    2026 yılında Türkiye’nin savunma hedefleri: 10 ALTAY tankı teslim edilecek

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin 2026 yılında savunma hedeflerini açıkladı. Bu kapsamda 10 adet ALTAY tankının envantere girmesi hedefleniyor.

    2026 yılında Türkiye’nin savunma hedefleri Tam Boyutta Gör
    Antalya’da 30-31 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen 5’inci Savunma Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında gerçekleştirilen “2025 Yılı Gerçekleşmeler ve 2026 Yılı Hedefler Basın Buluşması”, Türkiye savunma sanayiinin gelecek vizyonunu ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün ev sahipliğinde yapılan toplantıda, 2025 performansı değerlendirilirken 2026 yılına yönelik somut hedefler ilk kez bu kapsamda kamuoyu ile paylaşıldı.

    Havacılıkta kritik eşik

    2026 yılında Türkiye’nin savunma hedefleri Tam Boyutta Gör
    2026 yılı, havacılık projeleri açısından tarihi dönüm noktaları barındırıyor. İnsansız savaş uçağı KIZILELMA’nın ilk teslimatının gerçekleştirilmesi, Milli Muharip Uçak KAAN için seri üretim sözleşmesinin imzalanması ve gemiden kalkış-iniş yapabilen TB3 SİHA’ların envantere girmesi hedefleniyor. Yapay zeka destekli artırılmış faydalı yük kapasitesine sahip TB2T-AI platformunun da ilk teslimatlarının bu dönemde yapılması planlanıyor. Ayrıca GÖKBEY helikopterinde TS1400 turboşaft motor entegrasyonu, HÜRKUŞ eğitim uçağında teslimat sürecinin başlaması ve MMU Özgün Motor Geliştirme Projesi’nde kritik tasarım aşamalarının tamamlanması 2026’nın öne çıkan hedefleri arasında yer alıyor.
    2026 yılında Türkiye’nin savunma hedefleri Tam Boyutta Gör
    Hava savunma ve füze sistemlerinde geniş ölçekli teslimatlar planlanırken, AKYA torpidosunun seri üretimine geçilmesi ve denizaltılara ATMACA Silah Sistemi yeteneğinin kazandırılması hedefleniyor. Muharip gemilerde MİDLAS entegrasyonunun tamamlanması, yüksek güçlü lazer silah sistemleri alanında GİZEM Projesi ile kritik bir sözleşmenin imzalanması ve BULUT programı kapsamında savunma sanayiine özel bulut altyapısının pilot merkezde devreye alınması da stratejik eşikler arasında bulunuyor.

    10 adet ALTAY tankı envantere girecek

    2026 hedefleri, yalnızca tekil platformlar değil, çok alanlı entegrasyon kabiliyetleri üzerine kurgulanıyor. Yakın yörünge uyduları ve askeri 5G/6G haberleşme altyapısını hedefleyen GÖKBAĞI Projesi başlatılacak. DIRCM sistemlerinin helikopterlere entegre edilerek envantere alınması, ALP-100G ve ALP-300 erken ihbar radarlarının yeni teslimatları, KORAL 200 elektronik harp sisteminin hizmete girmesi ve ILGAR-2 teslimatlarının tamamlanması planlanıyor. DIRCM özelinde devreye alınacak sistem YILDIRIM-100 olacak.  Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) sistemi, hava araçlarını güdümlü füzelerden lazer ile koruyacak.

    2026 yılında Türkiye’nin savunma hedefleri Tam Boyutta Gör
    Kara kuvvetleri için 10 adet ALTAY tankının teslimi hedefleniyor. Farklı konfigürasyonlarda 15 Orta Sınıf İnsansız Kara Aracı envantere kazandıracak, seri üretim projeleri başlatılacak. Deniz kuvvetleri için TCG Muratreis denizaltısının envantere katılması ve yerli sensörlerle donatılmış 6’ncı MİLGEM gemisi TCG İzmir’in teslim edilmesi de 2026 ajandasında yer alıyor. Ek olarak amfibi harekatta kullanılacak 4 LCT Deniz Kuvvetlerine, 70 RHİB botu Kara Kuvvetlerine teslim edilecek.

    Deniz tarafında bir diğer ana konu ise Milli Uçak Gemisi Projesi (MUGEM). Görgün, halihazırda envanterde bulunan TCG Anadolu’dan yaklaşık 3 kat daha büyük, 60 bin ton sınıfında olacak MUGEM için üretim faaliyetlerinin başladığını ve gerekli sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

    Sanayileşme ve Ar-Ge tarafında da 2026’da yeni projelere imza atılacak. Otonomi alanında Göksancak ve Yaman, kuantum teknolojilerinde QPU (Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi) geliştirme ve kuantum manyetometre projeleri, sentetik biyoloji ve tapa teknolojilerine yönelik yeni sözleşmeler bu dönemde hayata geçirilecek. Yerli prepreg sistemlerini hedefleyen KARTAL Projesi ile GÖKBEY’de kullanılan kritik parçaların doğrulamaları tamamlanacak.

    Haluk Görgün, yaptığı açıklamada 2025 yılında sektörün mal ve hizmet ihracatının 10 milyar doları aştığını, 17,9 milyar dolar tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzaladığını ifade etti. Görgün, “Geçen yıl yeni imzaladığımız sözleşmelerde, Asya-Pasifik'te 5,5 milyar dolar, Avrupa'da 5,3 milyar dolar, Amerika kıtasında 3,3 milyar dolar, Orta Doğu'da 2,2 milyar dolar ve Afrika'da 1,7 milyar dolar düzeyinde bir ölçek oluştu. Ayrıca 2025'te en çok Avrupalı müttefiklerimize ihracat yapmış olmamız, güven, birlikte çalışabilirlik ve teslimat kabiliyetimizin bir yansımasıdır. İhracat kompozisyonuna baktığımızda ise Avrupa 3,3 milyar dolar, Asya 3,1 milyar dolar, Orta Doğu 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika 0,23 milyar dolar düzeyinde bir dağılım görüyoruz” dedi.

    Savunmada 2026 hedefleri
    Proje / Sistem 2026 Hedefi Teslimat / Kritik Aşama
    KIZILELMA İlk operasyonel kullanım İlk teslimatın gerçekleştirilmesi
    KAAN Seri üretime geçiş Seri üretim sözleşmesinin imzalanması
    TB3 SİHA Gemi konuşlu SİHA kabiliyeti İlk teslimatların yapılması
    TB2T-AI Yapay zekâ destekli görev kabiliyeti İlk teslimatların gerçekleştirilmesi
    GÖKBEY + TS1400 Yerli motor entegrasyonu Entegrasyon ve yer testleri
    HÜRKUŞ Envantere giriş Teslimatların başlatılması -22 adet
    MMU Özgün Motor Tasarım sürecinin ilerletilmesi PDR tamamlanması, CDR sözleşmesi
    AKYA Torpidosu Seri üretime geçiş Seri üretim sürecinin başlatılması
    ATMACA (Denizaltı) Denizaltı silah entegrasyonu Silah sistemi yeteneğinin kazandırılması
    MİDLAS Muharip gemi entegrasyonu Entegrasyonun tamamlanması
    DIRCM Hava platformlarında beka artırımı Helikopter entegrasyonu ve envantere giriş
    ALP-100G / ALP-300 Katmanlı hava sahası kapsaması Her birinden en az ikişer teslimat
    KORAL 200 Yeni nesil elektronik harp Envantere alınması
    ILGAR-2 Elektronik destek ve taarruz Teslimatların tamamlanması
    ALTAY Tankı Seri üretim teslimatı 10 adet tankın teslimi
    Orta Sınıf İKA Kara unsurlarında otonomi 15 adet envantere giriş
    TCG Muratreis Denizaltı filosunun güçlendirilmesi Envantere katılım
    TCG İzmir (MİLGEM) Yerli sensör ve silah sistemleri Teslimatın gerçekleştirilmesi
    MUGEM Stratejik deniz gücü inşası Üretim faaliyetlerinin başlatılması

     

