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    X (Twitter) ile girilen savaşı Threads kazanıyor gibi görünüyor

    X ya da eski adıyla Twitter, çalkantılı süreçlerle boğuşurken en büyük rakip Meta destekli Threads ise büyüyor. Son verilere göre indirme sayıları bir süredir X’in üç katına çıkmış durumda.
    X (Twitter) ile girilen savaşı Threads kazanıyor gibi görünüyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra platform üzerinde, adını X olarak değiştirmek de dahil, radikal değişiklikler yaptı. Bu çalkantılı zamanlar sırasında ise X’e rakip olarak çıkış yapan çok sayıda platform gördük. Bluesky ve Mastodon gibileri de piyasada bulunurken dikkatleri Meta’nın Threads ağı çekiyor. Son verilere göre Threads, son birkaç hafta içinde X'ten önemli ölçüde daha fazla günlük indirmeye sahip.

    Threads savaşı kazanıyor

    X (Twitter) ile girilen savaşı Threads kazanıyor gibi görünüyor Tam Boyutta Gör
    Threads, ilk olarak Temmuz 2023’te piyasaya çıkmasıyla çok kısa bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Ancak bu hızlı yükselişin yanında kullanıcıların ilgisi de aynı hızla düştü ve sadece birkaç kafta içinde kullanıcı katılımı yüzde 70 oranında düştü. Aktarılanlara göre Threads'in indirilme sayısı geçtiğimiz Aralık ayında yeniden artmaya başladı. Platform o zamandan beri de bu seviyeyi korurken, X çok daha mütevazı bir şekilde büyüyor. Appfigures'tan alınan verilere göre Threads, son üç ayda X'in yüklemelerini kolaylıkla ikiye, bazen de üçe katladı.

    Öte yandan indirme sayıları tüm resmi göstermiyor. Günlük indirmeler genellikle platformun büyüme oranını gösterir ancak zaten olgunlaşmış bir platform için bu sayıların düşük olması beklenen bir durum. Buna rağmen güncel mali raporlara bakacak olursak Threads’in aktif kullanıcı sayısı bir yıldan kısa bir süre içinde X’in dörtte birini geçmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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