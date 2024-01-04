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    2023'te otomotiv sektöründe tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

    Türkiye otomotiv endüstrisi geçen sene 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise %15,8 oldu.
    2023'te otomotiv sektöründe tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre,Türkiye otomotiv endüstrisigeçen sene, 2022'ye kıyasla %13 artışla 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekoruna ulaştı.

    Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise %15,8 oldu. Sektör, aralık ayında ise 2022'nin aynı dönemine göre %1,1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı.

    2023 yılında binek otomobil ihracatı %19, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %57, çekici ihracatı %22 arttı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise %3 geriledi.

    En çok ihracat Almanya'ya yapıldı

    Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'ya 2023 yılında da %11 artışla 4 milyar 854 milyon dolarlık ürün gönderildi. Geçen yılın tamamında Fransa'ya %33, İtalya'ya %21,5, İspanya'ya %34, Polonya'ya y%21, Slovenya'ya %21, Belçika'ya %13, Rusya Federasyonu'na %42, Romanya'ya %28, Hollanda'ya %30 ihracat artışı gerçekleşti. ABD'ye yapılan ihracat ise %29 azaldı.

    Türkiye'den geçen yıl en büyük ülke grubu olan ve %68,3 pay alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 23 milyar 921 milyon dolar ihracat yapıldı. 

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yılın son ayında 3,2 milyar dolar ile bugüne kadar en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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