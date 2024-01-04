Yeni Tesla'lar Norveç'te sürücü kurslarında yasaklanmaya başladı: İşte sebebi

Tam Boyutta Gör Tesla araçların oldukça popüler olduğu Norveç'te yeni Tesla araçları sürücü kurslarında yasaklanmaya başladı. Sebep ise Tesla'nın yeni sinyal düğmeleri.

Norveç'teki bazı sürücü kursları, Tesla'nın ilk olarak Model S ve Model X'te tanıttığı, ve yakın zamanda çıkan yeni Model 3'te de yerini alan bir özellik nedeniyle yeni Tesla araçlarının kullanılmasını yasaklıyor. Tesla, direksiyonun arkasında yer alan klasik sinyal kollarını kaldırarak yerinedireksiyonun üstünde yer alanbasınca duyarlı sinyal düğmeleri koymuştu. Firma buna gerekçe olarak da otonom sürüş neticesinde sinyal koluna gerek olmayacak olmasını göstermişti. Şirket sinyal vermek için düğmenin daha kolay olduğunu savunsa da birçok kullanıcı yeni yöntemin klasik sinyal kolları kadar pratik olmadığını belirtiyor.

Dönel kavşaklarda tehlike yaratıyor

Norveç'teki Harstad Sürücü Kursu'nu yöneten Jåhn Hansen Øyen, kursu için yeni bir araç arıyordu ve listesinin başında Tesla vardı. Øyen yeni Tesla Model 3'ü test etti ve dönüş sinyallerini beğenmemekle kalmadı, aynı zamanda tehlikeli olduğu özel bir durum da buldu: Dönel kavşaklar. Norveç'te, dönel kavşak içindeyken sinyal ile çıkışınızı belirtmeniz gerekiyor. Øyen, direksiyonu çevirirken sinyal düğmesine basmanın zor olduğunu belirtiyor. Norveç'te sürücülük öğrencisi bir kavşakta dönüş sinyalini vermediği takdirde sınavda başarısız oluyor.

Øyen konuyla ilgili şunları söylüyor: "Model 3'ü test ettim ve kavşaklarda hem odağımı hem de yönümü kaybettiğimi fark ettim. Doğrudan hayati tehlike oluşturmaz, ancak iki şerit varsa dönüşlerde diğer araçlara karşı risk ortaya çıkıyor."

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Øyen deneyimlerini sürücü kurslarına yönelik bir grupta yayınladıktan sonra, aynı sorunu yaşadıklarını ve riskin öğrencilerde çok daha yüksek olduğunu söyleyen diğer birçok eğitmen tarafından da onaylandı. Birçoğu bu nedenle kuvvetle dokunmatik sinyal düğmelerine sahip Tesla araçlarını yasaklamaya karar verdi. Norveç Kamu Yolları İdaresi'nin kıdemli danışmanlarından Lars-Inge Haslie, konuyu inceleyeceğini söyledi.

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Yeni Tesla'lar Norveç'te sürücü kurslarında yasaklanmaya başladı