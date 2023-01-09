Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    22000 mAh bataryalı telefon ortaya çıktı

    Sağlam, dayanıklı akıllı telefon modellerinden DOOGEE Doogee V Max, 22.000 mAh batarya ile geliyor. 600 dolar fiyat etiketli Android telefon özellikleri ile sunuyor bakalım.
    Oy Ver
    Doogee V Max 22000 mAh bataryalı telefon Tam Boyutta Gör
    Çinli telefon üretici Dogee’nin önümüzdeki ay yeni dayanıklı telefon, tablet ve akıllı telefon modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunlar arasında en dikkat çekici modelin Doogee V Max olacağı söyleniyor.

    Doogee V Max, 6.58 inç Full HD+ IPS ekranla geliyor. Panel, 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Ekranın üstündeki delik çentik 32MP, Sony IMX616 sensörlü, 90 derece görüş açılı selfie kamera barındırıyor. Arkadaki üçlü kamera sistemi, 108MP ana kamera (Samsung S5KHM2SP03), 20MP gece görüşü (Sony IMX350), 16MP ultra geniş kameradan (makro çekimler için, 130 derece görüş açısı, otomatik odaklama) oluşuyor. Bu kameralar, solda iki flaş sağda iki kızılötesi gece görüş ışığı ile çevrili.

    MediaTek Dimensity 1080 işlemcili Doogee V Max, 12GB RAM (sanal olarak 19GB’a kadar genişletilebilir), 256GB UFS 3.1 depolama ile geliyor. Android 12 işletim sistemiyle gelen telefonun en büyük özelliği, USB-C portu üzerinden 33W’a kadar hızlı şarjı destekleyen 22.000 mAh bataryaya sahip olması. Şu anda en büyük kapasiteli akıllı telefon; Oukitel WP19. Şirket, telefonun normal kullanımda 10 güne kadar dayandığı, 100 saat arama, 64 gün bekleme süresi sunduğunu söylüyor. Telefonun kalınlığını merak edenler için, 27.3mm olduğunu söyleyelim.

    Doogee V Max özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yandan parmak izi okuyucu, 5G ve NFC bağlantısı, IP68/IP69 ve MIL-STD-810H sertifikaları gibi beklenen özellikler dışında sol tarafında özelleştirilebilen bir tuşa sahip olan telefon, Japan Audio Association tarafından tanımlanan yüksek çözünürlüklü ses standartlarıyla uyumlu.

    Doogee V Max, altın, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. 12GB + 256GB modelin ön sipariş fiyatı 600 dolar ve 10 Şubat’ta satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız