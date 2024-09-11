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    Reeder’ı ilk elektrikli aracı ReeV Fancy piyasaya çıkıyor: İşte fiyatı

    Yerli cep telefonu üreticisi Reeder, geçtiğimiz aylarda elektrikli araç üreteceğini duyurmuştu. Şimdi ise Reeder, ReeV Fancy adındaki ilk aracını satışa çıkarıyor. İşte Reeder ReeV Fancy fiyatı:
    Reeder ReeV Fancy satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yerli cep telefonu üreticisi Reeder, bu yıl Şubat ayında yaptığı açıklama ile Türkiye’de elektrikli araç üreteceğini duyurmuştu. Şimdi ise firma, yüzde 80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli aracı Reeder ReeV Fancy’nin satışa sunulduğunu açıkladı. Samsun’da üretilen Reeder ReeV Fancy fiyat olarak uygun bir seviyede bulunurken araç için çeşitli finansman seçeneği de sunuluyor.

    Reeder ReeV Fancy neler sunuyor?

    Reeder ReeV Fancy satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ev tipi prizlerle de şarj olabilen yüzde 100 elektrikli Reeder ReeV Fancy, tam şarj işlemini 5 saatte tamamlıyor. Tam şarj ile 100 kilometre menzil sunan ReeV Fancy’nin batarya kapasitesi ise 7.5 kWh iken kullanılan teknoloji ise LiFePO4 (lityum-demir-fosfat).



    1.33 metre genişliğe sahip olan araç LED mercekli kromaj kaplama farlar ile geliyor. Aracın iç tarafında yer alan ekran üzerinden Bagaj camı dahil otomatik cam açma - kapama, merkezi kilit kontrolü, dijital termostatlı fan ayarları, radyo, bluetooth, USB özelliklerine erişim sağlanabiliyor.

    Reeder ReeV Fancy satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2494 mm uzunluk, 1649 mm yükseklik ve 1334 mm genişlğe sahip olan Reeder ReeV Fancy, batarya dahil 471 kg ağırlığında. Ön ve arkada disk fren sunan aracın azami hızı ise 45 km/s.

    Reeder ReeV Fancy fiyatı ve ödeme seçenekleri

    Reeder ReeV Fancy satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Reeder, elektrikli ReeV Fancy fiyatını 280.000 TL olarak açıkladı. Araç aynı zamanda 23 Eylül tarihinde de ön siparişe açılacak. 40 bin TL peşinat ile rezerve edilen aracı teslim sırasında 240.000₺ peşin ya da vade farkıyla 12-24-36-48 taksit seçenekleri almak mümkün. Firma, bu kampanyanın ilk 100 araç ile sınırlı olduğunu söylüyor. Reeder ReeV Fancy'nin fiyatıyla Citroen AMI'ye rakip olabileceği düşünülüyor.

     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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