Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF, iPad hediyesiyle geliyor!

    Sahip olduğu özelliklerle 2024'ün en iyi PDF editörlerinden UPDF'te yeni kampanya başladı. UPDF lisansı satın alan bir şanslı kullanıcıya iPad Air hediye edilecek.
    2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF şimdi iPad hediyeli! Tam Boyutta Gör
    PDF görüntülemek ve PDF düzenlemek için piyasada çok sayıda uygulama olsa da PDF üzerinde detaylı düzenleyebileceğiniz çok az sayıda uygulama mevcut. Profesyonel kullanım için kapsamlı bir PDF editör arıyorsanız UPDF pdf editor sizin ihtiyacını gidermeye geliyor. UPDF’i ücretsiz olarak deneyebilir ve dilerseniz daha fazla özellik için UPDF Pro lisansı satın alabilirsiniz.

    iPad Air hediye

    Üstelik şimdi UPDF Pro abonelikleri için 2. Yıldönümü Kampanyası başladı. UPDF satın alan müşterilere 25.379 TL değerinde 64 GB iPad Air kazanma şansı sunuluyor. 2. Yıldönümü kampanyası süresinde UPDF satın alan rastgele bir kişi teşekkür hediyesi olarak iPad Air elde edecek. Her satın alımda bir çekiliş hakkı kazanılacak. Aşağıdaki bağlantıdan UPDF lisansı satın alarak katılabilirsiniz:

    UPDF PDF Editor

    UPDF’in En İyi PDF Düzenleyicilerden Biri Olmasının Nedenleri

    1. UPDF AI:

    UPDF AI, yapay zeka teknolojisiyle PDF’lerin özetini çıkarıyor. Böylelikle yüzlerce sayfadan oluşan PDF’in özetini dakikalar içinde okuyarak zaman kazanabilirsiniz. "Çeviri" özelliği sayesinde dil engellerini ortadan kaldırarak yapay zekayla çeviri yapıyor. PDF’i "Açıkla" özelliği, PDF’teki bilgiler hakkında daha fazlasını edinmenizi sağlıyor. Ayrıca AI Sohbet özelliği ile tüm sorularınıza hızlıca yanıt alabiliyorsunuz. UPDF AI, yapay zeka dil modeli olarak Open AI’ın GPT-4 teknolojisini kullanıyor.

    2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF şimdi iPad hediyeli! Tam Boyutta Gör

    2. Profesyonel PDF Düzenleme Aracı

    -UPDF ile dilediğiniz PDF’deki metin, resim, bağlantılar, üstbilgi ve altbilgi, sayfa boyutu gibi tüm öğeleri düzenleyebilirsiniz.

    2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF şimdi iPad hediyeli! Tam Boyutta Gör

    -PDF üzerinde form oluşturabilir ve dijital imzalar ekleyebilirsiniz.

    2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF şimdi iPad hediyeli! Tam Boyutta Gör

    -PDF’e çizimler, vurgular, çıkartmalar, damgalar, şekiller vb. ile açıklamalar ekleyin
    -PDF’e parola, redaksiyon düzeltmeleri veya filigran eklenebiliyor.
    -PDF’i sıkıştırın, PDF'i Word'e dönüştürme yapın, hatta toplu olarak başka PDF’ler ile birleştirin ve -PDF yönetiminizi kolaylaştırın.

    2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF şimdi iPad hediyeli! Tam Boyutta Gör

    -PDF’i link, e-mail, QR kod veya bulut teknolojisi üzerinden paylaşabilirsiniz. PDF’i hareket halindeyken uzaktan düzenleyin
    ve daha fazlası UPDF’te.

    3. Çok Cihazdan Erişim

    Bir UPDF lisansınu Windows, MacOS, iOS ve Android dahil olmak üzere tüm platformlarda aynı anda 4 cihazda kullanabilirsiniz.

    2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF şimdi iPad hediyeli! Tam Boyutta Gör

    4. Sürekli Güncel

    UPDF’e sürekli yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren güncelleştirmeler geliyor. Neredeyse her hafta güncelleme yayınlanıyor. Yeni özelliklere ek ücret ödemeden erişebiliyorsunuz.

    5. 24 Saat Destek

    UPDF, yaşadığınız herhangi bir sorunda yardımcı olmak için haftanın 6 günü 24 saat müşteri desteği sunuyor.

    6. Uygun Fiyat

    Diğer kapsamlı PDF düzenleyicilerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Adobe Acrobat’ın çeyrek fiyatı, rakip PDF düzenleyicilerinin ise yarısı kadar fiyata kullanım imkanı sunuyor. Birçok PDF yazılımı her platform için ayrı ücret isterken UPDF’te tek lisans ile tüm platformlarda kullanabiliyorsunuz.

    UPDF 2. Yıldönümü İndiriminden yararlanmak ve iPad kazanma fırsatı yakalamak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    iPad Air kazanmak için UPDF satın alın

    2024'ün en iyi PDF düzenleyicilerinden UPDF şimdi iPad hediyeli! Tam Boyutta Gör

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford focus 1.6 tdci yakıt tüketimi forum hazırız kaptan baldur"s gate 2 türkçe yama telefon ekranı neden yanıp söner telefon bozma yöntemleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız