Beyaz Saray ve ABD'li teknoloji şirketleri, özel bir toplantıda Huawei yasağını görüşecek

Reuters'ın yayınladığı habere göre ABD hükümet yetkilileri ve bir dizi Amerikan teknoloji devinin temsilcileri, Huawei yasağını görüşmek üzere bir araya gelecekler. Huawei açısından kritik olan bu toplantının ardından konuyla ilgili önemli gelişmeler olması bekleniyor.

Toplantının ana konusu Huawei olacak

Toplantıya Intel, Qualcomm, Google ve Micron gibi şirketler, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow ve Hazine Sekreteri Steven Mnuchin katılacak. Broadcom ve Microsoft'un da henüz raporda belirtilmiş olmasa bile, bu önemli toplantıya katılmala olasılıklarının yüksek olduğu ifade ediliyor. Toplantının gündemi her ne kadar "ekonomik meseleler" olarak açıklanmış olsa da, asıl konunun ABD ekonomisini de etkileyen Huawei yasakları olacak.

https://www.euronews.com/2019/07/20/white-house-to-host-meeting-with-tech-executives-on-huawei-ban-sources

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Başkan Donald Trump tarafındanayı ortasında imzalanan bir emir, Huawei’nin Amerikan şirketleriyle iş yapmasını yasaklamıştı. Bu da, Çinli şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ürünlerianlamına geliyor ve bunların başında davegibi işletim sistemleri yer alıyor. Huawei bu duruma kendi işletim sistemini geliştirme hamlesiyleolsa da, konunun sadeceolmadığı ve şirketin birçok anlamdasu götürmez bir gerçek. Yapılacak olan bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı iseolmuş durumda.