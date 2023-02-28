Arkasında Türk tasarımcı var: İşte Çinli SUV Jetour Traveller'ın resmi görselleri

Benzinli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorlarla tercih edilebilecek olan Jetour Traveller'ın fiyatı 149.800 Yuan'dan (408 bin TL) başlıyor. Çin pazarında Tank 300 ile rekabet edecek gerçek bir arazi aracı olarak nitelendirilen yeni Jetour Traveller, genel hatlarıyla konsept versiyonuna büyük oranda benziyor.
Köşeli tasarımıyla göze çarpan modelin detaylarına indiğimizde ise yarı Bronco yarı Defender havası seziyoruz. Bu dikkat çekici tasarımı ortaya koyan ekibin arkasında ise daha önce Porsche'de de görev yapan Türk tasarımcı Hakan Saraçoğlu bulunuyor.
PHEV modelde ise 1.5 litre turbo benzinli ve bir elektrik motoru bulunacak. Tüm modeller dört tekerlekten çekiş düzenine sahip. Chery, yeni Jetour Traveller ile ilgili tüm detayları yakında paylaşacak. SUV'un satışa sunulması ise Mayıs ayını bulacak.
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.