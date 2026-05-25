Büyüleyici kare: Dünya’nın ufku turuncu renkte parladı

Paylaşılan kare, Fransız astronot Sophie Adenot tarafından ISS’ten çekildi. Fotoğrafta yıldızlarla dolu uzay boşluğu önünde Dünya’nın etrafını saran turuncu bir bant dikkat çekiyor. Ayrıca fotoğrafın sağ alt kısmında uzay istasyonunun gölgede kalan bir bölümü de görülebiliyor.
Atmosferindeki ışık gösterisi
“Airglow” olarak adlandırılan “gök aydınlığı” olay Dünya yüzeyinin yaklaşık 80 ila 100 kilometre üzerindeki atmosfer katmanlarında meydana geliyor. Gündüz saatlerinde Güneş’ten gelen radyasyon nedeniyle enerji kazanan atom ve moleküller, gece olduğunda bu enerjiyi yeniden dışarı salıyor. Ortaya çıkan süreç, gökyüzünde son derece zayıf fakat sürekli bir ışımaya neden oluyor.
ISS’in alçak Dünya yörüngesindeki konumu ise bu atmosferik olayı gözlemlemek için benzersiz bir bakış açısı sunuyor. NASA, airglow’un aslında Dünya’nın tamamında her gece gerçekleştiğini ancak insan gözünün bunu normal koşullarda fark edemediğini vurguluyor.
Renkler atmosferdeki gazlara göre değişiyor
Olayın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise farklı renklerde ortaya çıkabilmesi. NASA’nın açıklamasına göre oluşan rengin tonu, atmosferde hangi gazların bulunduğuna ve bu gazların hangi yükseklikte etkileşime girdiğine bağlı olarak değişiyor.
Yaklaşık 100 kilometre yükseklikte bulunan oksijen genellikle yeşil renk üretirken daha yüksek irtifalarda, yaklaşık 200 kilometre seviyelerinde kırmızı tonlar oluşabiliyor. Atmosferdeki sodyum, hidroksil radikalleri ve diğer moleküller ise turuncu, sarı ve mor tonların ortaya çıkmasına neden oluyor. ISS'ten paylaşılan son görüntüde öne çıkan yoğun turuncu renk de bu kimyasal etkileşimlerin sonucu olarak oluştu.
