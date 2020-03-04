2022’de Ford’dan tam elektrikli Transit geliyor

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Ford bir diğer modelini daha elektrikli araca dönüştüreceğini, F-150 ve Mustang modellerinin ardından Transit ile açıkladı. 2022 yılında satışa sunulacak tam elektrikli Transit, Amerika’da üretilecek ve ABD ve Kanada’nın kullanımına sunulacak. Ford’un satışlarında büyük bir paya sahip olan Transit tipi araçlar, 2015 yılından bu yana satış sayısı göz önüne alındığında yüzde 33 büyüdü. Firmanın en çok satan van modelini elektrikli hâle getirmesi bu sebeple hiçbir sürpriz taşımıyor.

Ford’dan COO Jim Farley, şu açıklamayla konuyu detaylandırdı:

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“Ticari araçlar elektriğe dönüşme konusunda kritik parçalardan bir tanesi. Bu alanda lider olduğumuz için elektrikli hâle geçme planlarımızı hızlandırıyoruz ve işletmelerin bizim sayemizde daha verimli çalışmasını tam elektrikli Transit ve F-150 ile sağlayacağız. Yeni Ford Transit, sadece elektrikli bir sürüş sistemi oluşturmak değil, yepyeni dijital bir ürün tasarlamak filoları ileriye taşımak demek olacak.”

Yeni tam elektrikli Ford Transit, ABD’de yerli ve ithal parçalar kullanılarak üretilecek. Ford’un tanımıyla akıllı ve her zaman bağlı olacak model, filo operasyonlarını bulut ile destekleyecek. FordPass Connect modem ile gelecek olan araç ayrıca LTE WiFi hotspot özelliğine de sahip olacak ve 10 cihaza kadar destek verecek. Yeni Transit, tüm bu teknolojik değerlere ek olarak çarpışma önleme gibi kritik teknolojileri de barındıracak.

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Ford tarafından araçla ilgili henüz bir fiyat ya da tam satış tarihi açıklanmadı.

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