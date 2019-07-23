2020 yılında çıkacak Apple Watch modelleri MicroLED ekrana sahip olabilir

Teknoloji Editörü
Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre, Apple gelecek yıl ürün yelpazesinde önemli ölçüde değişikliler yapacak. Şirket 2020 yılında ilk 5G iPhone modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, aynı zamanda MicroLED ekrana sahip Apple Watch modelleri üretmek için iki Tayvanlı üreticiyle anlaşmak üzere.
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Üretim hattı hazır
MicroLED ekranlar üreten Yu Chuang ve ekranları birleştiren Sui Bao şirketlerinin, 2020 yılında piyasaya sürülecek olan Apple Watch modellerinin tedarikçisi olacakları belirtiliyor. Yayınlanan raporda bu şirketlerin yakın zamanda Samsung için de MicroLED ürünleri üzerinde çalıştıkları ve bu teknolojideki ürünlerin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği yer alıyor.Yu Chuang şirketi konuyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı ancak bir diğer tedarikçi olan Sui Bao yetkilileri basına verdikleri demeçte, Apple'ın adını vermeden, üretim hatlarının hazır olduğunu ve ABD akıllı saat endüstrisi ile görüşmelerde bulunduklarını belirttiler. MicroLED ekranların üretim sürecinin zaman alması nedeniyle en erken gelecek yıl piyasaya sürülebileceği belirtilirken, Apple'ın bu giyilebilir cihazlarına bu teknolojiyi getirmek istediğini açıklamasının üzerinden ise neredeyse 6 yıl geçti. MicroLED ekrana sahip cihazların, LCD teknolojisine kıyasla daha iyi kontrast, tepki süresi ve enerji verimliliği sunduğunu da belirtelim.
https://appleinsider.com/articles/19/07/22/apple-considering-micro-led-display-for-2020-apple-watch Yorum Yaz Paylaş Tweetle