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    Anlık Bildirim

    2025 BMW M5 Touring 15 Ağustos'ta tanıtılacak

    BMW, yeni station wagon M5 Touring modelini 2024 Monterey Otomobil Haftası'nda tanıtmak için hazırlanıyor. İlk lansman ise 15 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek.
    2025 BMW M5 Touring 15 Ağustos'ta tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    BMW'nin yepyeni M5'in bir station wagon versiyonunu piyasaya süreceği biliniyordu. BMW, kamuflajlı bir görünüme sahip olsa da yeni nesil M5 Touring'in ilk görüntülerini yayınladı. Sayısız tanıtım ve duyurunun ardından BMW nihayet yeni nesil M5 Touring'i piyasaya sürüyor.

    İlk teslimatlar gelecek yıl başlıyor

    Alman markasının yüksek performanslı station wagon'u 15 Ağustos 2024'te küresel lansmanını yapacak. Otomobil üreticisi tarafından başka ayrıntı paylaşılmasa da station wagon muhtemelen yeni M5'te bulunan 4.4L TwinPower Turbo'nun aynı plug-in hibrit (PHEV) versiyonuyla güçlendirilecek.

    Elektrik motoru ve yüksek kapasiteli pil takımıyla toplam 717 PS ve 1.000 Nm tork sistem çıkışı sağlayacak. BMW, tam şarjlı bir batarya ile yakıt kullanmadan 69 km'ye kadar yol kat edebileceğini ve 140 km/s hıza kadar çıkabileceğini iddia ediyor.

    2025 BMW M5 Touring 15 Ağustos'ta tanıtılacak Tam Boyutta Gör

    Araç 3,5 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın azami hızı ise tam 305 km/s. Uyarlanabilir M süspansiyonu, M Servotronic değişken direksiyon oranı, M Carbon Ceramic frenler ve M'e özgü vurgular gibi diğer özellikler de muhtemelen M5 Touring'de mevcut olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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