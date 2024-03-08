2021'de ISS'ten fırlatılan 2,6 tonluk çöp Dünya'ya düşecek

Tam Boyutta Gör Tonlarca ağırlıktaki Exposed Pallet 9 (EP9) Mart 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) fırlatılmıştı. Kullanılmış veya gereksiz ekipmanların bu şekilde imha edilmesi uzay istasyonunda yaygın bir uygulamadır, çünkü nesneler genellikle Dünya atmosferinde zararsız bir şekilde yanar. Ancak bu atık, bugüne kadar Dünya atmosferine giren en ağır uzay çöpü olacak.

2,6 tonluk batarya paketi Dünya’ya düşecek

Bu 2,6 metrik tonluk kargo paletinin 8-9 Mart tarihleri arasında atmosfere giriş yapması bekleniyor. Bu nikel-hidrojen bataryaların çoğu yeniden giriş sırasında doğal olarak yanacak ancak bazıları yüzeye kadar ulaşabilir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzay çöpünü aktif olarak izliyor ve can kaybı riskinin çok az olduğunu belirtiyor.

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Bununla birlikte şimdilik uzay çöpünün tam olarak hangi konumlara düşeceği tespit edilmiş değil. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden gökbilimci Jonathan McDowell’a göre batarya paketinin atmosfere girişi 9 Mart gün ortasına kadar gerçekleşecek. McDowell ayrıca 500 kiloluk bir parçanın yüzeye ulaşmasının muhtemel olduğunu aktarıyor.

Uzay çöpü sorunu büyüyor

Şu anda Dünya'nın etrafında 37.000'den fazla enkaz parçasının döndüğü tahmin ediliyor. Özel şirketlerin büyük hızla artan fırlatma sayıları nedeniyle bu enkazın önümüzdeki yıllarda arması bekleniyor.

ESA’ya göre her hafta büyük bir uzay nesnesi Dünya atmosferine giriş yapıyor ancak bunların çok büyük kısmı yere ulaşmadan önce yanıyor. Çoğu uzay aracı, fırlatma aracı ve operasyonel donanımın ise yeniden girişle ilgili riskleri sınırlandırmak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

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