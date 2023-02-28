Arkasında Türk tasarımcı var: İşte Çinli SUV Jetour Traveller'ın resmi görselleri

Tam Boyutta Gör Çinli Chery otomotiv grubu, T-X isimli SUV konseptinin üretim versiyonuna ilişkin ilk resmi görselleri paylaştı. Traveller adı verilen model, grup bünyesindeki Jetour markası altında satışa sunulacak.

Benzinli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorlarla tercih edilebilecek olan Jetour Traveller'ın fiyatı 149.800 Yuan'dan (408 bin TL) başlıyor. Çin pazarında Tank 300 ile rekabet edecek gerçek bir arazi aracı olarak nitelendirilen yeni Jetour Traveller, genel hatlarıyla konsept versiyonuna büyük oranda benziyor.

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Köşeli tasarımıyla göze çarpan modelin detaylarına indiğimizde ise yarı Bronco yarı Defender havası seziyoruz. Bu dikkat çekici tasarımı ortaya koyan ekibin arkasında ise daha önce Porsche'de de görev yapan Türk tasarımcı Hakan Saraçoğlu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Jetour Traveller, gövde uzunluğu olarak iki versiyona sahip olacak. Kısa aks mesafeli versiyon beş kişilik, uzun aks mesafeli versiyon ise yedi kişilik yaşam alanı sunacak. Motor detayları henüz belli değil ancak benzinli modellerde 1.6 litre turbo-7 ileri çift kavrama ve 2.0 litre turbo-8 ileri otomatik kombinasyonlarının kullanılacağını biliyoruz.

PHEV modelde ise 1.5 litre turbo benzinli ve bir elektrik motoru bulunacak. Tüm modeller dört tekerlekten çekiş düzenine sahip. Chery, yeni Jetour Traveller ile ilgili tüm detayları yakında paylaşacak. SUV'un satışa sunulması ise Mayıs ayını bulacak.

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Arkasında Türk tasarımcı var: İşte Çinli Jetour Traveller SUV