Çift motorlu Togg T10X ve sedan Togg T10F için tarih verildi

- Çift motorlu Togg T10X AWD ne zaman satılacak?
- Togg T10F ne zaman satılacak?
- Avrupa’da satışlar başlıyor
- “İlk yılında 20 bin otomobil üreten başka şirket yok”
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Çift motorlu Togg T10X AWD ne zaman satılacak?
Togg T10X’in dört çeker AWD versiyonu “limited edition” donanımıyla birlikte önümüzdeki Haziran, Temmuz aylarında satışa çıkacak. Hali hazırda satışı yapılan Togg modelleri tek motora ve arkadan itiş sistemine sahip.
Togg C-SUV'un bir de dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonu 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sunuyor. Bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Standart olarak 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile geliyor.
Togg T10F ne zaman satılacak?
Togg’un sedan fastback modeli Togg T10F’in çıkış tarihi hakkında konuşan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “seneye bu vakitlerde” satışların başlayacağını duyurdu.
Togg’un üçüncü modeli olarak karşımıza çıkacak olan uygun fiyatlı B segmentindeki SUV versiyonu Togg T8X için çalışmalar başladı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, "B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz." dedi.
Avrupa’da satışlar başlıyor
Bu sene sonunda Togg T10X için Avrupa’da ön siparişler alınmaya başlayacak. Yeni model yılında (2025) teslimatlar başlayacak. Gürcan Karakaş, markanın yurt dışı hedef pazar stratejisinin pazar dinamiklerine uyumlu olarak güncellendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birkaç yıl 'İskandinav ülkelerden başlar, Hollanda ve Belçika'ya, ardından yavaş yavaş bölgenin merkezine geliriz' demiştik. Bunu değiştirdik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken oraya girme kararı aldık. Çünkü artık kendimizde de o gücü ve deneyimi de hissediyoruz."
“İlk yılında 20 bin otomobil üreten başka şirket yok”
Togg’un 2023 yılında 20 bin otomobil ürettiğine vurgu yapan Karakaş, “Biz 2023 Nisan ayından yılın sonuna dek ilk 20 binin teslimatını yaptık. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Çinli şirketler arasında, ilk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket bildiğimiz kadarıyla yok. O açıdan hem ülkemiz için hem de hepimiz için iyi bir başarı, iyi bir başlangıç daha doğrusu.” dedi.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)