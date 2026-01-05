Giriş
    Rekabet Kurulu’ndan onay çıktı: Peugeot, Citroen ve Opel bayilikleri Otokoç’a devredildi

    Rekabet Kurulu, Nazer Otomotiv’e ait Peugeot, Citroën ve Opel bayiliklerinin Otokoç’a devrini onayladı. Devirle birlikte tesisler ve tüm operasyonel varlıklar resmen Otokoç bünyesine geçti.

    Peugeot, Citroen ve Opel bayilikleri Otokoç’a devredildi Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe dikkatle takip edilen bir devralma işlemine onay verdi. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, Nazer Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetlerini yürüttüğü tesisler ile bu tesislerde yer alan çeşitli varlıkların Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınmasına izin verildi. Karar, Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

    Otokoç’un ağırlığı artıyor

    Onaylanan işlem kapsamında Nazer Otomotiv bünyesinde söz konusu markalar için satış ve servis hizmeti sunan tüm tesisler ile bu tesislerde bulunan demirbaşlar ve diğer varlıklar Otokoç Otomotiv’e devredildi. Böylece, Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetleri artık resmi olarak Otokoç çatısı altında yürütülecek. Devirle birlikte ilgili lokasyonlardaki operasyonel yönetim ve ticari kontrol tamamen Otokoç Otomotiv’in sorumluluğuna geçti.

    Rekabet Kurulu’nun değerlendirmesinde, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir rekabet ihlali oluşturmadığı sonucuna varıldı. Kurul, pazar yapısı ve tarafların faaliyet alanlarını dikkate alarak yaptığı incelemede, devrin rekabeti kısıtlayıcı bir etki yaratmayacağına hükmetti.

    Söz konusu devralma ile Otokoç Otomotiv’in Türkiye otomotiv pazarındaki ağırlığı daha da arttı. Halihazırda Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarını bünyesinde bulunduran şirket, Peugeot, Citroen ve Opel bayiliklerinin eklenmesiyle çok markalı yapısını güçlendirmiş oldu. Vehbi Koç tarafından 1928 yılında Ankara’da Ford Motor Company acenteliğinin alınmasıyla kurulan Otokoç, bugün Türkiye genelinde 51 şubesiyle faaliyet gösteriyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rekabet-kurulu-bazi-devralma-basvurularini-karara-bagladi/3790001 https://www.rekabet.gov.tr/tr/SonKurulKarari/bc920dd9-0eea-f011-93f4-0050568585c9
