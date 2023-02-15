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    Elektrikli Mini Cooper SE Convertible tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Adından da anlaşılacağı üzere Mini Cooper SE'nin üstü açılabilir versiyonu olan Cooper SE Convertible'dan sadece 999 adet üretilecek. Bu özel seri yalnızca Avrupa'da satılacak.
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    2024 Mini Cooper SE Convertible tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mini, %100 elektrikli otomobili Cooper SE'nin üstü açılabilen versiyonunu tanıttı. Bu yılın sonuna doğru satışa çıkması planlanan 2023 Mini Cooper SE Convertible'dan sadece 999 adet üretilecek.

    Mini Cooper SE Convertible'da ön tekerleklere güç veren 135 kW'lık (181 hp) elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede otomobilin 0-100 km/s hızlanması 7,3 saniye sürüyor. Kumaş tavanlı modelin sürüş menzili ise WLTP ölçümlerine göre 201 kilometre olarak açıklanmış durumda.

    Otomobilin dış tasarımı, sabit tavanlı standart versiyonla büyük oranda aynı. 17 inç jantlarla gelen Mini Cooper SE Convertible, siyah veya gümüş gri gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Gövdede yer yer bronz detaylar dikkat çekerken piyano siyahı Mini logosu da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

    2024 Mini Cooper SE Convertible tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise deri döşemeli ısıtmalı spor koltuklar, deri kaplı direksiyon simidi piyano siyahı detaylar bulunuyor. Konsol yerleşimi ve teknolojilerin standart Cooper SE ile aynı olduğu modeldeki sarı detaylar da ortama renk katan dokunuşlar arasında. Otomobilin kumaş tavanı da 30 km/s ve altındaki hızlarda elektrikli açılıp-kapanabiliyor.

    Başkan Stefanie Wurst'e göre bugün Avrupa'da satılan her beş Mini'den biri %100 elektrikli. Bu da yöneticileri bu şekilde sınırlı üretim modeller çıkarma konusunda yüreklendirmiş. Mini Cooper SE Convertible'ın üretimi Nisan ayında başlayacak ve satışlar Avrupa'ya özel olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 6 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    toblerone neden pahalı eşinin erkek kardeşine ne denir planet coaster türkçe yama flo çark çevirme kasaya elektrik gelmiyor

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