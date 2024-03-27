Elon Musk’ın Grok yapay zekası X (Twitter) Premium abonelerine geliyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın xAI şirketi mart ayının başlarında Grok yapay zekasını açık kaynak haline getirdikten sonra şimdi de kullanımını genişletiyor. Musk, Grok sohbet robotunun bu hafta içinde ödeme yapan tüm Premium abonelerinin kullanımına açılacağını açıkladı. Grok, mevcut haliyle belirli bölgelerde sadece üst seviye Premium+ aboneleri tarafından kullanılabiliyordu.

Grok yapay zekası X Premium abonelerine açılıyor

Bu hamle, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT veya Anthropic'in Claude'u gibi diğer popüler sohbet botlarıyla daha doğrudan rekabet etme amacına işaret ediyor olabilir. Bu aynı zamanda X’in ücretli abone sayısını artırma arzusunu da besliyor. Musk, Grok'un X kullanıcılarına ne zaman sunulacağını söylemedi, sadece bu hafta içinde tüm Premium aboneler için etkinleştirileceğini belirtti.

Grok sohbet robotuna güç veren Grok-1 modeli, geçtiğimiz haftalarda GitHub’da açık kaynak olarak yayınlanmıştı. Bundan sadece birkaç hafta önce Musk, OpenAI ve Sam Altman'a dava açarak onları kâr peşinde koşmak ve kâr amacı gütmeyen amaçlarını terk etmekle suçlamıştı. Musk, yapay zekanın açık olması gerektiğini savunurken ilk başlarda finansal destekçisi olduğu OpenAI’ın bu istekten uzaklaştığı kanaatinde. OpenAI ise Musk’ın iddialarının asılsız olduğunu söylüyor.

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Öte yandan Grok’a dönecek olursak; sohbet robotunu kullanmak için X Premium abonesi olmanız gerekecek. Bunun için aylık 150 TL abonelik ücretini gözden çıkarmanız gerekiyor. Eğer isterseniz aylık 300 TL olarak Premium+ katmanına da katılabilirsiniz. X’in Premium abonelikleri daha az veya tamamıyla reklamsız, daha uzun Tweet’ler vb. ek avantajlar sağlıyor.

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Elon Musk’ın Grok yapay zekası X Premium abonelerine geliyor