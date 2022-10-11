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    Dimensity 1080 orta seviye telefonlara geliyor

    Dimensity 1080 yonga seti önceki nesle göre performansını biraz daha arttırarak kamera tarafında da iyileştirmelerle geliyor. Özellikle alt seviyede Qualcomm’u zorlayacak.
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    Dimensity 1080 Tam Boyutta Gör
    Üst seviye pazarda Dimensity 8000 ve 9000 serileri ile yoluna devam eden lider MediaTek, alt seviye pazar için de Dimensity 1000 serisini genişletiyor. Dimensity 1080 yonga seti uygun fiyata 5G sunacak.

    Dimensity 1080 özellikleri neler?

    Dimensity 1080 yonga seti 6nm sürecinde TSMC tarafından üretiliyor ve Dimensity 920 yonga setinin devamı niteliğinde. 2 adet Cortex-A78 çekirdeği 2.6GHz hızında çalışırken 6 adet Cortex-A55 çekirdeği de 2GHz hızına çıkıyor. Grafik tarafında 4 kümeli Mali-G68 yer alıyor.

    LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama teknolojilerine destek sunan yonga seti 200MP çözünürlüğünde kameralara da izin veriyor. Ayrıca 4K HDR ve 120Hz Full HD+ ekranlar da destekleniyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve çift 5G bekleme mevcut. Dimensity 1080  yıl sonunda piyasada olacak ve Xiaomi ile Honor markalarının ilk kez yer vereceği ifade ediliyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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