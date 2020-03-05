2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri

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Geçtiğimiz yıl kan kaybeden Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020 yılına umutlu başladı. Yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında artış yaşandı.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk iki aylık döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 98 oranında artarak 59.743 adet oldu. Geçen yıl aynı döneme 30.184 adet otomobil satılmıştı. Hafif ticari araç pazarındaki artış ise yüzde 62 oranında. 2019’un ilk iki ayında 9.064 adet olan hafif ticari araç satışları bu yılın aynı döneminde 14.652’ye yükseldi.

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Şubat’taki artış ne kadar?

Satışlara Şubat ayı özelinde baktığımızda otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Şubat’ta 19.205 olan otomobil satışları bu yıl 37.727 adete yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise geçen yıla göre yüzde 65,7 oranında artarak 9.395 adete çıktı. Geçen yıl Şubat’ta 5.670 adet satış gerçekleşmişti.

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2020 yılı Şubat sonunda 80 adet elektrikli ve 2.128 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 43,45’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,21’e yükseldi.

Ocak-Şubat döneminde en çok otomobil satan markalar

Ocak ayında Türkiye’de en çok otomobil satan marka Volkswagen olmuştu. Fransız üretici Renaut, 2020’nin ilk iki ayında toplam 9.994 adet otomobil satarak bayrağı rakibinden devraldı. Volkswagen ise 6.761 satışla ikinciliğe geriledi. Fiat’ın 5.929 adetle üçüncü olduğu listede Toyota 5.181 adetle dördüncü, Dacia ise 4.112 adetle beşinci sırada yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde en çok satılan ilk 10 model

Model Ocak (adet) Şubat (adet) Toplam (adet) Fiat Egea 1850 3592 5442 Renault Megane 1724 3227 4951 Toyota Corolla 2165 2338 4503 Renault Clio 641 2957 3598 Volkswagen Passat 1735 1781 3516 Honda Civic 1000 1266 2266 Dacia Duster 934 1182 2116 Peugeot 3008 493 1218 1711 Hyundai Tucson 646 950 1569 Citroen C5 Aircross 301 1046 1347

http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx

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