26 Ekim'den bu yana 40 milyon Windows 8 lisansı satıldı





26 Ekim'de tüketicilere merhaba diyen Microsoft'un yeni işletim sistemi ilk 4 günde 4 milyon yükseltme sayısına ulaşmıştı. Dün yapılan açıklamada ise satılan lisans sayısının 40 milyona ulaştığı duyuruldu.





Mali analiz uzmanları ve yatırımcılar ile paylaşılan açıklamada, Windows 8'in yükseltme anlamında Windows 7'yi geride bıraktığı da vurgulandı.





Ancak bu rakamın tamamı satılan Windows 8 bilgisayarlarını kastetmiyor. Sayının içerisinde satılan bilgisayarlar için ve yükseltme yapılan lisanslar bulunuyor. Bu bakımdan Windows 8 PC satışları konusunda net bir bilgi edinilemiyor. Gelen haberler Windows 8 PC satışlarının beklentilerin altında kaldığı yönündeydi. Zaten açıklamada da yükseltme oranının yüksek olduğu dile getiriliyor.





Windows 8 ile birlikte faaliyete geçen yazılım mağazası Windows Store da 20 000 uygulama sayısını geçti. Bazı uygulamalar şu an 25 000$ gelir seviyesini yakaladı ve geliştiriciler gelirin yüzde 80'ine ortak oluyor.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/11/27/windows-8-40-million-licenses-sold.aspx