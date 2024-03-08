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    Bilim insanlarına göre Ay’da fiber ağ kurmak gerekiyor

    Bilim dünyasında Ay’a yönelik artan bir ilgi bulunuyor. Yeniden insanlı uçuşların başlaması ve kalıcı üstlerin kurulması planlanırken araştırmacılar, Ay’a fiber ağların kurulması gerektiğini söylüyor.
    Bilim insanlarına göre Ay’da fiber ağ kurmak gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Neredeyse tüm dünya genelinde Ay’a yönelik artan bir ilgi bulunuyor. Ülkeler ve çeşitli özel şirketler, Ay özelinde yeni projeler geliştirirken buradaki asıl amacın Ay’da insanlığın kalıcı olarak bulunması olduğu belirtiliyor. Ancak bunun önünde aşılması gereken önemli engeller bulunuyor. Araştırmacılar bu engelleri aşmak veya bu engelleri anlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bunlardan birisi de Ay’ın sismik faaliyetlerine odaklanıyor. Ay’daki depremler hakkında çok az şey bilsek de araştırmacılar, Dünya’nın uydusunda kurulacak bir fiber ağ ile daha fazla verinin elde edilebileceğini öneriyor.

    Ay’a fiber ağ kurulabilir

    Ay’ın sismik aktiviteleri hakkındaki mevcut çoğu bilgimiz onlarca yıl öne Apollo astronotları tarafından Ay'ın yüzeyine yerleştirilen sismometrelerden geliyor. Bu verilerin güncel analizleri Ay’da sık sık orta veya şiddetli depremlerin meydana geldiğine işaret ediyor. Uydunun düşük yer çekimi nedeniyle depremlerin saniyeler veya dakikalar değil, saatlerce sürebileceği belirtiliyor. Hatta hafif sarsıntılarda bile ciddi toprak kaymalarının yaşanabileceği aktarılıyor.

    Bilim insanlarına göre Ay’da fiber ağ kurmak gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Henüz Ay’da yaşanan depremlerin nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bir teoriye göre Ay’ın soğuyan çekirdeğinin giderek küçülüyor olması bir etken olabilir. Bilim insanlarına göre fiber ağ ile hem çekirdeğin özellikleri hem de sismik aktivite hakkında net bir resim elde etmek mümkün.

    Araştırmacılar fiber ağ için dağıtılmış akustik algılama (DAS) sürecini kullanmayı öneriyor. DAS, fiberlerin kırılma indisindeki küçük dalgalanmalardan kaynaklanan Rayleigh saçılımını kullanarak onlarca kilometrelik kablo boyunca gerçek zamanlı ölçüm yapılmasını sağlayabilir. Araştırmacılara göre DAS ağı maliyetleri azaltabilir ancak bunların kurulumu için önemli zorlukların olduğu da bir gerçek. Araştırmacılar otonom gezginler kullanarak veya Artemis astronotlarıyla bu görevin tamamlanabileceğini öne sürüyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/102171-researchers-propose-installing-fiber-network-moon.html https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-abstract/doi/10.1785/0220230067/635638/Fiber-Seismic-Network-on-the-Moon
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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