2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF, iPad hediyesiyle geliyor!

- iPad Air hediye
- UPDF’in En İyi PDF Düzenleyicilerden Biri Olmasının Nedenleri
- 1. UPDF AI:
- 2. Profesyonel PDF Düzenleme Aracı
- 3. Çok Cihazdan Erişim
- 4. Sürekli Güncel
- 5. 24 Saat Destek
- 6. Uygun Fiyat
- Yorumlar
iPad Air hediye
Üstelik şimdi UPDF Pro abonelikleri için 2. Yıldönümü Kampanyası başladı. UPDF satın alan müşterilere 25.379 TL değerinde 64 GB iPad Air kazanma şansı sunuluyor. 2. Yıldönümü kampanyası süresinde UPDF satın alan rastgele bir kişi teşekkür hediyesi olarak iPad Air elde edecek. Her satın alımda bir çekiliş hakkı kazanılacak. Aşağıdaki bağlantıdan UPDF lisansı satın alarak katılabilirsiniz:
UPDF’in En İyi PDF Düzenleyicilerden Biri Olmasının Nedenleri
1. UPDF AI:
UPDF AI, yapay zeka teknolojisiyle PDF’lerin özetini çıkarıyor. Böylelikle yüzlerce sayfadan oluşan PDF’in özetini dakikalar içinde okuyarak zaman kazanabilirsiniz. "Çeviri" özelliği sayesinde dil engellerini ortadan kaldırarak yapay zekayla çeviri yapıyor. PDF’i "Açıkla" özelliği, PDF’teki bilgiler hakkında daha fazlasını edinmenizi sağlıyor. Ayrıca AI Sohbet özelliği ile tüm sorularınıza hızlıca yanıt alabiliyorsunuz. UPDF AI, yapay zeka dil modeli olarak Open AI’ın GPT-4 teknolojisini kullanıyor.
2. Profesyonel PDF Düzenleme Aracı
-UPDF ile dilediğiniz PDF’deki metin, resim, bağlantılar, üstbilgi ve altbilgi, sayfa boyutu gibi tüm öğeleri düzenleyebilirsiniz.
-PDF üzerinde form oluşturabilir ve dijital imzalar ekleyebilirsiniz.
-PDF’e çizimler, vurgular, çıkartmalar, damgalar, şekiller vb. ile açıklamalar ekleyin
-PDF’e parola, redaksiyon düzeltmeleri veya filigran eklenebiliyor.
-PDF’i sıkıştırın, PDF'i Word'e dönüştürme yapın, hatta toplu olarak başka PDF’ler ile birleştirin ve -PDF yönetiminizi kolaylaştırın.
-PDF’i link, e-mail, QR kod veya bulut teknolojisi üzerinden paylaşabilirsiniz. PDF’i hareket halindeyken uzaktan düzenleyin
ve daha fazlası UPDF’te.
3. Çok Cihazdan Erişim
Bir UPDF lisansınu Windows, MacOS, iOS ve Android dahil olmak üzere tüm platformlarda aynı anda 4 cihazda kullanabilirsiniz.
4. Sürekli Güncel
UPDF’e sürekli yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren güncelleştirmeler geliyor. Neredeyse her hafta güncelleme yayınlanıyor. Yeni özelliklere ek ücret ödemeden erişebiliyorsunuz.
5. 24 Saat Destek
UPDF, yaşadığınız herhangi bir sorunda yardımcı olmak için haftanın 6 günü 24 saat müşteri desteği sunuyor.
6. Uygun Fiyat
Diğer kapsamlı PDF düzenleyicilerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Adobe Acrobat’ın çeyrek fiyatı, rakip PDF düzenleyicilerinin ise yarısı kadar fiyata kullanım imkanı sunuyor. Birçok PDF yazılımı her platform için ayrı ücret isterken UPDF’te tek lisans ile tüm platformlarda kullanabiliyorsunuz.
UPDF 2. Yıldönümü İndiriminden yararlanmak ve iPad kazanma fırsatı yakalamak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.