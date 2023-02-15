Elektrikli Mini Cooper SE Convertible tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Mini Cooper SE Convertible'da ön tekerleklere güç veren 135 kW'lık (181 hp) elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede otomobilin 0-100 km/s hızlanması 7,3 saniye sürüyor. Kumaş tavanlı modelin sürüş menzili ise WLTP ölçümlerine göre 201 kilometre olarak açıklanmış durumda.
Otomobilin dış tasarımı, sabit tavanlı standart versiyonla büyük oranda aynı. 17 inç jantlarla gelen Mini Cooper SE Convertible, siyah veya gümüş gri gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Gövdede yer yer bronz detaylar dikkat çekerken piyano siyahı Mini logosu da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.
Başkan Stefanie Wurst'e göre bugün Avrupa'da satılan her beş Mini'den biri %100 elektrikli. Bu da yöneticileri bu şekilde sınırlı üretim modeller çıkarma konusunda yüreklendirmiş. Mini Cooper SE Convertible'ın üretimi Nisan ayında başlayacak ve satışlar Avrupa'ya özel olacak.
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah