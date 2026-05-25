Büyüleyici kare: Dünya’nın ufku turuncu renkte parladı

Tam Boyutta Gör NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) çekilen dikkat çekici bir görüntüyü paylaştı. Fotoğrafta Dünya’nın ufku, uzaydan bakıldığında yoğun turuncu bir parıltıyla çevrelenmiş halde görülüyor. İlk bakışta gün batımını andıran bu görüntünün ardında ise “airglow” olarak bilinen atmosferik bir olay bulunuyor.

Paylaşılan kare, Fransız astronot Sophie Adenot tarafından ISS’ten çekildi. Fotoğrafta yıldızlarla dolu uzay boşluğu önünde Dünya’nın etrafını saran turuncu bir bant dikkat çekiyor. Ayrıca fotoğrafın sağ alt kısmında uzay istasyonunun gölgede kalan bir bölümü de görülebiliyor.

Atmosferindeki ışık gösterisi

“Airglow” olarak adlandırılan “gök aydınlığı” olay Dünya yüzeyinin yaklaşık 80 ila 100 kilometre üzerindeki atmosfer katmanlarında meydana geliyor. Gündüz saatlerinde Güneş’ten gelen radyasyon nedeniyle enerji kazanan atom ve moleküller, gece olduğunda bu enerjiyi yeniden dışarı salıyor. Ortaya çıkan süreç, gökyüzünde son derece zayıf fakat sürekli bir ışımaya neden oluyor.

Tam Boyutta Gör NASA’ya göre bu olay, çalışma prensibi bakımından neon tabelalara benziyor. Atmosferdeki parçacıklar enerjiyle uyarılıyor ve ardından ışık yayarak eski enerji seviyelerine dönüyor. Ancak bu ışık yeryüzünden çıplak gözle çoğu zaman görülemeyecek kadar sönük olduğu için en net görüntüler uzaydan veya çok karanlık gökyüzüne sahip bölgelerde hassas kameralarla elde edilebiliyor.

ISS’in alçak Dünya yörüngesindeki konumu ise bu atmosferik olayı gözlemlemek için benzersiz bir bakış açısı sunuyor. NASA, airglow’un aslında Dünya’nın tamamında her gece gerçekleştiğini ancak insan gözünün bunu normal koşullarda fark edemediğini vurguluyor.

Renkler atmosferdeki gazlara göre değişiyor

Olayın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise farklı renklerde ortaya çıkabilmesi. NASA’nın açıklamasına göre oluşan rengin tonu, atmosferde hangi gazların bulunduğuna ve bu gazların hangi yükseklikte etkileşime girdiğine bağlı olarak değişiyor.

Yaklaşık 100 kilometre yükseklikte bulunan oksijen genellikle yeşil renk üretirken daha yüksek irtifalarda, yaklaşık 200 kilometre seviyelerinde kırmızı tonlar oluşabiliyor. Atmosferdeki sodyum, hidroksil radikalleri ve diğer moleküller ise turuncu, sarı ve mor tonların ortaya çıkmasına neden oluyor. ISS’ten paylaşılan son görüntüde öne çıkan yoğun turuncu renk de bu kimyasal etkileşimlerin sonucu olarak oluştu.

Büyüleyici kare: Dünya'nın ufku turuncu renkte parladı

