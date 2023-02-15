Elektrikli Mini Cooper SE Convertible tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Mini, %100 elektrikli otomobili Cooper SE'nin üstü açılabilen versiyonunu tanıttı. Bu yılın sonuna doğru satışa çıkması planlanan 2023 Mini Cooper SE Convertible'dan sadece 999 adet üretilecek.

Mini Cooper SE Convertible'da ön tekerleklere güç veren 135 kW'lık (181 hp) elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede otomobilin 0-100 km/s hızlanması 7,3 saniye sürüyor. Kumaş tavanlı modelin sürüş menzili ise WLTP ölçümlerine göre 201 kilometre olarak açıklanmış durumda.

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Otomobilin dış tasarımı, sabit tavanlı standart versiyonla büyük oranda aynı. 17 inç jantlarla gelen Mini Cooper SE Convertible, siyah veya gümüş gri gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Gövdede yer yer bronz detaylar dikkat çekerken piyano siyahı Mini logosu da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise deri döşemeli ısıtmalı spor koltuklar, deri kaplı direksiyon simidi piyano siyahı detaylar bulunuyor. Konsol yerleşimi ve teknolojilerin standart Cooper SE ile aynı olduğu modeldeki sarı detaylar da ortama renk katan dokunuşlar arasında. Otomobilin kumaş tavanı da 30 km/s ve altındaki hızlarda elektrikli açılıp-kapanabiliyor.

Başkan Stefanie Wurst'e göre bugün Avrupa'da satılan her beş Mini'den biri %100 elektrikli. Bu da yöneticileri bu şekilde sınırlı üretim modeller çıkarma konusunda yüreklendirmiş. Mini Cooper SE Convertible'ın üretimi Nisan ayında başlayacak ve satışlar Avrupa'ya özel olacak.

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2024 Mini Cooper SE Convertible tanıtıldı: İşte özellikleri