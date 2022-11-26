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    ŞOK marketlerde Asus oyuncu kasaları, monitörler ve oyuncu ekipmanları var

    26 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus oyuncu kasaları, Tuf Gaming monitörler, kulaklıklar, projeksiyon, klavye ve fare modelleri yer alıyor.      
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    Sık sık raflara oyuncu kasaları koyan ŞOK marketler bu hafta çıtayı yükseltiyor. Tamamı Asus markasından oluşan oyuncu kasaları, monitörler, kulaklıklar, projeksiyon, klavye ve fare ürünler alıcılarını bekliyor.

    26 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    26 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı fiyat segmentinde Asus oyuncu kasaları yer alıyor. Giriş seviyesinde AMD Athlon 5600G 6 çekirdekli işlemci, 7 kümeli Radeon dahili grafikler, 16GB DDR4, 256GB SSD, RGB aydınlatma 7499TL fiyat etiketine sahip.

    Ryzen 3 4100 4 çekirdekli işlemci, GeForce GTX 1650 4GB ekran kartı, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, RGB aydınlatma 9999TL olarak satılacak. Ryzen 5 3600 işlemci, GeForce GTX 1660 6GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, RGB aydınlatma 13399TL fiyat etiketine sahip.

    Ryzen 5 5500 6 çekirdekli işlemci, GeForce RTX 3050 8GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, RGB aydınlatma 14999TL seviyesinde. Amiral gemisi ise Ryzen 5 5600X işlemci, GeForce RTX 3060 12GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD ise 17999TL olarak satılacak. Athlon seçeneği hariç tümünde Bluetooth adaptör hediye ediliyor.

    Diğer taraftan 23.8 inçlik Full HD IPS LCD ekran, 1ms gecikme, 165Hz tazeleme hızı, AMD FreeSync Premium özellikleri ile Asus Tuf Gaming monitör 3199TL. Aynı boyutlara sahip genel kullanım monitörü ise 2499TL.

    4 saate yakın kullanım sunan 854x480 piksellik 300 lümen taşınabilir projeksiyon cihazı ise 5499TL. Son olarak Tuf Gaming K3 Aura Sync klavye 1599TL, Tuf Gaming M3 oyuncu faresi 299TL, Tuf Gaming H3 kulaklık ise 799TL.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 9 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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