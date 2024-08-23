Yerli çeviri platformu "Transleyt" 30 dilde kullanıma sunuldu

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Transleyt özellikleri neler?
Transleyt metinden çeviri, resimden çeviri, dökümandan çeviri (PDF, Doc, PPTX vs.), sesten çeviri (MP3, AAC, OGG, WAW) yapabiliyor. Platformda çeviri üslubu seçim özelliği dikkat çekiyor.
- Resim Çevir: JPG, PNG, TIFF formatlarındaki resim ve görselleri dilediğiniz dile anında çevirin.
- Metin Çevir: Elinizdeki metinleri 30 farklı dile son, stil ve alan gibi hassas ayar yaparak anında çevirin.
- Sadeleştir: Eski metinleri modern Türkçeye çevirin veya modern metinleri geçmiş dönemlerin diliyle ifade edin.
- Doküman Çevir: Word, Excel, Pptx ve PDF formatındaki dokümanlarınızı farklı dillere çevirmen kalitesinde aktarın.
- Transkripsiyon: Manzum ve düzyazı olan eski Türkçe metinlerin transkripsiyonunu, literal çevirisini ve yorumunu çıkartın.
- Sesi Çevir: Ses dosyalarınızı ya da ses kayıtlarınızı yükleyin. Zaman kodlu olarak 30’dan fazla dile çevirin.
- OCR Yap: Online olarak PDF, PNG ve JPG dosyalarınızı aranabilir PDF haline getirin. (PNG, TIFF, JPG TO PDF)
- Ses Deşifresi (Yakında): MP3 ve WAV formatındaki dosyalarınızı ya da ses kayıtlarınızı yüksek doğrulukla metne dönüştürün.
- Sunum (Yakında): Manuel slayt oluşturmayı bir kenara bırakın. AI ile profesyonel ve etkileyici slaytlar oluşturun.
- Dublaj (Yakında): Dudak ve mimik kaybı yaşamadan videolarınızı otomatik olarak yabancı dillerde seslendirin.
- Seslendirme (Yakında): Kitap, haber ya da makale gibi içeriklerinizi onlarca farklı ses tonuyla gerçeğe en yakın şekilde seslendirin.
"Temel özellik, Türkçeye çeviri anlamında bağlama, kontekste duyarlı çeviri olacaktır. Diğerlerinden ayrı özelliği, kullanıcı üslup, ton ve alan diye 3 farklı seçenekle çeviri yapabiliyor. Örneğin, hukuk alanında bir makale için tonunu 'akademik' seçip, alanını 'hukuk' seçtiğinizde sistem var olan hukuk terminolojisini dikkate alarak çeviriyi yapıyor. Veya tıp alanında bir makale var, böyle bir çeviri yapacağınızda bu sefer tıp dilini, sağlık terminolojisini dikkate alarak çeviriyi yapmış oluyor. Türkçeye çeviri noktasında özellikle bu bilinen firmalardan başarılı olduğumuzu görüyoruz."
Transleyt abonelik ücretleri (Aylık)
- Ücretsiz: Ücretsiz
- Basic: 250 TL
- Pro: 499 TL
- Premium: 999 TL
Ücretsiz olarak kullanılabilen Transleyt, daha fazla çeviri ve daha fazla özellik için ücretli abonelik satıyor. Hedeflerinin ücretli çeviri platformlarıyla rekabet etmek olduğunu ifade eden Sadi Özgür, şu sözleri kullandı:
“Öncelikle iç pazarda hakimiyeti sağlamak istiyoruz. Google Translate ücretsiz, elbette onunla rekabet etme gibi bir hedefimiz yok. Bunun haricinde bizim yaptığımız gibi ücretli yapıp bağlama duyarlı çevirilerde yüksek performans gösteren firmalar, şu an Türkiye'de de 1-2 yıldır Türkçeyi de sistemlerine eklediler. Dolayısıyla bunlar pazarda belki yer edene kadar biz de onlardan önce iç pazara hakim olmak istiyoruz. Buraya hakim olduktan sonra yurt dışında nasıl rekabet edebiliriz, bunun yöntemleri için uğraşacağız. Akademi camiasından, yurt dışından, üniversitelerden de talep olacağını düşünüyorum. Yurt dışında üniversitelere kurumsal anlamda ulaşımımız kolay olacaktır. Bireysel anlamda da daha sonraki hedeflerde muhakkak globale açılma fikrimiz var."
Platformda kullanılan yapay zeka modellerinin mevcut modeller arasında en iyilerinden oluştuğunu vurgulayan Özgür, “Yaklaşık 1-1,5 yıldır bunun üzerine oluşturduğumuz data setleriyle uğraşıyoruz ve doğru neticeleri almaya başladık. Şu anda çıkan tüm yapay zeka modellerinin önemli olan 4-5'iyle birlikte arka planda işlem yapıyoruz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.