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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri

    Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2020 yılının Ocak-Şubat dönemine ilişkin satış verilerini paylaştı. Otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %98 arttı. Peki en çok hangi modeller satıldı?
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri
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    Geçtiğimiz yıl kan kaybeden Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020 yılına umutlu başladı. Yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında artış yaşandı.

    Otomobil satışları, 2020 yılı ilk iki aylık döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 98 oranında artarak 59.743 adet oldu. Geçen yıl aynı döneme 30.184 adet otomobil satılmıştı. Hafif ticari araç pazarındaki artış ise yüzde 62 oranında. 2019’un ilk iki ayında 9.064 adet olan hafif ticari araç satışları bu yılın aynı döneminde 14.652’ye yükseldi.

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    Şubat’taki artış ne kadar?

    Satışlara Şubat ayı özelinde baktığımızda otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Şubat’ta 19.205 olan otomobil satışları bu yıl 37.727 adete yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise geçen yıla göre yüzde 65,7 oranında artarak 9.395 adete çıktı. Geçen yıl Şubat’ta 5.670 adet satış gerçekleşmişti.

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    2020 yılı Şubat sonunda 80 adet elektrikli ve 2.128 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 43,45’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,21’e yükseldi.

    Ocak-Şubat döneminde en çok otomobil satan markalar

    Ocak ayında Türkiye’de en çok otomobil satan marka Volkswagen olmuştu. Fransız üretici Renaut, 2020’nin ilk iki ayında toplam 9.994 adet otomobil satarak bayrağı rakibinden devraldı. Volkswagen ise 6.761 satışla ikinciliğe geriledi. Fiat’ın 5.929 adetle üçüncü olduğu listede Toyota 5.181 adetle dördüncü, Dacia ise 4.112 adetle beşinci sırada yer aldı.

    Ocak-Şubat döneminde en çok satılan ilk 10 model

    Model Ocak (adet) Şubat (adet) Toplam (adet)
    Fiat Egea 1850 3592 5442
    Renault Megane 1724 3227 4951
    Toyota Corolla 2165 2338 4503
    Renault Clio 641 2957 3598
    Volkswagen Passat 1735 1781 3516
    Honda Civic 1000 1266 2266
    Dacia Duster 934 1182 2116
    Peugeot 3008 493 1218 1711
    Hyundai Tucson 646 950 1569
    Citroen C5 Aircross 301 1046 1347



    http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheCaliph_ 2 hf. en beğenilen TITAN
    Ailecek kullanmak icin 9. arabamizi aldik. Garajda koyacak yer yok.
    Yanıtla +34
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    Carser 2 hf.
    Arkadas ne passatmis ya. Bi bitmediler
    Yanıtla +30
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    Rammercan ( Rammercan) 2 hf. TITAN
    81 milyonluk ulkede 50 milyon yetişkin kesim bulunuyor ve 25 bin araba satiliyor diger markalarla 50 bin araç satiliyor desek hadi 70 bin diyelim azmi cokmu bu oran bir düşün
    81 milyonluk ulkede 50 milyon yetişkin kesim bulunuyor ve 25 bin araba satiliyor diger markalarla 50 bin araç satiliyor desek hadi 70 bin diyelim azmi cokmu bu...
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    Yanıtla +21
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    mastella16 1 hf. yeni yorumcu
    Türk aile araba modeli kesilinkle 3008 ve Tucson son zamanlarda SUV araçlar baya sektörü ele geçiriyor...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Galericiler bayilerden toplu alıp fiyatları şişiriyo burda hala bizim sazanlar ekonomi iyi diyo bu satış rakamlarının çoğu bayi şişirmesi
    Yanıtla +1
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    Osiris34 (M. K.) 2 hf.
    resimlere tıklayınca bu atayı veriyor:
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    Bad gateway
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    redbul_540 2 hf.

    Egea bizde ötv olmasına rağmen,avrupa dan daha ucuza satılıyor.Avrupada bile 15 bin euro araba.Bizde 95 bin tl olması lazım.Bedava
    1 Yanıt Yanıtla
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    haberelectro 2 hf.
    En son ne zaman bir citroen ilk 10 a girmişti
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    sadecedogan (Doğan Atik) 2 hf.
    Şirket araçları alınmış bu seviyede de artış gerçekleşmiş. İlk 3 sıranın böyle olması normal.
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    Carsever (GGUNES ) 2 hf.
    Duster'ın sirasiyla en cok satilan motor ve donanimlari;



    1) 1.6 ECO-G Comfort

    2) 1.0 TCE Comfort

    3) 1.6 ECO-G Prestige

    4) 1.3 TCE 4X4 Comfort

    5) 1.3 TCE Prestige

    6) 1.3 TCE 4X4 Prestige
    Yanıtla
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    Cantuğ Ziyagil 2 hf.
    Biz de G20'yi teslim aldık çok şükür.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    CapriceClassic 2 hf.
    C5 şaşırttı beni. Demek ki artık bayilerde araç var artık. Çok övülen 2008 nerede acaba? Kaç satmış bilen var mı? Millet 3008e iyi yüklenmiş ama. Az daha verip 3008 aldılar herhalde.
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    ByGalaxyS3 2 hf.
    geçen sene değilde bi 3-4 sene önceki satışlara baksalar kaç artmış
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    6313 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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