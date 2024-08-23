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    Yerli çeviri platformu "Transleyt" 30 dilde kullanıma sunuldu

    Boğaziçi Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Aircoor tarafından geliştirilen yerli çeviri platformu "Transleyt" 30 dilde kullanıma sunuldu.        
    Yerli çeviri platformu 'Transleyt' 30 dilde kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka temelli teknolojiler geliştiren yerli teknoloji şirketi Aircoor tarafından geliştirilen Transleyt çeviri platformu kullanıma sunuldu. Transleyt, Osmanlıca dahil olmak üzere 30 dilde yapay zeka destekli çeviri yapıyor.

    Platforma aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

    https://transleyt.com

    Transleyt özellikleri neler?

    Transleyt metinden çeviri, resimden çeviri, dökümandan çeviri (PDF, Doc, PPTX vs.), sesten çeviri (MP3, AAC, OGG, WAW) yapabiliyor. Platformda çeviri üslubu seçim özelliği dikkat çekiyor.

    • Resim Çevir: JPG, PNG, TIFF formatlarındaki resim ve görselleri dilediğiniz dile anında çevirin.
    • Metin Çevir: Elinizdeki metinleri 30 farklı dile son, stil ve alan gibi hassas ayar yaparak anında çevirin.
    • Sadeleştir: Eski metinleri modern Türkçeye çevirin veya modern metinleri geçmiş dönemlerin diliyle ifade edin.
    • Doküman Çevir: Word, Excel, Pptx ve PDF formatındaki dokümanlarınızı farklı dillere çevirmen kalitesinde aktarın.
    • Transkripsiyon: Manzum ve düzyazı olan eski Türkçe metinlerin transkripsiyonunu, literal çevirisini ve yorumunu çıkartın.
    • Sesi Çevir: Ses dosyalarınızı ya da ses kayıtlarınızı yükleyin. Zaman kodlu olarak 30’dan fazla dile çevirin.
    • OCR Yap: Online olarak PDF, PNG ve JPG dosyalarınızı aranabilir PDF haline getirin. (PNG, TIFF, JPG TO PDF)
    • Ses Deşifresi (Yakında): MP3 ve WAV formatındaki dosyalarınızı ya da ses kayıtlarınızı yüksek doğrulukla metne dönüştürün.
    • Sunum (Yakında): Manuel slayt oluşturmayı bir kenara bırakın. AI ile profesyonel ve etkileyici slaytlar oluşturun.
    • Dublaj (Yakında): Dudak ve mimik kaybı yaşamadan videolarınızı otomatik olarak yabancı dillerde seslendirin.
    • Seslendirme (Yakında): Kitap, haber ya da makale gibi içeriklerinizi onlarca farklı ses tonuyla gerçeğe en yakın şekilde seslendirin.
    Yerli çeviri platformu 'Transleyt' 30 dilde kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Google Translate, DeepL gibi ürünlerin yerlisini üretmeyi amaçladıklarının altını çizen Transleyt'in kurucusu girişimci Sadi Özgür, şunları söyledi:

    "Temel özellik, Türkçeye çeviri anlamında bağlama, kontekste duyarlı çeviri olacaktır. Diğerlerinden ayrı özelliği, kullanıcı üslup, ton ve alan diye 3 farklı seçenekle çeviri yapabiliyor. Örneğin, hukuk alanında bir makale için tonunu 'akademik' seçip, alanını 'hukuk' seçtiğinizde sistem var olan hukuk terminolojisini dikkate alarak çeviriyi yapıyor. Veya tıp alanında bir makale var, böyle bir çeviri yapacağınızda bu sefer tıp dilini, sağlık terminolojisini dikkate alarak çeviriyi yapmış oluyor. Türkçeye çeviri noktasında özellikle bu bilinen firmalardan başarılı olduğumuzu görüyoruz."

    Transleyt abonelik ücretleri (Aylık)

    • Ücretsiz: Ücretsiz
    • Basic: 250 TL
    • Pro: 499 TL
    • Premium: 999 TL

    Ücretsiz olarak kullanılabilen Transleyt, daha fazla çeviri ve daha fazla özellik için ücretli abonelik satıyor. Hedeflerinin ücretli çeviri platformlarıyla rekabet etmek olduğunu ifade eden Sadi Özgür, şu sözleri kullandı:

    “Öncelikle iç pazarda hakimiyeti sağlamak istiyoruz. Google Translate ücretsiz, elbette onunla rekabet etme gibi bir hedefimiz yok. Bunun haricinde bizim yaptığımız gibi ücretli yapıp bağlama duyarlı çevirilerde yüksek performans gösteren firmalar, şu an Türkiye'de de 1-2 yıldır Türkçeyi de sistemlerine eklediler. Dolayısıyla bunlar pazarda belki yer edene kadar biz de onlardan önce iç pazara hakim olmak istiyoruz. Buraya hakim olduktan sonra yurt dışında nasıl rekabet edebiliriz, bunun yöntemleri için uğraşacağız. Akademi camiasından, yurt dışından, üniversitelerden de talep olacağını düşünüyorum. Yurt dışında üniversitelere kurumsal anlamda ulaşımımız kolay olacaktır. Bireysel anlamda da daha sonraki hedeflerde muhakkak globale açılma fikrimiz var."

    Platformda kullanılan yapay zeka modellerinin mevcut modeller arasında en iyilerinden oluştuğunu vurgulayan Özgür, “Yaklaşık 1-1,5 yıldır bunun üzerine oluşturduğumuz data setleriyle uğraşıyoruz ve doğru neticeleri almaya başladık. Şu anda çıkan tüm yapay zeka modellerinin önemli olan 4-5'iyle birlikte arka planda işlem yapıyoruz” dedi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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