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    Volvo EX30, satış rakamlarıyla diğer markaları geride bıraktı

    Volvo'nun EX30 modeli Mayıs ayında Avrupa'daki satışlarını arttırdı. Birçok model satış rakamlarında düşüşe geçerken Volvo elektrikli modeliyle güçlü sonuçlar elde etti.
    Volvo EX30, satış rakamlarıyla diğer markaları geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayı Avrupa'da otomobil satışlarında yüzde 2,7'lik bir düşüşe neden oldu. Ancak bazı markalar güçlü sonuçlar elde ederken, Çinli markalar da pazar payını genişletti. Dataforce'un verilerine göre Volvo, bir yıl öncesine göre yüzde 27 artışla 32.826 yeni satışla en çok kazananlar arasında yer aldı.

    Volvo Avrupa'daki pazar payını arttırıyor

    Volvo, Mayıs 2023'teki 17. sırasına kıyasla genel sıralamada 14. sıraya yükseldi. Bu kadar büyük bir kazancın esas olarak nispeten uygun fiyatlı tamamen elektrikli Volvo EX30 sayesinde olduğu belirtildi. Şirket geçen ay çoğu Avrupa'da olmak üzere 11.000'den fazla satış yaptı.

    Çin yapımı Volvo EX30'un yükselişi Avrupalı ​​liderlerin görmek isteyeceği bir şey değil. Çinli otomobil üreticilerinin toplam pazar payını bir yıl öncesine göre yüzde 2,3'ten Mayıs ayında yüzde 2,5'e çıkardığı göz önüne alındığında, bu durum  Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik gelen tarifeleri açıklıyor.

    Volvo EX30 modeli 2025'ten itibaren Avrupa'da üretilecek ve potansiyel olarak EX90'ın yerel üretiminin önünü açacak. Pek çok Avrupalı ​​üretici zor durumda ve yerli üretim tehlikeye giriyor. Yerli üretim Tesla Model Y ile son derece başarılı olan Tesla bile şu anda zor durumda.

    Dataforce'a göre Tesla'nın satışları mayıs ayında yüzde 37 düşüşle 17.953 adede geriledi. Tesla, bir yıl öncesine göre 16'ncı sırada yer alırken bu yıl sıralamada 20'nci oldu. Avrupa'nın en büyük otomobil markası Volkswagen, dünyanın gözü Toyota'da olmasına rağmen mayıs ayında satışlarını yüzde 2,9 artırarak 117 binin üzerine çıkardı.

    Hibritlere odaklanan Japon markası, kısmen RAV4 satışlarındaki yüzde 47'lik artış sayesinde satışlarını yüzde 7,2 artırarak 70.205 adede çıkardı. Toyota'nın Avrupa'nın en popüler ikinci markası olması, hibritlerin iş açısından doğru bir karar olduğunu gösteriyor.

    2024'ün ilk çeyreğinde Toyota'nın satışlarının yüzde 71'i elektrikliydi. Lexus için bu oran yüzde 93'tü. Bu da satılan arabaların yalnızca yüzde 29'unun herhangi bir elektrifikasyonu olmayan içten yanmalı motorlar olduğu anlamına geliyor. En son satış verileri belli olmasa da Toyota tamamen elektrikli otomobil satışlarını da arttırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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