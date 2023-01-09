22000 mAh bataryalı telefon ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Çinli telefon üretici Dogee’nin önümüzdeki ay yeni dayanıklı telefon, tablet ve akıllı telefon modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunlar arasında en dikkat çekici modelin Doogee V Max olacağı söyleniyor.

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Doogee V Max, 6.58 inç Full HD+ IPS ekranla geliyor. Panel, 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Ekranın üstündeki delik çentik 32MP, Sony IMX616 sensörlü, 90 derece görüş açılı selfie kamera barındırıyor. Arkadaki üçlü kamera sistemi, 108MP ana kamera (Samsung S5KHM2SP03), 20MP gece görüşü (Sony IMX350), 16MP ultra geniş kameradan (makro çekimler için, 130 derece görüş açısı, otomatik odaklama) oluşuyor. Bu kameralar, solda iki flaş sağda iki kızılötesi gece görüş ışığı ile çevrili.

MediaTek Dimensity 1080 işlemcili Doogee V Max, 12GB RAM (sanal olarak 19GB’a kadar genişletilebilir), 256GB UFS 3.1 depolama ile geliyor. Android 12 işletim sistemiyle gelen telefonun en büyük özelliği, USB-C portu üzerinden 33W’a kadar hızlı şarjı destekleyen 22.000 mAh bataryaya sahip olması. Şu anda en büyük kapasiteli akıllı telefon; Oukitel WP19. Şirket, telefonun normal kullanımda 10 güne kadar dayandığı, 100 saat arama, 64 gün bekleme süresi sunduğunu söylüyor. Telefonun kalınlığını merak edenler için, 27.3mm olduğunu söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Yandan parmak izi okuyucu, 5G ve NFC bağlantısı, IP68/IP69 ve MIL-STD-810H sertifikaları gibi beklenen özellikler dışında sol tarafında özelleştirilebilen bir tuşa sahip olan telefon, Japan Audio Association tarafından tanımlanan yüksek çözünürlüklü ses standartlarıyla uyumlu.

Doogee V Max, altın, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. 12GB + 256GB modelin ön sipariş fiyatı 600 dolar ve 10 Şubat’ta satışa sunulacak.

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