2025 BMW M5 tanıtıldı: 717 beygirlik plug-in hibrit güç

BMW M5, Porsche 911 Turbo S'i geride bırakıyor
Zeminin altına yerleştirilmiş 14,8 kWh lityum iyon pil, sekiz vitesli otomatik şanzımanda depolanan 194 hp elektrik motoruna güç sağlıyor. Otomobilin kalkış kontrol sistemindeki geçici ön dişli ayarı sayesinde, elektrik motorunun torku 206 pound-feet'ten 332 pound-feet'e yükseltilebiliyor.
E-motorun anlık torkunun da eklenmesiyle, BMW'nin kağıt üzerindeki 3,4 saniyelik sıfırdan 60 mil/saat hıza hızlanma iddiası muhafazakar geliyor. Şirket, isteğe bağlı BMW Sürücü paketiyle (bu paket olmadan 155 mil/saat) azami hızın 190 mil/saat olduğunu belirtiyor.
M5'in güç aktarım mekanizması ise tamamen kişiselleştirmeyle ilgili. Elektrikli (87 mil/saat hıza kadar iyi ve yaklaşık 25 mil menzile sahip), Hibrit (M5'in varsayılan modu) ve eControl pil tasarrufu modundan oluşan beş sürüş modu vardır. Dynamic ve Dynamic Plus modları, opsiyonel M Drive Professional paketinde mevcut olup pistte kullanıma yöneliktir.
Sürüş modlarının ötesinde, vites değiştirme agresifliğinin üç seviyesi mevcut. Sürücüler gaz kelebeği haritalaması, şanzıman, şasi, direksiyon ve frenler üzerinde kontrol sahibi olabilecekler. Dört tekerlekten çekiş sistemi de, gücün ön ve arka akslar arasında nereye dağıtılacağını seçme seçeneğiyle özelleştirilebilir olacak.
Ayrıca, sol taraftaki vites değiştirme kolunun saatte 32 ila 90 mil arasında çekilmesiyle devreye giren ve ardından güç aktarma organları ve şasi sistemlerini en sportif ayarlarına geçiren yeni bir takviye kontrol fonksiyonu da bulunuyor.
Yeni M5'in dış yüzeyi daha sert bir gövde yapısına, güçlendirilmiş süspansiyon bağlantılarına ve kaputun altında ek çapraz desteklere sahip. Yeni M süspansiyon, çelik yaylar ve her tekerlek için sönümleme kuvveti üreten elektromanyetik olarak kontrol edilen valflere sahip uyarlanabilir amortisörler kullanıyor.
M5'in dünya çapında ilk kez Temmuz ayında Goodwood Hız Festivali'nde tanıtılması planlanıyor. Aynı ay üretime girecek ve kasım ayında dünya çapında satışa çıkacak olan yedinci nesil otomobilin fiyatı ise 120.675 dolardan başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.