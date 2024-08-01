2025 BMW M5 Touring 15 Ağustos'ta tanıtılacak

İlk teslimatlar gelecek yıl başlıyor
Alman markasının yüksek performanslı station wagon'u 15 Ağustos 2024'te küresel lansmanını yapacak. Otomobil üreticisi tarafından başka ayrıntı paylaşılmasa da station wagon muhtemelen yeni M5'te bulunan 4.4L TwinPower Turbo'nun aynı plug-in hibrit (PHEV) versiyonuyla güçlendirilecek.
Elektrik motoru ve yüksek kapasiteli pil takımıyla toplam 717 PS ve 1.000 Nm tork sistem çıkışı sağlayacak. BMW, tam şarjlı bir batarya ile yakıt kullanmadan 69 km'ye kadar yol kat edebileceğini ve 140 km/s hıza kadar çıkabileceğini iddia ediyor.
Araç 3,5 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın azami hızı ise tam 305 km/s. Uyarlanabilir M süspansiyonu, M Servotronic değişken direksiyon oranı, M Carbon Ceramic frenler ve M'e özgü vurgular gibi diğer özellikler de muhtemelen M5 Touring'de mevcut olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.