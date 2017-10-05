25. yıl anısına hazırlanan ThinkPad karşınızda

Hayatına IBM çatısı altına başlayan ve Lenovo çatısı altında devam eden ThinkPad dizüstü serisi 25 yılı geride bıraktı. Segmentin en sevilen serisi durumundaki ThinkPad, 25. yıl anısına özel bir versiyon piyasaya sürüyor.

Bir devrin öncüsü

İlk ThinkPad bilgisayarı 5 Ekim 1992 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Richard Sapper tarafından tasarlanan ve Japon Yamato Labs tesislerinde geliştirilen ThinkPad 700C, o dönem meşhur olan bir yemek kutusundan esinlenmişti. Bilgisayar, Windows 3.1 üzerinde çalışıyordu.

Satışa sunulduktan sonra kısa sürede 300 civarında ödüle layık görülen ThinkPad, başkanların ve patronların statü sembolü haline gelmişti. Bugüne kadar ThinkPad serisi 130 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Klasik çizgiler

ThinkPad Anniversary Edition 25 adındaki özel model, ilk ThinkPad bilgisayarının hafızalara kazınan retro tasarımı ile modern donanım bileşenlerini bir araya getirmiş. Model sadece belirli ülkelerde ve sınırlı sayıda olarak satışa sunulacak.

14 inçlik Full HD dokunmatik ekran belirli bir açıya kadar döndürülebiliyor. Tam detaylar bilinmese de ekranın yatarak bir tablete dönüşebildiği tahmin ediliyor. TouchPad kısmının yanında trackpoint izleyicisi yer alıyor. Klavyede 7 sıralı tuş dizilimi bulunurken Enter tuşu mavi renkli.

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Fonksiyon tuşları da yine mavi renkli tanımlama dikkat çekerken, parmak izi okuyucu sağ kısımda ve ThinkPad logosu da renkli olarak bilek kısmında yer alıyor. Ekranın üst kısmında ise kamera lensleri ve mikrofon yuvaları görünüyor.

Intel Core i7-7500U işlemcisinden gücünü alan bilgisayar, NVIDIA GeForce 940MX ekran kartı ile güçlendirilmiş. 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Thunderbolt destekli USB Tip-C bağlantısı, standart USB girişleri, SD kart girişi gibi detaylar mevcut. Modelin 1899$ fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.