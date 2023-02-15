Super Bowl'da 6 milyon dolarlık Tesla karalaması yapıldı

CNBC'ye göre bu yıl Super Bowl sırasında yayınlanan 30 saniyelik reklamlar 6 milyon ila 7 milyon dolar fiyatla satıldı. Tesla'nın otopilot sistemini karalamaya yönelik hazırlanan reklamın yüz milyonlarca kişi tarafından görülmesini isteyen Dan O'Dowd'un cebinden bu miktarda bir para çıktı.
Otopilotu yerden yere vuruyor
Hazırlanan video FSD yani tam otonom sürüş sistemini şiddetle eleştiriyor ve yetkilileri bu sistemi yasaklamaya çağırıyor. Bu arada O'Dowd'un otonom sistemler için yazılım geliştiren Green Hills Software şirketinin sahibi olduğunu belirtelim. Yani Tesla'nın doğrudan rakibi.
Görüntüler şüphe uyandırıyor
Fakat arabanın çarptığı çocuk mankeni gösteren bölüm sadece dışarıdan çekildiği için o sırada otopilotun devrede olup olmadığını anlayamıyoruz. Ayrıca iç mekanı gösteren tüm görüntülerde aracın ekranında bulanık bir uyarı göze çarpıyor. 4K kameraların bu kadar erişilebilir olduğu bir ortamda söz konusu görüntülerin düşük kalitede çekilmesi kafalarda soru işareti oluşturmaya yetiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah