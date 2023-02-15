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    Super Bowl'da 6 milyon dolarlık Tesla karalaması yapıldı

    Milyonlarca kişi tarafından izlenen Super Bowl organizasyonunda Tesla'nın otopilot sistemine itibar suikasti yapmak için hazırlanmış bir reklam filmi gösterildi.
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    Super Bowl'da 6 milyon dolarlık Tesla karalaması yapıldı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi, Pazar gecesi gerçekleştirildi. Milyarder ve The Dawn Project girişiminin başkanı Dan O'Dowd, milyonlarca kişi tarafından izlenen Super Bowl'u kendi ürünlerinden birini tanıtmak yerine Tesla'nın itibarını zedelemek için kullandı.

    CNBC'ye göre bu yıl Super Bowl sırasında yayınlanan 30 saniyelik reklamlar 6 milyon ila 7 milyon dolar fiyatla satıldı. Tesla'nın otopilot sistemini karalamaya yönelik hazırlanan reklamın yüz milyonlarca kişi tarafından görülmesini isteyen Dan O'Dowd'un cebinden bu miktarda bir para çıktı.

    Otopilotu yerden yere vuruyor

    Hazırlanan video FSD yani tam otonom sürüş sistemini şiddetle eleştiriyor ve yetkilileri bu sistemi yasaklamaya çağırıyor. Bu arada O'Dowd'un otonom sistemler için yazılım geliştiren Green Hills Software şirketinin sahibi olduğunu belirtelim. Yani Tesla'nın doğrudan rakibi.

    Super Bowl'da 6 milyon dolarlık Tesla karalaması yapıldı Tam Boyutta Gör
    Reklam filminde, otopilot sistemi etkinleştirilmiş bir Tesla ile gerçekleştirildiği iddia edilen testler gösteriliyor. Görüntülerde otomobilin bir çocuk mankene çarptığını görüyoruz. Ayrıca araç okul otobüsündeki dur levhasını dikkate almadığı gibi girilmez işareti olan trafiğe kapalı yola da giriyor.

    Görüntüler şüphe uyandırıyor

    Fakat arabanın çarptığı çocuk mankeni gösteren bölüm sadece dışarıdan çekildiği için o sırada otopilotun devrede olup olmadığını anlayamıyoruz. Ayrıca iç mekanı gösteren tüm görüntülerde aracın ekranında bulanık bir uyarı göze çarpıyor. 4K kameraların bu kadar erişilebilir olduğu bir ortamda söz konusu görüntülerin düşük kalitede çekilmesi kafalarda soru işareti oluşturmaya yetiyor.

    Super Bowl'da 6 milyon dolarlık Tesla karalaması yapıldı Tam Boyutta Gör
    Pek çok kişiye göre reklamın iyisi kötüsü olmaz. O'Dowd'un otopilot sistemini karalamaya yönelik reklamı Tesla'ya yaramış bile olabilir. Zira Super Bowl sırasında yayınlanan görüntüler daha önce Tesla'nın otonom sürüş özelliğini bilmeyenlerin bile durumdan haberdar olmasını sağlayarak bir anlamda Tesla'ya hizmet etmiş oldu.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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