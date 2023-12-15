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    Anlık Bildirim

    2023 yılında internette 1.3 trilyon saat geçirdik

    Bu yıl internette kaç saat geçirdiniz? Veri analist grubu Domo'ya göre, kullanıcılar yalnızca 2023 yılında internette 1.300.000.000.000 veya basit bir ifadeyle 1,3 trilyon saat zaman geçirdi.
    2023 yılında internette 1.3 trilyon saat geçirdik Tam Boyutta Gör
    Veri analiz grubu Domo, 2013 yılından bu yana her yıl, yıl boyunca her günün her dakikasında internette neler olduğunu gösteren "Data Never Sleeps" raporunu yayınlıyor. Yayınlanan rapora göre dünya, 2023 yılında internette 1.300.000.000.000 veya basit bir ifadeyle 1,3 trilyon saat zaman geçirdi. Bu yıl pop ikonu Taylor Swift dakikada 69,4 bin şarkı stream ederken yapay zeka ikonu ChatGPT ise 3,6 milyar sorguya cevap verdi.

    İnternette geçen 1.3 trilyon saat

    Her 60 saniyede, kullanıcılar toplu olarak 25,1 milyon saat gibi şaşırtıcı bir süreyi internette geçiriyor. Bu sayı, küresel toplumumuzun yılda 1,3 trilyon saatten fazla bir süreyi bir şekilde çevrimiçi olarak geçirdiği anlamına geliyor.

    2023 yılında internette 1.3 trilyon saat geçirdik Tam Boyutta Gör
    Domo raporuna göre kullanıcılar bu yıl dakikada 241 milyon e-posta gönderdi; bu rakam 2022'de 231,4 milyondu. Kullanıcılar bu yıl, yüzde 6,7 artışla Google'da dakikada 6,3 milyon arama yaptı. Geçen yıl etkileşimde yaşanan düşüşün (dakikada 347 bin gönderi) ardından X’te (eski adıyla Twitter), bu yıl her dakika 360.000 gönderi paylaşılıyor. Instagram kullanıcıları her 60 saniyede direkt mesaj yoluyla 694.000'den fazla reels gönderiyor.

    Yapay zeka da bu yıl çılgınca yükseldi. Yapay Zeka (AI) dijital dünyada büyük etkiler yaratıyor. ChatGPT gibi yapay zeka odaklı platformlar çalışma, iletişim kurma ve üretme yöntemlerimizi yeniden şekillendiriyor Listeye yeni giren ChatGPT, dakikada 6.944 komut alıyor. Bu da yıl boyunca 3,6 milyar sorgu anlamına geliyor.

    Her dakika 43 yıllık içerik izleniyor

    2023 yılında internette 1.3 trilyon saat geçirdik Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar her 60 saniyede 43 yıllık içerik izliyor. İlginç bir şekilde, yayın hizmetlerinin yaygınlaşmasına rağmen, 2022'de dakikada bir milyon saat (114 yıl) yayın izlenirken bu sayı azaldı. İnternet üzerinden çok fazla para da el değiştiriyor. Amazon müşterileri, mega perakendeciden bir şeyler satın almak için her dakika 455.000 dolar harcıyor. Ancak Venmo daha da popüler oldu ve kullanıcılar bu hizmet üzerinden dakikada 463.000 dolar alışveriş yaptı. Öte yandan yatırımcılar her dakika 398 milyon dolar değerinde hazine bonosunu online olarak alıp sattı. Küresel internet nüfusu ise 5.2 milyara ulaştı.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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