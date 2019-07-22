Beyaz Saray ve ABD'li teknoloji şirketleri, özel bir toplantıda Huawei yasağını görüşecek

Teknoloji Editörü
Reuters'ın yayınladığı habere göre ABD hükümet yetkilileri ve bir dizi Amerikan teknoloji devinin temsilcileri, Huawei yasağını görüşmek üzere bir araya gelecekler. Huawei açısından kritik olan bu toplantının ardından konuyla ilgili önemli gelişmeler olması bekleniyor.
Toplantının ana konusu Huawei olacak
Toplantıya Intel, Qualcomm, Google ve Micron gibi şirketler, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow ve Hazine Sekreteri Steven Mnuchin katılacak. Broadcom ve Microsoft'un da henüz raporda belirtilmiş olmasa bile, bu önemli toplantıya katılmala olasılıklarının yüksek olduğu ifade ediliyor. Toplantının gündemi her ne kadar "ekonomik meseleler" olarak açıklanmış olsa da, asıl konunun ABD ekonomisini de etkileyen Huawei yasakları olacak.Başkan Donald Trump tarafından Mayıs ayı ortasında imzalanan bir emir, Huawei’nin Amerikan şirketleriyle iş yapmasını yasaklamıştı. Bu da, Çinli şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ürünleri kullanamayacağı anlamına geliyor ve bunların başında da Android ve Windows gibi işletim sistemleri yer alıyor. Huawei bu duruma kendi işletim sistemini geliştirme hamlesiyle cevap vermiş olsa da, konunun sadece yazılımsal olmadığı ve şirketin birçok anlamda kısıtlanacağı su götürmez bir gerçek. Yapılacak olan bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak konusu olmuş durumda.
https://www.euronews.com/2019/07/20/white-house-to-host-meeting-with-tech-executives-on-huawei-ban-sources Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anca 3. dünya savaşı hazırlığının arifesi anlamına gelir !