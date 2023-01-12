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    Küçük arazi canavarı Suzuki Jimny'nin 5 kapılı versiyonu tanıtıldı

    5 kapılı Suzuki Jimny, tasarım olarak arkaya eklenen iki kapı dışında değişiklik sunmasa da uzayan aks mesafesi ile daha büyük bir yaşam alanı ve bagaj hacmi vadediyor.
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    5 kapılı Suzuki Jimny tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Suzuki, iki yıldır süregelen söylentiler ve son aylarda kameralara yakalanan test prototiplerinin ardından 5 kapılı Suzuki Jimny modelini bugün resmi olarak görücüye çıkardı.

    Delhi'deki 2023 Auto Expo'da sahneye çıkan araç, standart 3 kapılı modeldeki merdiven tipi şasinin uzatılmış versiyonu üzerine inşa edilmiş. İki versiyon arasında tasarımsal açıdan herhangi bir fark yok ancak daha uzun aks mesafesi, arkaya eklenen iki kapı, artırılan arka diz mesafesi ve bagaj hacmi gibi kilit değişiklikler söz konusu.

    5 kapılı Suzuki Jimny, 3985 mm uzunluğa sahipken (ön tampondan stepneye kadar) standart 3 kapılı versiyonda bu değer 3645 mm olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, uzatılan şasi sayesinde aks mesafesi de 2590 mm'ye yükseltilmiş. Bu da standart versiyona göre 340 mm gibi ciddi bir artış anlamına geliyor. Bunun dışında genişlik ve yükseklik gibi ölçülerde herhangi bir değişiklik yok.

    5 kapılı Suzuki Jimny tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda yuvarlak farlar, beş bölmeli panjur, Kinetik Sarı gövde rengi ve siyah tavan kombinasyonu, büyük plastik dodikler, 195/80 lastiklerle çevrili 15 inç jantlar ve siyah kapaklı arka stepne gibi detaylar 3 kapılı versiyon ile aynı. İç mekân da büyük ölçüde standart Jimny'den alınmış durumda.

    Hindistan'da satılacak modelin özelliklerine göre koltuklar dik konumdayken sunulan bagaj hacmi de 208 litreye çıkmış. Bu değer çok yüksek olmasa da 3 kapılı versiyonun 85 litrelik hacmine kıyasla gözle görülür bir gelişme olduğu bir gerçek. Buna karşın, aracın ağırlığı da konfigürasyona göre 1195 ile 1210 kg arasında değişiyor. Bu da standart versiyona kıyasla 125 kg'a kadar ağırlık artışı anlamına geliyor.

    Söz konusu modelde sunulan donanımlara baktığımızda ise 9 inç multimedya ekranı, Android Auto ve CarPlay desteği, geri görüş kamerası ve Arkamys ses sistemi gibi özellikler görmekteyiz. Güvenlik tarafında ise 6 hava yastığı, yokuş kalkış ve iniş desteği, ESP ve elektronik fren gücü dağıtımı (EBD) gibi özellikler sunuluyor.

    5 kapılı Suzuki Jimny'de 1.5 litre benzinli motor bulunuyor. Söz konusu motor, 6.000 devirde 105 hp güç ve 4.400 devirde 134 Nm tork üretiyor. Dört tekerleğe güç aktarımı için 5 ileri manuel veya 4 ileri tork konvertörlü otomatik olmak üzere iki şanzıman seçeneği sunuluyor.

    Bunun dışında arazi sürüşü için 2WD high, 4WD high ve 4WD low modları da listede. Yerden yüksekliği 210 mm olan 5 kapılı Suzuki Jimny'nin yaklaşma, tırmanma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 36, 24 ve 50 derece şeklinde karşımıza çıkıyor.

    5 kapılı Suzuki Jimny, Gurugram fabrikasında üretilecek ve Mayıs itibarıyla Hindistan'da satışa sunulacak. Ardından kademeli olarak diğer pazarlarda da piyasaya sürülecek. Fiyat henüz belli değil ancak Türkiye'de 3 kapılı Jimny'nin fiyatı 2022 model yılı olarak 1.054.000 TL'den başlıyor.

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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