2026 yılında Türkiye’nin savunma hedefleri: 10 ALTAY tankı teslim edilecek

2026 hedefleri, yalnızca tekil platformlar değil, çok alanlı entegrasyon kabiliyetleri üzerine kurgulanıyor. Yakın yörünge uyduları ve askeri 5G/6G haberleşme altyapısını hedefleyen GÖKBAĞI Projesi başlatılacak. DIRCM sistemlerinin helikopterlere entegre edilerek envantere alınması, ALP-100G ve ALP-300 erken ihbar radarlarının yeni teslimatları, KORAL 200 elektronik harp sisteminin hizmete girmesi ve ILGAR-2 teslimatlarının tamamlanması planlanıyor. DIRCM özelinde devreye alınacak sistem YILDIRIM-100 olacak. Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) sistemi, hava araçlarını güdümlü füzelerden lazer ile koruyacak.
Deniz tarafında bir diğer ana konu ise Milli Uçak Gemisi Projesi (MUGEM). Görgün, halihazırda envanterde bulunan TCG Anadolu’dan yaklaşık 3 kat daha büyük, 60 bin ton sınıfında olacak MUGEM için üretim faaliyetlerinin başladığını ve gerekli sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.
Sanayileşme ve Ar-Ge tarafında da 2026’da yeni projelere imza atılacak. Otonomi alanında Göksancak ve Yaman, kuantum teknolojilerinde QPU (Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi) geliştirme ve kuantum manyetometre projeleri, sentetik biyoloji ve tapa teknolojilerine yönelik yeni sözleşmeler bu dönemde hayata geçirilecek. Yerli prepreg sistemlerini hedefleyen KARTAL Projesi ile GÖKBEY’de kullanılan kritik parçaların doğrulamaları tamamlanacak.
Haluk Görgün, yaptığı açıklamada 2025 yılında sektörün mal ve hizmet ihracatının 10 milyar doları aştığını, 17,9 milyar dolar tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzaladığını ifade etti. Görgün, “Geçen yıl yeni imzaladığımız sözleşmelerde, Asya-Pasifik'te 5,5 milyar dolar, Avrupa'da 5,3 milyar dolar, Amerika kıtasında 3,3 milyar dolar, Orta Doğu'da 2,2 milyar dolar ve Afrika'da 1,7 milyar dolar düzeyinde bir ölçek oluştu. Ayrıca 2025'te en çok Avrupalı müttefiklerimize ihracat yapmış olmamız, güven, birlikte çalışabilirlik ve teslimat kabiliyetimizin bir yansımasıdır. İhracat kompozisyonuna baktığımızda ise Avrupa 3,3 milyar dolar, Asya 3,1 milyar dolar, Orta Doğu 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika 0,23 milyar dolar düzeyinde bir dağılım görüyoruz” dedi.
|Proje / Sistem
|2026 Hedefi
|Teslimat / Kritik Aşama
|KIZILELMA
|İlk operasyonel kullanım
|İlk teslimatın gerçekleştirilmesi
|KAAN
|Seri üretime geçiş
|Seri üretim sözleşmesinin imzalanması
|TB3 SİHA
|Gemi konuşlu SİHA kabiliyeti
|İlk teslimatların yapılması
|TB2T-AI
|Yapay zekâ destekli görev kabiliyeti
|İlk teslimatların gerçekleştirilmesi
|GÖKBEY + TS1400
|Yerli motor entegrasyonu
|Entegrasyon ve yer testleri
|HÜRKUŞ
|Envantere giriş
|Teslimatların başlatılması -22 adet
|MMU Özgün Motor
|Tasarım sürecinin ilerletilmesi
|PDR tamamlanması, CDR sözleşmesi
|AKYA Torpidosu
|Seri üretime geçiş
|Seri üretim sürecinin başlatılması
|ATMACA (Denizaltı)
|Denizaltı silah entegrasyonu
|Silah sistemi yeteneğinin kazandırılması
|MİDLAS
|Muharip gemi entegrasyonu
|Entegrasyonun tamamlanması
|DIRCM
|Hava platformlarında beka artırımı
|Helikopter entegrasyonu ve envantere giriş
|ALP-100G / ALP-300
|Katmanlı hava sahası kapsaması
|Her birinden en az ikişer teslimat
|KORAL 200
|Yeni nesil elektronik harp
|Envantere alınması
|ILGAR-2
|Elektronik destek ve taarruz
|Teslimatların tamamlanması
|ALTAY Tankı
|Seri üretim teslimatı
|10 adet tankın teslimi
|Orta Sınıf İKA
|Kara unsurlarında otonomi
|15 adet envantere giriş
|TCG Muratreis
|Denizaltı filosunun güçlendirilmesi
|Envantere katılım
|TCG İzmir (MİLGEM)
|Yerli sensör ve silah sistemleri
|Teslimatın gerçekleştirilmesi
|MUGEM
|Stratejik deniz gücü inşası
|Üretim faaliyetlerinin başlatılması
