlar. Şuan belki profesyoneller burun kıvırıyor ama arm’ın nerden nereye geldiği bir tarafta dursun. Özellikle mobil sektör sünger gibi çok fazla yatırım çekiyor. Hal böyle olunca ilerleme hep bu tarafta oluyor.
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    sounderland 1 sa.
    Muazzam..
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    kongarx (yunus çap) 2 sa. yeni yorumcu
    gerçekten başarılı.
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