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25 farklı dilde anlık olarak çeviri yapabilen cihaz: SIGMO

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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25 farklı dilde anlık olarak çeviri yapabilen cihaz: SIGMO

25 farklı dilde anlık olarak çeviri yapabilen cihaz: SIGMO
Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde başlatılan projelerden SIGMO, 25 farklı dilde anlık olarak çeviri yaparak kişilere yardımcı olabiliyor.
İçerisinde Türkçe'nin de bulunduğu İngilizce (ABD), İngilizce (İngiltere), İngilizce (Avustralya), İngilizce (Kanada), İspanyolca (İspanya), İspanyolca (Amerika Birleşik Devletleri), İspanyolca (Meksika), Fransızca (Fransa), Fransızca (Kanada), Almanca, İtalyanca, Japonca, Çince (Çin), Mandarin ve Kanton (Tayvan / Hong Kong), Katalanca, Korece, Hollandaca, Norveççe, Danca, İsveççe, Portekizce (Portekiz), Portekizce (Brezilya), Lehçe, Rusça, Arapça, Endonezya, İbranice, Çekçe, Afrika, Malay, Hırvatistan, Tayland, Hintçe, Ukrayna, Macar, Slovak, Bulgarca ve Yunanca gibi diller arasında anlık olarak çeviri imkanı sağlayan ve hem Bluetooth üzerinden akıllı cep telefonlarıyla (Özel uygulama ve internet bağlantısı ile) hem de içerisine yüklenen sözlükler ile bağımsız olarak çalışabilen SIGMO, oldukça kompakt (4 x 4 cm) ve şık bir yapıya sahip. Üzerinde mikrofon, hoparlör ve iki adet tuş bulunan cihaz, basit bir şekilde söylenen cümleleri anlık olarak çeviriyor ve böylece etkili ve olabildiğince doğru bir karşılıklı iletişime yardımcı oluyor. 300 saat bekleme ve 8 saat aktif konuşma süresi sağlayabildiği belirtilen ürün, sunduğu bu özellikler ile projeye başlanırken konan 15,000$ hedefi, 1945 bağış ile 127,605$ gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşımış ve bitimine 21 gün kala başarıya ulaşmış durumda.
Site üzerinde yapılacak 50$ bağış ile farklı renk seçenekleriyle ede 2014 Ocak ayında elde edilebilen SIGMO hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyerek, ürünün çeviri performansını ve gövde ayrıntılarını rahatlıkla görebilirsiniz.

 
25 farklı dilde anlık olarak çeviri yapabilen cihaz: SIGMO


http://www.indiegogo.com/projects/sigmo-talk-and-understand-in-more-than-25-languages Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
stalker(1979) 6 yıl en beğenilen
İnternet olmadan da 25 dilde çeviriyi seri bir şekilde yapabiliyorsa gerçekten güzel.
1 Yanıt Yanıtla +15
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swat882 6 yıl
çeviriyi nasıl yapacak acaba? Doğruluğundan şüphe ediyorum
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DH Misafiri 2 yıl
Mesay türkiye benzerini pazarlamaya çalışıyor.
görüp deneyip alayım dedim. kabul etmediler belliki sahte cihaz
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DH Misafiri 3 yıl
Benim sipariş ptt bekliyordu alacaktim,bir yorumlara bakaym dedim iyiki almamisim,109 lirami kurtardiniz tskrler bilinçli tüketiciler.
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DH Misafiri 3 yıl
Bende bu çeviri cihazından (25 dilde çeviri)istedim kapıda teslim geldi ve açtım MP3 çıktı tamamen sahtekarlık yapıyorlar bu konuyu mahkemeye taşıyacağım.Hırsızlık,dolandırıcılık dizboyu hepsine nalet olsun telefona bile cevap vermiyorlar ......................
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DH Misafiri 3 yıl
Bende siparis verdim fatma anic anic bilisim olarak fatura kesmis ankarafirmasi alper anic bu web sitelerini yoneten bir dolandirici boyle bir cihaz yok... ana da mp3 multiplayer yolladi pezevenkler 109 liram hic oldu.. adliyenin yaninda oturuyorum.. gittim haklarinda suc duyurusu yaptim. Tuketicci mahkemesine verecem. Savci bey dedili ürunü teslim almissaniz yapacak bisey yok iki tarafli anlasmayi kabulu oluyormus mesafeli urun satis kanunu kapsaminda bir sey cikmaz dedi bende savciya dedim ki bunlar dolandirici gerekli islemleri baslatin lutfen... almayin arkadaslar oyle bir cihaz yokk.... dolandiricilarr .... butun siteler fake....
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Survival 3 yıl
Ben... Gitmek.... Topkapı...
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DH Misafiri 3 yıl
Ben de merak edip almak istedim yaralı olacağından aradım siparş verdim siparişim geldi içinden mp3 çıktı kimse kazıklanmasın ben mahkemeye vericeğim
1 Yanıt Yanıtla
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Cinéma 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ben de merak edip almak istedim yaralı olacağından aradım siparş verdim siparişim geldi içinden mp3 çıktı kimse kazıklanmasın ben mahkemeye vericeğim

Boyle bi aletin yapilmasi su anki teknolojiyle mumkun degil. Kisacasi yalan haber, gecmis olsun
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DH Misafiri 3 yıl
Ben bu çeviri aletinden almak istiyorum ama pek inandırıcı değil.gerçekten doğrumu?
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslar bunlar gerçekten sahtekar ama şöyle yapalım ulaşmak zor böyle insanlara herkese söyleyin siparis verin kapıda ödeme li adres verin sakin kart kullanmayın lütfen kapıda ödemeli olsun ürünü yolla Sinlar geldiğinde ürünü almayın kabul etmeyin ne kadar çok insan yaparsa okadar iyi bi günde 100 200 siparis verin para samanı n hayalini kurdun almayın geri yollayin ben öyle yapıyorum herkese söyleyin sipariş versin ama almasın kimseye şikayet edemezler sizi arayamazlar çünkü Sahtekarlık yapıyorlar
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DH Misafiri 3 yıl
Siparis verdik facebook translate kullaklik isimli bir profilden. Dolandirici cikti fatma anic isimli ikamet ankara diyor. Adres yanlis iletisim no yanlis. Toptancidan alinmis 5 tl lik mp3 leri tercume kulaklik diye 99 tl satiyorlar. Ustelik bide 10 tl kargo. 109 tl kapida odeme yaptim. Paketi actimda 5 tl lik mp3 ciktik icinden. Oda fatih istambulda bir toptancinin ürünü. 5 tl degerinde mp3. Kesinlikle uzak durun. Mahkemeye verdim. Haram olsun. Ahirette alicam var.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaş 2 gün önce bende sipariş verdim bugün kargo da şok oldum fatma andıç ismi üzerinden andıç bilişim olarak geliyor ve gelen mp3 çalar.tavsiyem hiç bulaşmayın derim
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