Tam Boyutta Gör BMW'nin yepyeni M5'in bir station wagon versiyonunu piyasaya süreceği biliniyordu. BMW, kamuflajlı bir görünüme sahip olsa da yeni nesil M5 Touring'in ilk görüntülerini yayınladı. Sayısız tanıtım ve duyurunun ardından BMW nihayet yeni nesil M5 Touring'i piyasaya sürüyor.

İlk teslimatlar gelecek yıl başlıyor

Alman markasının yüksek performanslı station wagon'u 15 Ağustos 2024'te küresel lansmanını yapacak. Otomobil üreticisi tarafından başka ayrıntı paylaşılmasa da station wagon muhtemelen yeni M5'te bulunan 4.4L TwinPower Turbo'nun aynı plug-in hibrit (PHEV) versiyonuyla güçlendirilecek.

2025 BMW M5 tanıtıldı: 717 beygirlik plug-in hibrit güç 1 ay önce eklendi

Elektrik motoru ve yüksek kapasiteli pil takımıyla toplam 717 PS ve 1.000 Nm tork sistem çıkışı sağlayacak. BMW, tam şarjlı bir batarya ile yakıt kullanmadan 69 km'ye kadar yol kat edebileceğini ve 140 km/s hıza kadar çıkabileceğini iddia ediyor.

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Araç 3,5 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın azami hızı ise tam 305 km/s. Uyarlanabilir M süspansiyonu, M Servotronic değişken direksiyon oranı, M Carbon Ceramic frenler ve M'e özgü vurgular gibi diğer özellikler de muhtemelen M5 Touring'de mevcut olacak.

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2025 BMW M5 Touring 15 Ağustos'ta tanıtılacak