Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra platform üzerinde, adını X olarak değiştirmek de dahil, radikal değişiklikler yaptı. Bu çalkantılı zamanlar sırasında ise X’e rakip olarak çıkış yapan çok sayıda platform gördük. Bluesky ve Mastodon gibileri de piyasada bulunurken dikkatleri Meta’nın Threads ağı çekiyor. Son verilere göre Threads, son birkaç hafta içinde X'ten önemli ölçüde daha fazla günlük indirmeye sahip.

Threads savaşı kazanıyor

Tam Boyutta Gör Threads, ilk olarak Temmuz 2023’te piyasaya çıkmasıyla çok kısa bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Ancak bu hızlı yükselişin yanında kullanıcıların ilgisi de aynı hızla düştü ve sadece birkaç kafta içinde kullanıcı katılımı yüzde 70 oranında düştü. Aktarılanlara göre Threads'in indirilme sayısı geçtiğimiz Aralık ayında yeniden artmaya başladı. Platform o zamandan beri de bu seviyeyi korurken, X çok daha mütevazı bir şekilde büyüyor. Appfigures'tan alınan verilere göre Threads, son üç ayda X'in yüklemelerini kolaylıkla ikiye, bazen de üçe katladı.

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Öte yandan indirme sayıları tüm resmi göstermiyor. Günlük indirmeler genellikle platformun büyüme oranını gösterir ancak zaten olgunlaşmış bir platform için bu sayıların düşük olması beklenen bir durum. Buna rağmen güncel mali raporlara bakacak olursak Threads’in aktif kullanıcı sayısı bir yıldan kısa bir süre içinde X’in dörtte birini geçmiş durumda.

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X (Twitter) ile girilen savaşı Threads kazanıyor gibi görünüyor