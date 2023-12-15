YouTube, TV'lerde reklam süresini uzatıyor: İşte detaylar

YouTube, webde reklam engelleyicileri önlemeye, kullanıcıları Premium üyelik almaya zorlayan adımlar attı. Google, yakın zamanda TV uygulamasında da daha iyi izleme deneyimi adına reklamların sayısının azaltılacağını ancak reklamların daha da uzayacağını duyurdu.

YouTube'da reklam engelleyici kullananlara hız sınırlaması! 3 hf. önce eklendi

YouTube TV'de geçilebilir reklamlar daha uzun sürecek

YouTube TV uygulamasında reklam arası azaltılacak. Şu anda reklamı geçme seçeneği reklam gösteriminden 5-10 saniye sonra çıkıyor. Güncellemeyle birlikte bu süre bir dakikaya kadar çıkacak. Ancak, video boyunca çıkan reklamların sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Yani, videolar daha az ancak daha uzun süreli reklamlarla bölünecek.

Şirketin açıklamasına göre, YouTube TV uygulamasındaki bu değişiklik izleyicilere yapılan bir anketin sonucu. Kullanıcılar, videoların reklamlarla sık sık kesilmesini istemiyor, bunun yerine reklamların izleme deneyimini etkilemeyecek şekilde dağıtılmasını istiyor. Bu uygulama, Eylül ayında test edilmeye başladı.

YouTube Shorts videolarında reklam

Bir diğer değişiklik Shorts videolarına yönelik. Kullanıcılar, TV’de YouTube Shorts videoları izlerken artık reklamlarla karşılaşacak. Shorts, şimdiye kadar yalnızca mobil cihazlarda ve webde reklam gösteriyordu. Shorts’ta artık TV’de de çıkan reklamlar diğer platformlarda olduğu gibi kaydırılarak geçilebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.