Elon Musk’ın Grok yapay zekası X (Twitter) Premium abonelerine geliyor

Grok yapay zekası X Premium abonelerine açılıyor
Bu hamle, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT veya Anthropic'in Claude'u gibi diğer popüler sohbet botlarıyla daha doğrudan rekabet etme amacına işaret ediyor olabilir. Bu aynı zamanda X’in ücretli abone sayısını artırma arzusunu da besliyor. Musk, Grok'un X kullanıcılarına ne zaman sunulacağını söylemedi, sadece bu hafta içinde tüm Premium aboneler için etkinleştirileceğini belirtti.
Grok sohbet robotuna güç veren Grok-1 modeli, geçtiğimiz haftalarda GitHub’da açık kaynak olarak yayınlanmıştı. Bundan sadece birkaç hafta önce Musk, OpenAI ve Sam Altman'a dava açarak onları kâr peşinde koşmak ve kâr amacı gütmeyen amaçlarını terk etmekle suçlamıştı. Musk, yapay zekanın açık olması gerektiğini savunurken ilk başlarda finansal destekçisi olduğu OpenAI’ın bu istekten uzaklaştığı kanaatinde. OpenAI ise Musk’ın iddialarının asılsız olduğunu söylüyor.
Öte yandan Grok’a dönecek olursak; sohbet robotunu kullanmak için X Premium abonesi olmanız gerekecek. Bunun için aylık 150 TL abonelik ücretini gözden çıkarmanız gerekiyor. Eğer isterseniz aylık 300 TL olarak Premium+ katmanına da katılabilirsiniz. X’in Premium abonelikleri daha az veya tamamıyla reklamsız, daha uzun Tweet’ler vb. ek avantajlar sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...