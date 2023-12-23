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    Yapay zekalı çeviri platformu DeepL'in Pro aboneliği Türkiye'de kullanıma sunuldu!

    DeepL çeviri platformunun daha fazla özellik, sınırsız çeviri ve güvenlik sunan DeepL Pro aboneliği Türkiye'de kullanıma açıldı. DeepL Pro özellikleri neler?       
    Yapay zekalı DeepL Pro aboneliği Türkiye'de kullanıma açıldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli çeviri platformu DeepL, kapsamlı özellikler içeren DeepL Pro abonelik hizmetini Türkiye’de kullanıma sunduğunu duyurdu. DeepL’in ücretsiz sürümü DeepL Translator, yapay zeka desteğiyle 31 dil arasında çeviri yapıyor. DeepL Pro aboneliği ise işletmelere ve bireylere birinci sınıf güvenlik, daha fazla özelleştirme seçeneği, sınırsız metin çevirisi ve daha fazlasını sağlıyor.

    Yapay zeka desteği sayesinde daha anlamlı, daha doğru ve daha terimsel çeviriler yapan DeepL, işletmelerin yeni pazarlara ve yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. DeepL Pro’nun Türkiye’de kullanıma sunulması hakkında açıklama yapan DeepL CEO'su ve kurucusu Jaroslaw Kutylowski, şunları söyledi:

    “Türk işletmelerde yapay zeka uygulamasına yönelik yüksek oranda talep gördük. DeepL Pro'nun lansmanı, mümkün olduğunca çok sayıda kuruluşun yapay zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak. Geçtiğimiz yıl Türkçe çevirinin lanse edilmesinden sonra DeepL’in tercüme kabiliyeti hakkında işletmelerden çok güzel dönüşler aldık. DeepL Pro, bu şirketlerin küresel olarak yaygınlaşması için sayısız fırsatın anahtarına sahip.”

    DeepL Pro özellikleri neler?

    DeepL Pro aboneliğinin kullanıcılara sağlayacağı temel özelliklerden birkaçı aşağıda yer alıyor.

    • Maksimum veri güvenliği: Çeviri tamamlandıktan sonra tüm metinler DeepL tarafından işletilen sunuculardan siliniyor, hiçbir müşteri metni asla üçüncü taraflara aktarılmıyor veya yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılmıyor.
    • Sınırsız metin çevirisi: İşletmeler büyük boyutta karakter çevirisine ihtiyaç duyuyor ve DeepL Pro sınırsız metin çevirisi sayesinde bu talebi karşılıyor.
    • Belge çevirisi için daha büyük kapasite: Orijinal biçimlendirmeyi koruyarak daha büyük dosya boyutlarıyla daha fazla belge çevirilebiliyor.  
    • Daha fazla özelleştirme: Daha fazla çeviri özelleştirme seçeneğiyle marka dilinin bütünlüğü korunur ve iç ve dış iletişimde kullanılacak mesajlar standart hale geliyor.  
    • DeepL API'yi entegrasyonu: DeepL API Pro aboneliğiyle işletmeler; web sitelerini, uygulamalarını, dahili araçlarını ve ürünlerini bir tıklamayla hedef dile çevirebiliyor.

    DeepL Pro abonelikleri www.deepl.com adresinden satın alınabiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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