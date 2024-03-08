Bilim insanlarına göre Ay’da fiber ağ kurmak gerekiyor

Ay’a fiber ağ kurulabilir
Ay’ın sismik aktiviteleri hakkındaki mevcut çoğu bilgimiz onlarca yıl öne Apollo astronotları tarafından Ay'ın yüzeyine yerleştirilen sismometrelerden geliyor. Bu verilerin güncel analizleri Ay’da sık sık orta veya şiddetli depremlerin meydana geldiğine işaret ediyor. Uydunun düşük yer çekimi nedeniyle depremlerin saniyeler veya dakikalar değil, saatlerce sürebileceği belirtiliyor. Hatta hafif sarsıntılarda bile ciddi toprak kaymalarının yaşanabileceği aktarılıyor.
Araştırmacılar fiber ağ için dağıtılmış akustik algılama (DAS) sürecini kullanmayı öneriyor. DAS, fiberlerin kırılma indisindeki küçük dalgalanmalardan kaynaklanan Rayleigh saçılımını kullanarak onlarca kilometrelik kablo boyunca gerçek zamanlı ölçüm yapılmasını sağlayabilir. Araştırmacılara göre DAS ağı maliyetleri azaltabilir ancak bunların kurulumu için önemli zorlukların olduğu da bir gerçek. Araştırmacılar otonom gezginler kullanarak veya Artemis astronotlarıyla bu görevin tamamlanabileceğini öne sürüyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/102171-researchers-propose-installing-fiber-network-moon.html https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-abstract/doi/10.1785/0220230067/635638/Fiber-Seismic-Network-on-the-Moon Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.