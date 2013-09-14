25 farklı dilde anlık olarak çeviri yapabilen cihaz: SIGMO





Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde başlatılan projelerden SIGMO, 25 farklı dilde anlık olarak çeviri yaparak kişilere yardımcı olabiliyor.

İçerisinde Türkçe'nin de bulunduğu İngilizce (ABD), İngilizce (İngiltere), İngilizce (Avustralya), İngilizce (Kanada), İspanyolca (İspanya), İspanyolca (Amerika Birleşik Devletleri), İspanyolca (Meksika), Fransızca (Fransa), Fransızca (Kanada), Almanca, İtalyanca, Japonca, Çince (Çin), Mandarin ve Kanton (Tayvan / Hong Kong), Katalanca, Korece, Hollandaca, Norveççe, Danca, İsveççe, Portekizce (Portekiz), Portekizce (Brezilya), Lehçe, Rusça, Arapça, Endonezya, İbranice, Çekçe, Afrika, Malay, Hırvatistan, Tayland, Hintçe, Ukrayna, Macar, Slovak, Bulgarca ve Yunanca gibi diller arasında anlık olarak çeviri imkanı sağlayan ve hem Bluetooth üzerinden akıllı cep telefonlarıyla (Özel uygulama ve internet bağlantısı ile) hem de içerisine yüklenen sözlükler ile bağımsız olarak çalışabilen SIGMO, oldukça kompakt (4 x 4 cm) ve şık bir yapıya sahip. Üzerinde mikrofon, hoparlör ve iki adet tuş bulunan cihaz, basit bir şekilde söylenen cümleleri anlık olarak çeviriyor ve böylece etkili ve olabildiğince doğru bir karşılıklı iletişime yardımcı oluyor. 300 saat bekleme ve 8 saat aktif konuşma süresi sağlayabildiği belirtilen ürün, sunduğu bu özellikler ile projeye başlanırken konan 15,000$ hedefi, 1945 bağış ile 127,605$ gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşımış ve bitimine 21 gün kala başarıya ulaşmış durumda.

Site üzerinde yapılacak 50$ bağış ile farklı renk seçenekleriyle ede 2014 Ocak ayında elde edilebilen SIGMO hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyerek, ürünün çeviri performansını ve gövde ayrıntılarını rahatlıkla görebilirsiniz.









http://www.indiegogo.com/projects/sigmo-talk-and-understand-in-more-than-25-languages