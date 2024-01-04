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    Yeni Tesla'lar Norveç'te sürücü kurslarında yasaklanmaya başladı: İşte sebebi

    Tesla araçların oldukça popüler olduğu Norveç'te yeni Tesla modelleri sürücü kurslarında yasaklanmaya başladı. Sebep ise Tesla'nın yeni sinyal düğmelerinin risk yaratması.
    Yeni Tesla'lar Norveç'te sürücü kurslarında yasaklanmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla araçların oldukça popüler olduğu Norveç'te yeni Tesla araçları sürücü kurslarında yasaklanmaya başladı. Sebep ise Tesla'nın yeni sinyal düğmeleri. 

    Norveç'teki bazı sürücü kursları, Tesla'nın ilk olarak Model S ve Model X'te tanıttığı, ve yakın zamanda çıkan yeni Model 3'te de yerini alan bir özellik nedeniyle yeni Tesla araçlarının kullanılmasını yasaklıyor. Tesla, direksiyonun arkasında yer alan klasik sinyal kollarını kaldırarak yerinedireksiyonun üstünde yer alanbasınca duyarlı sinyal düğmeleri koymuştu. Firma buna gerekçe olarak da otonom sürüş neticesinde sinyal koluna gerek olmayacak olmasını göstermişti. Şirket sinyal vermek için düğmenin daha kolay olduğunu savunsa da birçok kullanıcı yeni yöntemin klasik sinyal kolları kadar pratik olmadığını belirtiyor.

    Dönel kavşaklarda tehlike yaratıyor

    Norveç'teki Harstad Sürücü Kursu'nu yöneten Jåhn Hansen Øyen, kursu için yeni bir araç arıyordu ve listesinin başında Tesla vardı. Øyen yeni Tesla Model 3'ü test etti ve dönüş sinyallerini beğenmemekle kalmadı, aynı zamanda tehlikeli olduğu özel bir durum da buldu: Dönel kavşaklar. Norveç'te, dönel kavşak içindeyken sinyal ile çıkışınızı belirtmeniz gerekiyor. Øyen, direksiyonu çevirirken sinyal düğmesine basmanın zor olduğunu belirtiyor. Norveç'te sürücülük öğrencisi bir kavşakta dönüş sinyalini vermediği takdirde sınavda başarısız oluyor.

    Øyen konuyla ilgili şunları söylüyor: "Model 3'ü test ettim ve kavşaklarda hem odağımı hem de yönümü kaybettiğimi fark ettim. Doğrudan hayati tehlike oluşturmaz, ancak iki şerit varsa dönüşlerde diğer araçlara karşı risk ortaya çıkıyor."

    Øyen deneyimlerini sürücü kurslarına yönelik bir grupta yayınladıktan sonra, aynı sorunu yaşadıklarını ve riskin öğrencilerde çok daha yüksek olduğunu söyleyen diğer birçok eğitmen tarafından da onaylandı. Birçoğu bu nedenle kuvvetle dokunmatik sinyal düğmelerine sahip Tesla araçlarını yasaklamaya karar verdi. Norveç Kamu Yolları İdaresi'nin kıdemli danışmanlarından Lars-Inge Haslie, konuyu inceleyeceğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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