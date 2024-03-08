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    Anlık Bildirim

    2021'de ISS'ten fırlatılan 2,6 tonluk çöp Dünya'ya düşecek

    Mart 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) fırlatılan 2.6 tonluk Exposed Pallet 9 (EP9) çok yakında Dünya’ya düşecek. Aktarılanlara göre bu atık artık kullanılmayan bataryalardan oluşuyor.
    2021'de ISS'ten fırlatılan 2,6 tonluk çöp Dünya'ya düşecek Tam Boyutta Gör
    Tonlarca ağırlıktaki Exposed Pallet 9 (EP9) Mart 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) fırlatılmıştı. Kullanılmış veya gereksiz ekipmanların bu şekilde imha edilmesi uzay istasyonunda yaygın bir uygulamadır, çünkü nesneler genellikle Dünya atmosferinde zararsız bir şekilde yanar. Ancak bu atık, bugüne kadar Dünya atmosferine giren en ağır uzay çöpü olacak.

    2,6 tonluk batarya paketi Dünya’ya düşecek

    Bu 2,6 metrik tonluk kargo paletinin 8-9 Mart tarihleri arasında atmosfere giriş yapması bekleniyor. Bu nikel-hidrojen bataryaların çoğu yeniden giriş sırasında doğal olarak yanacak ancak bazıları yüzeye kadar ulaşabilir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzay çöpünü aktif olarak izliyor ve can kaybı riskinin çok az olduğunu belirtiyor.

    Bununla birlikte şimdilik uzay çöpünün tam olarak hangi konumlara düşeceği tespit edilmiş değil. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden gökbilimci Jonathan McDowell’a göre batarya paketinin atmosfere girişi 9 Mart gün ortasına kadar gerçekleşecek. McDowell ayrıca 500 kiloluk bir parçanın yüzeye ulaşmasının muhtemel olduğunu aktarıyor.

    Uzay çöpü sorunu büyüyor

    Şu anda Dünya'nın etrafında 37.000'den fazla enkaz parçasının döndüğü tahmin ediliyor. Özel şirketlerin büyük hızla artan fırlatma sayıları nedeniyle bu enkazın önümüzdeki yıllarda arması bekleniyor.

    ESA’ya göre her hafta büyük bir uzay nesnesi Dünya atmosferine giriş yapıyor ancak bunların çok büyük kısmı yere ulaşmadan önce yanıyor. Çoğu uzay aracı, fırlatma aracı ve operasyonel donanımın ise yeniden girişle ilgili riskleri sınırlandırmak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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