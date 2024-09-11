Reeder’ı ilk elektrikli aracı ReeV Fancy piyasaya çıkıyor: İşte fiyatı

Teknoloji Editörü
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Yerli cep telefonu üreticisi
Reeder, bu yıl Şubat ayında yaptığı açıklama ile Türkiye’de elektrikli araç üreteceğini duyurmuştu. Şimdi ise firma, yüzde 80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli aracı Reeder ReeV Fancy’nin satışa sunulduğunu açıkladı. Samsun’da üretilen Reeder ReeV Fancy fiyat olarak uygun bir seviyede bulunurken araç için çeşitli finansman seçeneği de sunuluyor. Reeder ReeV Fancy neler sunuyor?
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Ev tipi prizlerle de şarj olabilen yüzde 100 elektrikli Reeder ReeV Fancy, tam şarj işlemini
5 saatte tamamlıyor. Tam şarj ile 100 kilometre menzil sunan ReeV Fancy’nin batarya kapasitesi ise 7.5 kWh iken kullanılan teknoloji ise LiFePO4 (lityum-demir-fosfat).
1.33 metre genişliğe sahip olan araç LED mercekli kromaj kaplama farlar ile geliyor. Aracın iç tarafında yer alan ekran üzerinden Bagaj camı dahil otomatik cam açma - kapama, merkezi kilit kontrolü, dijital termostatlı fan ayarları, radyo, bluetooth, USB özelliklerine erişim sağlanabiliyor.
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2494 mm uzunluk, 1649 mm yükseklik ve 1334 mm genişlğe sahip olan Reeder ReeV Fancy, batarya dahil 471 kg ağırlığında. Ön ve arkada disk fren sunan aracın
azami hızı ise 45 km/s. Reeder ReeV Fancy fiyatı ve ödeme seçenekleri
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Reeder, elektrikli ReeV Fancy fiyatını
280.000 TL olarak açıkladı. Araç aynı zamanda 23 Eylül tarihinde de ön siparişe açılacak. 40 bin TL peşinat ile rezerve edilen aracı teslim sırasında 240.000₺ peşin ya da vade farkıyla 12-24-36-48 taksit seçenekleri almak mümkün. Firma, bu kampanyanın ilk 100 araç ile sınırlı olduğunu söylüyor. Reeder ReeV Fancy'nin fiyatıyla Citroen AMI'ye rakip olabileceği düşünülüyor.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.