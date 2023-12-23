Yapay zekalı çeviri platformu DeepL'in Pro aboneliği Türkiye'de kullanıma sunuldu!

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli çeviri platformu DeepL, kapsamlı özellikler içeren DeepL Pro abonelik hizmetini Türkiye’de kullanıma sunduğunu duyurdu. DeepL’in ücretsiz sürümü DeepL Translator, yapay zeka desteğiyle 31 dil arasında çeviri yapıyor. DeepL Pro aboneliği ise işletmelere ve bireylere birinci sınıf güvenlik, daha fazla özelleştirme seçeneği, sınırsız metin çevirisi ve daha fazlasını sağlıyor.

Yapay zeka desteği sayesinde daha anlamlı, daha doğru ve daha terimsel çeviriler yapan DeepL, işletmelerin yeni pazarlara ve yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. DeepL Pro’nun Türkiye’de kullanıma sunulması hakkında açıklama yapan DeepL CEO'su ve kurucusu Jaroslaw Kutylowski, şunları söyledi:

“Türk işletmelerde yapay zeka uygulamasına yönelik yüksek oranda talep gördük. DeepL Pro'nun lansmanı, mümkün olduğunca çok sayıda kuruluşun yapay zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak. Geçtiğimiz yıl Türkçe çevirinin lanse edilmesinden sonra DeepL’in tercüme kabiliyeti hakkında işletmelerden çok güzel dönüşler aldık. DeepL Pro, bu şirketlerin küresel olarak yaygınlaşması için sayısız fırsatın anahtarına sahip.”

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DeepL Pro özellikleri neler?

DeepL Pro aboneliğinin kullanıcılara sağlayacağı temel özelliklerden birkaçı aşağıda yer alıyor.

Maksimum veri güvenliği: Çeviri tamamlandıktan sonra tüm metinler DeepL tarafından işletilen sunuculardan siliniyor, hiçbir müşteri metni asla üçüncü taraflara aktarılmıyor veya yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılmıyor.

Çeviri tamamlandıktan sonra tüm metinler DeepL tarafından işletilen sunuculardan siliniyor, hiçbir müşteri metni asla üçüncü taraflara aktarılmıyor veya yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılmıyor. Sınırsız metin çevirisi: İşletmeler büyük boyutta karakter çevirisine ihtiyaç duyuyor ve DeepL Pro sınırsız metin çevirisi sayesinde bu talebi karşılıyor.

İşletmeler büyük boyutta karakter çevirisine ihtiyaç duyuyor ve DeepL Pro sınırsız metin çevirisi sayesinde bu talebi karşılıyor. Belge çevirisi için daha büyük kapasite: Orijinal biçimlendirmeyi koruyarak daha büyük dosya boyutlarıyla daha fazla belge çevirilebiliyor.

Orijinal biçimlendirmeyi koruyarak daha büyük dosya boyutlarıyla daha fazla belge çevirilebiliyor. Daha fazla özelleştirme: Daha fazla çeviri özelleştirme seçeneğiyle marka dilinin bütünlüğü korunur ve iç ve dış iletişimde kullanılacak mesajlar standart hale geliyor.

Daha fazla çeviri özelleştirme seçeneğiyle marka dilinin bütünlüğü korunur ve iç ve dış iletişimde kullanılacak mesajlar standart hale geliyor. DeepL API'yi entegrasyonu: DeepL API Pro aboneliğiyle işletmeler; web sitelerini, uygulamalarını, dahili araçlarını ve ürünlerini bir tıklamayla hedef dile çevirebiliyor.

DeepL Pro abonelikleri www.deepl.com adresinden satın alınabiliyor.

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Yapay zekalı DeepL Pro aboneliği Türkiye'de kullanıma açıldı