2021'de ISS'ten fırlatılan 2,6 tonluk çöp Dünya'ya düşecek

2,6 tonluk batarya paketi Dünya’ya düşecek
Bu 2,6 metrik tonluk kargo paletinin 8-9 Mart tarihleri arasında atmosfere giriş yapması bekleniyor. Bu nikel-hidrojen bataryaların çoğu yeniden giriş sırasında doğal olarak yanacak ancak bazıları yüzeye kadar ulaşabilir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzay çöpünü aktif olarak izliyor ve can kaybı riskinin çok az olduğunu belirtiyor.
Bununla birlikte şimdilik uzay çöpünün tam olarak hangi konumlara düşeceği tespit edilmiş değil. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden gökbilimci Jonathan McDowell’a göre batarya paketinin atmosfere girişi 9 Mart gün ortasına kadar gerçekleşecek. McDowell ayrıca 500 kiloluk bir parçanın yüzeye ulaşmasının muhtemel olduğunu aktarıyor.
Uzay çöpü sorunu büyüyor
Şu anda Dünya'nın etrafında 37.000'den fazla enkaz parçasının döndüğü tahmin ediliyor. Özel şirketlerin büyük hızla artan fırlatma sayıları nedeniyle bu enkazın önümüzdeki yıllarda arması bekleniyor.
ESA’ya göre her hafta büyük bir uzay nesnesi Dünya atmosferine giriş yapıyor ancak bunların çok büyük kısmı yere ulaşmadan önce yanıyor. Çoğu uzay aracı, fırlatma aracı ve operasyonel donanımın ise yeniden girişle ilgili riskleri sınırlandırmak üzere tasarlandığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.