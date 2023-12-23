Yapay zekalı çeviri platformu DeepL'in Pro aboneliği Türkiye'de kullanıma sunuldu!

Yapay zeka desteği sayesinde daha anlamlı, daha doğru ve daha terimsel çeviriler yapan DeepL, işletmelerin yeni pazarlara ve yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. DeepL Pro’nun Türkiye’de kullanıma sunulması hakkında açıklama yapan DeepL CEO'su ve kurucusu Jaroslaw Kutylowski, şunları söyledi:
“Türk işletmelerde yapay zeka uygulamasına yönelik yüksek oranda talep gördük. DeepL Pro'nun lansmanı, mümkün olduğunca çok sayıda kuruluşun yapay zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak. Geçtiğimiz yıl Türkçe çevirinin lanse edilmesinden sonra DeepL’in tercüme kabiliyeti hakkında işletmelerden çok güzel dönüşler aldık. DeepL Pro, bu şirketlerin küresel olarak yaygınlaşması için sayısız fırsatın anahtarına sahip.”
DeepL Pro özellikleri neler?
DeepL Pro aboneliğinin kullanıcılara sağlayacağı temel özelliklerden birkaçı aşağıda yer alıyor.
- Maksimum veri güvenliği: Çeviri tamamlandıktan sonra tüm metinler DeepL tarafından işletilen sunuculardan siliniyor, hiçbir müşteri metni asla üçüncü taraflara aktarılmıyor veya yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılmıyor.
- Sınırsız metin çevirisi: İşletmeler büyük boyutta karakter çevirisine ihtiyaç duyuyor ve DeepL Pro sınırsız metin çevirisi sayesinde bu talebi karşılıyor.
- Belge çevirisi için daha büyük kapasite: Orijinal biçimlendirmeyi koruyarak daha büyük dosya boyutlarıyla daha fazla belge çevirilebiliyor.
- Daha fazla özelleştirme: Daha fazla çeviri özelleştirme seçeneğiyle marka dilinin bütünlüğü korunur ve iç ve dış iletişimde kullanılacak mesajlar standart hale geliyor.
- DeepL API'yi entegrasyonu: DeepL API Pro aboneliğiyle işletmeler; web sitelerini, uygulamalarını, dahili araçlarını ve ürünlerini bir tıklamayla hedef dile çevirebiliyor.
DeepL Pro abonelikleri www.deepl.com adresinden satın alınabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.