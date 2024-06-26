Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025 BMW M5 tanıtıldı: 717 beygirlik plug-in hibrit güç

    Yedinci nesil BMW M5 , ilk kez plug-in hibrit güç aktarım mekanizmasına sahip amiral gemisi M otomobiliyle birlikte tanıtıldı. Yeni benzinli V8 plug-in hibrit, Porsche 911 Turbo S'i geride bırakıyor.
    2025 BMW M5 tanıtıldı: 717 beygirlik plug-in hibrit güç Tam Boyutta Gör
    BMW M5, yedinci nesline girerken bir dizi yeni teknoloji ekliyor. Güç hala çift turboşarjlı 4,4 litrelik V-8 tarafından sağlanıyor ancak bu kez birlikte 717 beygir gücü ve 738 pound-feet tork üreten kalıcı olarak uyarılan senkron bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş.

    BMW M5, Porsche 911 Turbo S'i geride bırakıyor

    Zeminin altına yerleştirilmiş 14,8 kWh lityum iyon pil, sekiz vitesli otomatik şanzımanda depolanan 194 hp elektrik motoruna güç sağlıyor. Otomobilin kalkış kontrol sistemindeki geçici ön dişli ayarı sayesinde, elektrik motorunun torku 206 pound-feet'ten 332 pound-feet'e yükseltilebiliyor.

    E-motorun anlık torkunun da eklenmesiyle, BMW'nin kağıt üzerindeki 3,4 saniyelik sıfırdan 60 mil/saat hıza hızlanma iddiası muhafazakar geliyor. Şirket, isteğe bağlı BMW Sürücü paketiyle (bu paket olmadan 155 mil/saat) azami hızın 190 mil/saat olduğunu belirtiyor.

    M5'in güç aktarım mekanizması ise tamamen kişiselleştirmeyle ilgili. Elektrikli (87 mil/saat hıza kadar iyi ve yaklaşık 25 mil menzile sahip), Hibrit (M5'in varsayılan modu) ve eControl pil tasarrufu modundan oluşan beş sürüş modu vardır. Dynamic ve Dynamic Plus modları, opsiyonel M Drive Professional paketinde mevcut olup pistte kullanıma yöneliktir.

    2025 BMW M5 tanıtıldı: 717 beygirlik plug-in hibrit güç Tam Boyutta Gör

    Sürüş modlarının ötesinde, vites değiştirme agresifliğinin üç seviyesi mevcut. Sürücüler gaz kelebeği haritalaması, şanzıman, şasi, direksiyon ve frenler üzerinde kontrol sahibi olabilecekler. Dört tekerlekten çekiş sistemi de, gücün ön ve arka akslar arasında nereye dağıtılacağını seçme seçeneğiyle özelleştirilebilir olacak.

    Ayrıca, sol taraftaki vites değiştirme kolunun saatte 32 ila 90 mil arasında çekilmesiyle devreye giren ve ardından güç aktarma organları ve şasi sistemlerini en sportif ayarlarına geçiren yeni bir takviye kontrol fonksiyonu da bulunuyor.

    Yeni M5'in dış yüzeyi daha sert bir gövde yapısına, güçlendirilmiş süspansiyon bağlantılarına ve kaputun altında ek çapraz desteklere sahip. Yeni M süspansiyon, çelik yaylar ve her tekerlek için sönümleme kuvveti üreten elektromanyetik olarak kontrol edilen valflere sahip uyarlanabilir amortisörler kullanıyor.

    2025 BMW M5 tanıtıldı: 717 beygirlik plug-in hibrit güç Tam Boyutta Gör

    M5'in dünya çapında ilk kez Temmuz ayında Goodwood Hız Festivali'nde tanıtılması planlanıyor. Aynı ay üretime girecek ve kasım ayında dünya çapında satışa çıkacak olan yedinci nesil otomobilin fiyatı ise 120.675 dolardan başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone şarj kendi kendine yükseliyor cımbızla kaş almak çoğaltırmı lustral yeni başlayanlar ucuz klasik arabalar araç multimedya montaj ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3 ABA 82TV009CTX
    Lenovo V15 G3 ABA 82TV009CTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız