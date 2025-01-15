Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İşte NASA astronotunun uzaydan çektiği inanılmaz fotoğraf

    Hayatının neredeyse 500 gününü uzayda geçiren kıdemli NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken şimdiye kadarki en iyi uzay fotoğrafını çekmiş olabilir.

    69 yaşındaki NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yaparken yakaladığı eşsiz bir fotoğrafla uzay meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı. Pettit’in geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) paylaştığı bu fotoğraf, şimdiye kadar ISS’ten çekilen en iyi fotoğraf olarak değerlendiriliyor.

    Eşsiz detaylarla dolu bir görsel şölen

    İşte NASA astronotunun uzaydan çektiği inanılmaz fotoğraf Tam Boyutta Gör
    Pettit’in çektiği kare, adeta bir görsel şölen sunuyor. Fotoğrafta Samanyolu, yıldızların nokta nokta parladığı derin uzay, yansıyan Güneş ışığı nedeniyle oluşan ve "yalancı şafak" olarak bilinen zodyak kuşağı, şehirlerin gece manzaraları ve SpaceX’in Starlink uydularının izleri bir arada yer alıyor. Pettit, fotoğrafın detaylarını şu sözlerle paylaştı:

    "Bu karede: Samanyolu, zodyak ışığı, uydu izleri, yıldızlar, atmosferin kenarında görülen OH emisyonu (yanık toprak tonlarında), doğmak üzere olan Güneş ve gece parlayan şehirler bir arada.”

    Fotoğrafın dikkat çeken bir diğer unsuru ise Dünya’nın atmosferine özgü kırmızımsı turuncu bir parlaklık içine gömülmüş bir şekilde ilerlemesi. Pettit, bu özel kareyi 11 Ocak Cumartesi günü SpaceX’in Dragon Crew-9 aracının iskele penceresinden çektiğini belirtti. Evet, bu, önümüzdeki bahar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı Dünya'ya geri getirecek olan Crew Dragon.

    İşte NASA astronotunun uzaydan çektiği inanılmaz fotoğraf Tam Boyutta Gör
    Pettit, 2012 yılında çektiği "Lightning Bugs" isimli fotoğrafıyla tanınan bir isim. O dönemden bu yana uzaydan çektiği her fotoğraf büyük beğeni topluyor.

    Dört kez uzaya çıkan ve neredeyse burada 500 gün yaşayan Pettit, şu anda NASA’nın en yaşlı aktif astronotu unvanını taşıyor. 2024 yılı Eylül ayında başlayan dördüncü görevi kapsamında ISS’te sayısız etkileyici kareye imza attı. 2 Ocak’ta çektiği, aurora ışıklarının ISS’in silüeti eşliğinde geceyi aydınlattığı fotoğraf da büyük ilgi görmüştü.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Profil resmi
    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tse 12047 belgeli servisler mutfak dolaplarındaki yapışkanlı kağıt nasıl çıkar köse değilim ama sakal çıkmıyor uzun yol motoru antalya travesti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum