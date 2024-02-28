X (Twitter) ile girilen savaşı Threads kazanıyor gibi görünüyor

Threads savaşı kazanıyor
Öte yandan indirme sayıları tüm resmi göstermiyor. Günlük indirmeler genellikle platformun büyüme oranını gösterir ancak zaten olgunlaşmış bir platform için bu sayıların düşük olması beklenen bir durum. Buna rağmen güncel mali raporlara bakacak olursak Threads’in aktif kullanıcı sayısı bir yıldan kısa bir süre içinde X’in dörtte birini geçmiş durumda.Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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