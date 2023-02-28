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    Arkasında Türk tasarımcı var: İşte Çinli SUV Jetour Traveller'ın resmi görselleri

    Chery otomotiv grubunun markalarından biri olan Jetour, yeni SUV modelini sahaya sürmeye hazırlanıyor. Traveller adı verilen model, Ford Bronco ve Defender modellerine benzerliğiyle dikkat çekiyor
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    Arkasında Türk tasarımcı var: İşte Çinli Jetour Traveller SUV Tam Boyutta Gör
    Çinli Chery otomotiv grubu, T-X isimli SUV konseptinin üretim versiyonuna ilişkin ilk resmi görselleri paylaştı. Traveller adı verilen model, grup bünyesindeki Jetour markası altında satışa sunulacak.

    Benzinli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorlarla tercih edilebilecek olan Jetour Traveller'ın fiyatı 149.800 Yuan'dan (408 bin TL) başlıyor. Çin pazarında Tank 300 ile rekabet edecek gerçek bir arazi aracı olarak nitelendirilen yeni Jetour Traveller, genel hatlarıyla konsept versiyonuna büyük oranda benziyor.

    Köşeli tasarımıyla göze çarpan modelin detaylarına indiğimizde ise yarı Bronco yarı Defender havası seziyoruz. Bu dikkat çekici tasarımı ortaya koyan ekibin arkasında ise daha önce Porsche'de de görev yapan Türk tasarımcı Hakan Saraçoğlu bulunuyor.

    Arkasında Türk tasarımcı var: İşte Çinli Jetour Traveller SUV Tam Boyutta Gör
    Jetour Traveller, gövde uzunluğu olarak iki versiyona sahip olacak. Kısa aks mesafeli versiyon beş kişilik, uzun aks mesafeli versiyon ise yedi kişilik yaşam alanı sunacak. Motor detayları henüz belli değil ancak benzinli modellerde 1.6 litre turbo-7 ileri çift kavrama ve 2.0 litre turbo-8 ileri otomatik kombinasyonlarının kullanılacağını biliyoruz.

    PHEV modelde ise 1.5 litre turbo benzinli ve bir elektrik motoru bulunacak. Tüm modeller dört tekerlekten çekiş düzenine sahip. Chery, yeni Jetour Traveller ile ilgili tüm detayları yakında paylaşacak. SUV'un satışa sunulması ise Mayıs ayını bulacak. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 15 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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