2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF, iPad hediyesiyle geliyor!

Tam Boyutta Gör PDF görüntülemek ve PDF düzenlemek için piyasada çok sayıda uygulama olsa da PDF üzerinde detaylı düzenleyebileceğiniz çok az sayıda uygulama mevcut. Profesyonel kullanım için kapsamlı bir PDF editör arıyorsanız UPDF pdf editor sizin ihtiyacını gidermeye geliyor. UPDF’i ücretsiz olarak deneyebilir ve dilerseniz daha fazla özellik için UPDF Pro lisansı satın alabilirsiniz.

iPad Air hediye

Üstelik şimdi UPDF Pro abonelikleri için 2. Yıldönümü Kampanyası başladı. UPDF satın alan müşterilere 25.379 TL değerinde 64 GB iPad Air kazanma şansı sunuluyor. 2. Yıldönümü kampanyası süresinde UPDF satın alan rastgele bir kişi teşekkür hediyesi olarak iPad Air elde edecek. Her satın alımda bir çekiliş hakkı kazanılacak. Aşağıdaki bağlantıdan UPDF lisansı satın alarak katılabilirsiniz:

UPDF PDF Editor

UPDF’in En İyi PDF Düzenleyicilerden Biri Olmasının Nedenleri

1. UPDF AI:

UPDF AI, yapay zeka teknolojisiyle PDF’lerin özetini çıkarıyor. Böylelikle yüzlerce sayfadan oluşan PDF’in özetini dakikalar içinde okuyarak zaman kazanabilirsiniz. "Çeviri" özelliği sayesinde dil engellerini ortadan kaldırarak yapay zekayla çeviri yapıyor. PDF’i "Açıkla" özelliği, PDF’teki bilgiler hakkında daha fazlasını edinmenizi sağlıyor. Ayrıca AI Sohbet özelliği ile tüm sorularınıza hızlıca yanıt alabiliyorsunuz. UPDF AI, yapay zeka dil modeli olarak Open AI’ın GPT-4 teknolojisini kullanıyor.

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2. Profesyonel PDF Düzenleme Aracı

-UPDF ile dilediğiniz PDF’deki metin, resim, bağlantılar, üstbilgi ve altbilgi, sayfa boyutu gibi tüm öğeleri düzenleyebilirsiniz.

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-PDF üzerinde form oluşturabilir ve dijital imzalar ekleyebilirsiniz.

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-PDF’e çizimler, vurgular, çıkartmalar, damgalar, şekiller vb. ile açıklamalar ekleyin

-PDF’e parola, redaksiyon düzeltmeleri veya filigran eklenebiliyor.

-PDF’i sıkıştırın, PDF'i Word'e dönüştürme yapın, hatta toplu olarak başka PDF’ler ile birleştirin ve -PDF yönetiminizi kolaylaştırın.

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-PDF’i link, e-mail, QR kod veya bulut teknolojisi üzerinden paylaşabilirsiniz. PDF’i hareket halindeyken uzaktan düzenleyin

ve daha fazlası UPDF’te.

3. Çok Cihazdan Erişim

Bir UPDF lisansınu Windows, MacOS, iOS ve Android dahil olmak üzere tüm platformlarda aynı anda 4 cihazda kullanabilirsiniz.

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4. Sürekli Güncel

UPDF’e sürekli yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren güncelleştirmeler geliyor. Neredeyse her hafta güncelleme yayınlanıyor. Yeni özelliklere ek ücret ödemeden erişebiliyorsunuz.

5. 24 Saat Destek

UPDF, yaşadığınız herhangi bir sorunda yardımcı olmak için haftanın 6 günü 24 saat müşteri desteği sunuyor.

6. Uygun Fiyat

Diğer kapsamlı PDF düzenleyicilerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Adobe Acrobat’ın çeyrek fiyatı, rakip PDF düzenleyicilerinin ise yarısı kadar fiyata kullanım imkanı sunuyor. Birçok PDF yazılımı her platform için ayrı ücret isterken UPDF’te tek lisans ile tüm platformlarda kullanabiliyorsunuz.

UPDF 2. Yıldönümü İndiriminden yararlanmak ve iPad kazanma fırsatı yakalamak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

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