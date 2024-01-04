Tam Boyutta Gör Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre,Türkiye otomotiv endüstrisigeçen sene, 2022'ye kıyasla %13 artışla 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise %15,8 oldu. Sektör, aralık ayında ise 2022'nin aynı dönemine göre %1,1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı.

2023 yılında binek otomobil ihracatı %19, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %57, çekici ihracatı %22 arttı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise %3 geriledi.

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En çok ihracat Almanya'ya yapıldı

Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'ya 2023 yılında da %11 artışla 4 milyar 854 milyon dolarlık ürün gönderildi. Geçen yılın tamamında Fransa'ya %33, İtalya'ya %21,5, İspanya'ya %34, Polonya'ya y%21, Slovenya'ya %21, Belçika'ya %13, Rusya Federasyonu'na %42, Romanya'ya %28, Hollanda'ya %30 ihracat artışı gerçekleşti. ABD'ye yapılan ihracat ise %29 azaldı.

Türkiye'den geçen yıl en büyük ülke grubu olan ve %68,3 pay alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 23 milyar 921 milyon dolar ihracat yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yılın son ayında 3,2 milyar dolar ile bugüne kadar en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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2023'te otomotiv sektöründe tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı