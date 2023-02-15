Super Bowl'da 6 milyon dolarlık Tesla karalaması yapıldı

Tam Boyutta Gör ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi, Pazar gecesi gerçekleştirildi. Milyarder ve The Dawn Project girişiminin başkanı Dan O'Dowd, milyonlarca kişi tarafından izlenen Super Bowl'u kendi ürünlerinden birini tanıtmak yerine Tesla'nın itibarını zedelemek için kullandı.

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CNBC'ye göre bu yıl Super Bowl sırasında yayınlanan 30 saniyelik reklamlar 6 milyon ila 7 milyon dolar fiyatla satıldı. Tesla'nın otopilot sistemini karalamaya yönelik hazırlanan reklamın yüz milyonlarca kişi tarafından görülmesini isteyen Dan O'Dowd'un cebinden bu miktarda bir para çıktı.

Otopilotu yerden yere vuruyor

Hazırlanan video FSD yani tam otonom sürüş sistemini şiddetle eleştiriyor ve yetkilileri bu sistemi yasaklamaya çağırıyor. Bu arada O'Dowd'un otonom sistemler için yazılım geliştiren Green Hills Software şirketinin sahibi olduğunu belirtelim. Yani Tesla'nın doğrudan rakibi.

Tam Boyutta Gör Reklam filminde, otopilot sistemi etkinleştirilmiş bir Tesla ile gerçekleştirildiği iddia edilen testler gösteriliyor. Görüntülerde otomobilin bir çocuk mankene çarptığını görüyoruz. Ayrıca araç okul otobüsündeki dur levhasını dikkate almadığı gibi girilmez işareti olan trafiğe kapalı yola da giriyor.

Görüntüler şüphe uyandırıyor

Fakat arabanın çarptığı çocuk mankeni gösteren bölüm sadece dışarıdan çekildiği için o sırada otopilotun devrede olup olmadığını anlayamıyoruz. Ayrıca iç mekanı gösteren tüm görüntülerde aracın ekranında bulanık bir uyarı göze çarpıyor. 4K kameraların bu kadar erişilebilir olduğu bir ortamda söz konusu görüntülerin düşük kalitede çekilmesi kafalarda soru işareti oluşturmaya yetiyor.

Tam Boyutta Gör Pek çok kişiye göre reklamın iyisi kötüsü olmaz. O'Dowd'un otopilot sistemini karalamaya yönelik reklamı Tesla'ya yaramış bile olabilir. Zira Super Bowl sırasında yayınlanan görüntüler daha önce Tesla'nın otonom sürüş özelliğini bilmeyenlerin bile durumdan haberdar olmasını sağlayarak bir anlamda Tesla'ya hizmet etmiş oldu.

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Super Bowl'da 6 milyon dolarlık Tesla karalaması yapıldı