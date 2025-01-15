İşte NASA astronotunun uzaydan çektiği inanılmaz fotoğraf

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69 yaşındaki NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yaparken yakaladığı eşsiz bir fotoğrafla uzay meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı. Pettit’in geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) paylaştığı bu fotoğraf, şimdiye kadar ISS’ten çekilen en iyi fotoğraf olarak değerlendiriliyor.

Eşsiz detaylarla dolu bir görsel şölen

Tam Boyutta Gör Pettit’in çektiği kare, adeta bir görsel şölen sunuyor. Fotoğrafta Samanyolu, yıldızların nokta nokta parladığı derin uzay, yansıyan Güneş ışığı nedeniyle oluşan ve "yalancı şafak" olarak bilinen zodyak kuşağı, şehirlerin gece manzaraları ve SpaceX’in Starlink uydularının izleri bir arada yer alıyor. Pettit, fotoğrafın detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Bu karede: Samanyolu, zodyak ışığı, uydu izleri, yıldızlar, atmosferin kenarında görülen OH emisyonu (yanık toprak tonlarında), doğmak üzere olan Güneş ve gece parlayan şehirler bir arada.”

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Fotoğrafın dikkat çeken bir diğer unsuru ise Dünya’nın atmosferine özgü kırmızımsı turuncu bir parlaklık içine gömülmüş bir şekilde ilerlemesi. Pettit, bu özel kareyi 11 Ocak Cumartesi günü SpaceX’in Dragon Crew-9 aracının iskele penceresinden çektiğini belirtti. Evet, bu, önümüzdeki bahar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı Dünya'ya geri getirecek olan Crew Dragon.

Tam Boyutta Gör Pettit, 2012 yılında çektiği "Lightning Bugs" isimli fotoğrafıyla tanınan bir isim. O dönemden bu yana uzaydan çektiği her fotoğraf büyük beğeni topluyor.

Dört kez uzaya çıkan ve neredeyse burada 500 gün yaşayan Pettit, şu anda NASA’nın en yaşlı aktif astronotu unvanını taşıyor. 2024 yılı Eylül ayında başlayan dördüncü görevi kapsamında ISS’te sayısız etkileyici kareye imza attı. 2 Ocak’ta çektiği, aurora ışıklarının ISS’in silüeti eşliğinde geceyi aydınlattığı fotoğraf da büyük ilgi görmüştü.

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