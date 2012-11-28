26 Ekim'den bu yana 40 milyon Windows 8 lisansı satıldı

Haber Editörü
26 Ekim'de tüketicilere merhaba diyen Microsoft'un yeni işletim sistemi ilk 4 günde 4 milyon yükseltme sayısına ulaşmıştı. Dün yapılan açıklamada ise satılan lisans sayısının 40 milyona ulaştığı duyuruldu.
Mali analiz uzmanları ve yatırımcılar ile paylaşılan açıklamada, Windows 8'in yükseltme anlamında Windows 7'yi geride bıraktığı da vurgulandı.
Ancak bu rakamın tamamı satılan Windows 8 bilgisayarlarını kastetmiyor. Sayının içerisinde satılan bilgisayarlar için ve yükseltme yapılan lisanslar bulunuyor. Bu bakımdan Windows 8 PC satışları konusunda net bir bilgi edinilemiyor. Gelen haberler Windows 8 PC satışlarının beklentilerin altında kaldığı yönündeydi. Zaten açıklamada da yükseltme oranının yüksek olduğu dile getiriliyor.
Windows 8 ile birlikte faaliyete geçen yazılım mağazası Windows Store da 20 000 uygulama sayısını geçti. Bazı uygulamalar şu an 25 000$ gelir seviyesini yakaladı ve geliştiriciler gelirin yüzde 80'ine ortak oluyor.
http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/11/27/windows-8-40-million-licenses-sold.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Windows 8'i ogrenci oldugum icin bedava aldim ve begendim de, alismasi biraz suruyor, ama alisinda Windows 7 kadar efektif kullanabiliyorsunuz.
Dreamspark ile mi bedava aldınız?
Katılıyorum ve Fences uygulamsının üreticisi stardocksun start8 isimli birde " başlat menüsü" uygulaması var bunuda kuruğun zaman görsellik olarak win 7 den farkı kalmamakla beraber çok daha performanslı bir işletim sistemi kullanmanın keyifini yaşıyorum. Yükseltme seçeneği ile satın aldım oldukçada memnunumki orjinal ürün kullanmanın rahatlığınıda yaşamak ayrı bir keyif , yükseltme sürümünü temiz kurulum yaparak kurdum , lisans aktifleştirmesi sırasında sorun çıkartınca hemen ms destek hattını aradım ve sorunu çözdük. Kısacası win 8 kullanmak kesinlikle sıkıntı yaratıcak bir durum değil. Beta aşamalarından beri kullanıp son sürümü kurana kadar "kullanmam ben bunu" diyenlerdendim.
Bu sorun Win7 deydi...
evet eksiği çok, kötü yanları da yok değil (en basiti pc kapatmak için 3-4 tık yapmak) ama artıları ile eksilerini kıyaslayınca bana artıları fazla geldi. ha çok gıcık bi durum olur win7'ye geri dönerim ama hiç de olacağını sanmıyorum.
yeniliklere alışmak zordur. ben yeni şeyleri denemeyi seven biriyim. eğer bi yerde çakılı kalsaydım hala xp kullanır olurdum. ama isteyen de xp kullanır o onun tercihidir.
Çoktaaaaan kırıldı... Ama kullanmaya değmez bir sistem...