Yerli çeviri platformu "Transleyt" 30 dilde kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Yapay zeka temelli teknolojiler geliştiren yerli teknoloji şirketi Aircoor tarafından geliştirilen Transleyt çeviri platformu kullanıma sunuldu. Transleyt, Osmanlıca dahil olmak üzere 30 dilde yapay zeka destekli çeviri yapıyor.

Platforma aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

https://transleyt.com

Transleyt özellikleri neler?

Transleyt metinden çeviri, resimden çeviri, dökümandan çeviri (PDF, Doc, PPTX vs.), sesten çeviri (MP3, AAC, OGG, WAW) yapabiliyor. Platformda çeviri üslubu seçim özelliği dikkat çekiyor.

Resim Çevir : JPG, PNG, TIFF formatlarındaki resim ve görselleri dilediğiniz dile anında çevirin.

: JPG, PNG, TIFF formatlarındaki resim ve görselleri dilediğiniz dile anında çevirin. Metin Çevir : Elinizdeki metinleri 30 farklı dile son, stil ve alan gibi hassas ayar yaparak anında çevirin.

: Elinizdeki metinleri 30 farklı dile son, stil ve alan gibi hassas ayar yaparak anında çevirin. Sadeleştir : Eski metinleri modern Türkçeye çevirin veya modern metinleri geçmiş dönemlerin diliyle ifade edin.

: Eski metinleri modern Türkçeye çevirin veya modern metinleri geçmiş dönemlerin diliyle ifade edin. Doküman Çevir : Word, Excel, Pptx ve PDF formatındaki dokümanlarınızı farklı dillere çevirmen kalitesinde aktarın.

: Word, Excel, Pptx ve PDF formatındaki dokümanlarınızı farklı dillere çevirmen kalitesinde aktarın. Transkripsiyon : Manzum ve düzyazı olan eski Türkçe metinlerin transkripsiyonunu, literal çevirisini ve yorumunu çıkartın.

: Manzum ve düzyazı olan eski Türkçe metinlerin transkripsiyonunu, literal çevirisini ve yorumunu çıkartın. Sesi Çevir : Ses dosyalarınızı ya da ses kayıtlarınızı yükleyin. Zaman kodlu olarak 30’dan fazla dile çevirin.

: Ses dosyalarınızı ya da ses kayıtlarınızı yükleyin. Zaman kodlu olarak 30’dan fazla dile çevirin. OCR Yap : Online olarak PDF, PNG ve JPG dosyalarınızı aranabilir PDF haline getirin. (PNG, TIFF, JPG TO PDF)

: Online olarak PDF, PNG ve JPG dosyalarınızı aranabilir PDF haline getirin. (PNG, TIFF, JPG TO PDF) Ses Deşifresi (Yakında) : MP3 ve WAV formatındaki dosyalarınızı ya da ses kayıtlarınızı yüksek doğrulukla metne dönüştürün.

: MP3 ve WAV formatındaki dosyalarınızı ya da ses kayıtlarınızı yüksek doğrulukla metne dönüştürün. Sunum (Yakında) : Manuel slayt oluşturmayı bir kenara bırakın. AI ile profesyonel ve etkileyici slaytlar oluşturun.

: Manuel slayt oluşturmayı bir kenara bırakın. AI ile profesyonel ve etkileyici slaytlar oluşturun. Dublaj (Yakında) : Dudak ve mimik kaybı yaşamadan videolarınızı otomatik olarak yabancı dillerde seslendirin.

: Dudak ve mimik kaybı yaşamadan videolarınızı otomatik olarak yabancı dillerde seslendirin. Seslendirme (Yakında): Kitap, haber ya da makale gibi içeriklerinizi onlarca farklı ses tonuyla gerçeğe en yakın şekilde seslendirin.

Tam Boyutta Gör Google Translate, DeepL gibi ürünlerin yerlisini üretmeyi amaçladıklarının altını çizen Transleyt'in kurucusu girişimci Sadi Özgür, şunları söyledi:

"Temel özellik, Türkçeye çeviri anlamında bağlama, kontekste duyarlı çeviri olacaktır. Diğerlerinden ayrı özelliği, kullanıcı üslup, ton ve alan diye 3 farklı seçenekle çeviri yapabiliyor. Örneğin, hukuk alanında bir makale için tonunu 'akademik' seçip, alanını 'hukuk' seçtiğinizde sistem var olan hukuk terminolojisini dikkate alarak çeviriyi yapıyor. Veya tıp alanında bir makale var, böyle bir çeviri yapacağınızda bu sefer tıp dilini, sağlık terminolojisini dikkate alarak çeviriyi yapmış oluyor. Türkçeye çeviri noktasında özellikle bu bilinen firmalardan başarılı olduğumuzu görüyoruz."

Transleyt abonelik ücretleri (Aylık)

Ücretsiz : Ücretsiz

: Ücretsiz Basic : 250 TL

: 250 TL Pro : 499 TL

: 499 TL Premium: 999 TL

Ücretsiz olarak kullanılabilen Transleyt, daha fazla çeviri ve daha fazla özellik için ücretli abonelik satıyor. Hedeflerinin ücretli çeviri platformlarıyla rekabet etmek olduğunu ifade eden Sadi Özgür, şu sözleri kullandı:

“Öncelikle iç pazarda hakimiyeti sağlamak istiyoruz. Google Translate ücretsiz, elbette onunla rekabet etme gibi bir hedefimiz yok. Bunun haricinde bizim yaptığımız gibi ücretli yapıp bağlama duyarlı çevirilerde yüksek performans gösteren firmalar, şu an Türkiye'de de 1-2 yıldır Türkçeyi de sistemlerine eklediler. Dolayısıyla bunlar pazarda belki yer edene kadar biz de onlardan önce iç pazara hakim olmak istiyoruz. Buraya hakim olduktan sonra yurt dışında nasıl rekabet edebiliriz, bunun yöntemleri için uğraşacağız. Akademi camiasından, yurt dışından, üniversitelerden de talep olacağını düşünüyorum. Yurt dışında üniversitelere kurumsal anlamda ulaşımımız kolay olacaktır. Bireysel anlamda da daha sonraki hedeflerde muhakkak globale açılma fikrimiz var."

Platformda kullanılan yapay zeka modellerinin mevcut modeller arasında en iyilerinden oluştuğunu vurgulayan Özgür, “Yaklaşık 1-1,5 yıldır bunun üzerine oluşturduğumuz data setleriyle uğraşıyoruz ve doğru neticeleri almaya başladık. Şu anda çıkan tüm yapay zeka modellerinin önemli olan 4-5'iyle birlikte arka planda işlem yapıyoruz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Yerli çeviri platformu "Transleyt" 30 dilde kullanıma sunuldu