Rekabet Kurulu’ndan onay çıktı: Peugeot, Citroen ve Opel bayilikleri Otokoç’a devredildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe dikkatle takip edilen bir devralma işlemine onay verdi. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, Nazer Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetlerini yürüttüğü tesisler ile bu tesislerde yer alan çeşitli varlıkların Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınmasına izin verildi. Karar, Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Otokoç’un ağırlığı artıyor

Onaylanan işlem kapsamında Nazer Otomotiv bünyesinde söz konusu markalar için satış ve servis hizmeti sunan tüm tesisler ile bu tesislerde bulunan demirbaşlar ve diğer varlıklar Otokoç Otomotiv’e devredildi. Böylece, Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetleri artık resmi olarak Otokoç çatısı altında yürütülecek. Devirle birlikte ilgili lokasyonlardaki operasyonel yönetim ve ticari kontrol tamamen Otokoç Otomotiv’in sorumluluğuna geçti.

Rekabet Kurulu’nun değerlendirmesinde, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir rekabet ihlali oluşturmadığı sonucuna varıldı. Kurul, pazar yapısı ve tarafların faaliyet alanlarını dikkate alarak yaptığı incelemede, devrin rekabeti kısıtlayıcı bir etki yaratmayacağına hükmetti.

Çinli Voyah'tan Türkiye'de üretim planı: İşte masadaki ilk model 2 sa. önce eklendi

Söz konusu devralma ile Otokoç Otomotiv’in Türkiye otomotiv pazarındaki ağırlığı daha da arttı. Halihazırda Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarını bünyesinde bulunduran şirket, Peugeot, Citroen ve Opel bayiliklerinin eklenmesiyle çok markalı yapısını güçlendirmiş oldu. Vehbi Koç tarafından 1928 yılında Ankara’da Ford Motor Company acenteliğinin alınmasıyla kurulan Otokoç, bugün Türkiye genelinde 51 şubesiyle faaliyet gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Peugeot, Citroen ve Opel bayilikleri Otokoç’a devredildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: