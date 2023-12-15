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    Anlık Bildirim

    YouTube, TV'lerde reklam süresini uzatıyor: İşte detaylar

    YouTube, TV'lerde izleme deneyimini iyileştirmek adına yeni bir düzenlemeye gidiyor. Gösterilen reklamların sayısı azaltılacak ancak reklamların süresi uzatılacak. 

    YouTube, webde reklam engelleyicileri önlemeye, kullanıcıları Premium üyelik almaya zorlayan adımlar attı. Google, yakın zamanda TV uygulamasında da daha iyi izleme deneyimi adına reklamların sayısının azaltılacağını ancak reklamların daha da uzayacağını duyurdu.

    YouTube TV'de geçilebilir reklamlar daha uzun sürecek

    YouTube TV uygulamasında reklam arası azaltılacak. Şu anda reklamı geçme seçeneği reklam gösteriminden 5-10 saniye sonra çıkıyor. Güncellemeyle birlikte bu süre bir dakikaya kadar çıkacak. Ancak, video boyunca çıkan reklamların sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Yani, videolar daha az ancak daha uzun süreli reklamlarla bölünecek.

    Şirketin açıklamasına göre, YouTube TV uygulamasındaki bu değişiklik izleyicilere yapılan bir anketin sonucu. Kullanıcılar, videoların reklamlarla sık sık kesilmesini istemiyor, bunun yerine reklamların izleme deneyimini etkilemeyecek şekilde dağıtılmasını istiyor. Bu uygulama, Eylül ayında test edilmeye başladı.

    YouTube Shorts videolarında reklam

    Bir diğer değişiklik Shorts videolarına yönelik. Kullanıcılar, TV’de YouTube Shorts videoları izlerken artık reklamlarla karşılaşacak. Shorts, şimdiye kadar yalnızca mobil cihazlarda ve webde reklam gösteriyordu. Shorts’ta artık TV’de de çıkan reklamlar diğer platformlarda olduğu gibi kaydırılarak geçilebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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