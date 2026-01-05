Rekabet Kurulu’ndan onay çıktı: Peugeot, Citroen ve Opel bayilikleri Otokoç’a devredildi

Otokoç’un ağırlığı artıyor
Onaylanan işlem kapsamında Nazer Otomotiv bünyesinde söz konusu markalar için satış ve servis hizmeti sunan tüm tesisler ile bu tesislerde bulunan demirbaşlar ve diğer varlıklar Otokoç Otomotiv’e devredildi. Böylece, Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetleri artık resmi olarak Otokoç çatısı altında yürütülecek. Devirle birlikte ilgili lokasyonlardaki operasyonel yönetim ve ticari kontrol tamamen Otokoç Otomotiv’in sorumluluğuna geçti.
Rekabet Kurulu’nun değerlendirmesinde, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir rekabet ihlali oluşturmadığı sonucuna varıldı. Kurul, pazar yapısı ve tarafların faaliyet alanlarını dikkate alarak yaptığı incelemede, devrin rekabeti kısıtlayıcı bir etki yaratmayacağına hükmetti.
Söz konusu devralma ile Otokoç Otomotiv'in Türkiye otomotiv pazarındaki ağırlığı daha da arttı. Halihazırda Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarını bünyesinde bulunduran şirket, Peugeot, Citroen ve Opel bayiliklerinin eklenmesiyle çok markalı yapısını güçlendirmiş oldu. Vehbi Koç tarafından 1928 yılında Ankara'da Ford Motor Company acenteliğinin alınmasıyla kurulan Otokoç, bugün Türkiye genelinde 51 şubesiyle faaliyet gösteriyor.