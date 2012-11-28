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26 Ekim'den bu yana 40 milyon Windows 8 lisansı satıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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26 Ekim'de tüketicilere merhaba diyen Microsoft'un yeni işletim sistemi ilk 4 günde 4 milyon yükseltme sayısına ulaşmıştı. Dün yapılan açıklamada ise satılan lisans sayısının 40 milyona ulaştığı duyuruldu.

Mali analiz uzmanları ve yatırımcılar ile paylaşılan açıklamada, Windows 8'in yükseltme anlamında Windows 7'yi geride bıraktığı da vurgulandı.

Ancak bu rakamın tamamı satılan Windows 8 bilgisayarlarını kastetmiyor. Sayının içerisinde satılan bilgisayarlar için ve yükseltme yapılan lisanslar bulunuyor. Bu bakımdan Windows 8 PC satışları konusunda net bir bilgi edinilemiyor. Gelen haberler Windows 8 PC satışlarının beklentilerin altında kaldığı yönündeydi. Zaten açıklamada da yükseltme oranının yüksek olduğu dile getiriliyor.

Windows 8 ile birlikte faaliyete geçen yazılım mağazası Windows Store da 20 000 uygulama sayısını geçti. Bazı uygulamalar şu an 25 000$ gelir seviyesini yakaladı ve geliştiriciler gelirin yüzde 80'ine ortak oluyor. 

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/11/27/windows-8-40-million-licenses-sold.aspx Yorum Yaz
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SystemApps 7 yıl
windows 8 başarısızmış muhahahahahaha zuhahahahaha nihahahaha
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Motan 7 yıl SystemApps
SystemApps

windows 8 başarısızmış muhahahahahaha zuhahahahaha nihahahaha

+
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oray 7 yıl
lisansli isletim sistemi icin fena fiyat degil 20-50TL arasina online satan cok yer var.
Windows 8'i ogrenci oldugum icin bedava aldim ve begendim de, alismasi biraz suruyor, ama alisinda Windows 7 kadar efektif kullanabiliyorsunuz.
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yesil-111 7 yıl oray
oray

lisansli isletim sistemi icin fena fiyat degil 20-50TL arasina online satan cok yer var.

Windows 8'i ogrenci oldugum icin bedava aldim ve begendim de, alismasi biraz suruyor, ama alisinda Windows 7 kadar efektif kullanabiliyorsunuz.

Dreamspark ile mi bedava aldınız?
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lj94 7 yıl
Windows 7 den her şekil daha iyi bir OS.
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WarSaw 7 yıl
Beni metro arayüz rahatsız etmiyor yenilik güzeldir. Driver ve geriye uyumluluk açısından nasıl sıkıntıları var mı win8'in ?
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samt 7 yıl
Ciddiyetsiz
ben yükseltme yapmadan alıp kurdum memnunu. elimde win7 de var (orijinal) ancak onu bir kenara bıraktım. dönmeyi de pekala düşünmüyorum. şu ana kadar hiçbir programda, driverda vsde sorun çıkarmadı. beğenmeyenlerin çoğu modern arayüz ve masaüstü arasındaki karmaşadan yakınıyor. haksız da sayılmazlar ama ben bütün uygulamalarımı güzelce organize ettim, hesaplarımı güzelce bağladım mutlu mesut kullanıyorum. çevremde başta win8i beğenmeyenler çekimser kalanlar bende düzenli görünce (korsan da olsa) kurdular 2 gün bi alışma süresinden sonra şimdi onlar da kullanıyor.evet eksiği çok, kötü yanları da yok değil (en basiti pc kapatmak için 3-4 tık yapmak) ama artıları ile eksilerini kıyaslayınca bana artıları fazla geldi. ha çok gıcık bi durum olur win7ye geri dönerim ama hiç de olacağını sanmıyorum.yeniliklere alışmak zordur. ben yeni şeyleri denemeyi seven biriyim. eğer bi yerde çakılı kalsaydım hala xp kullanır olurdum. ama isteyen de xp kullanır o onun tercihidir.

Katılıyorum ve Fences uygulamsının üreticisi stardocksun start8 isimli birde " başlat menüsü" uygulaması var bunuda kuruğun zaman görsellik olarak win 7 den farkı kalmamakla beraber çok daha performanslı bir işletim sistemi kullanmanın keyifini yaşıyorum. Yükseltme seçeneği ile satın aldım oldukçada memnunumki orjinal ürün kullanmanın rahatlığınıda yaşamak ayrı bir keyif , yükseltme sürümünü temiz kurulum yaparak kurdum , lisans aktifleştirmesi sırasında sorun çıkartınca hemen ms destek hattını aradım ve sorunu çözdük. Kısacası win 8 kullanmak kesinlikle sıkıntı yaratıcak bir durum değil. Beta aşamalarından beri kullanıp son sürümü kurana kadar "kullanmam ben bunu" diyenlerdendim.
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Rizeli55 7 yıl
Rizeli55
Ben de Win8 e geçtim...AoE2 ve Starcraft 1 gibi oyunlarda renklerin bozulması sorunu vardı...Bu sorun kalkmış...

Bu sorun Win7 deydi...
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Rizeli55 7 yıl
Ben de Win8 e geçtim...AoE2 ve Starcraft 1 gibi oyunlarda renklerin bozulması sorunu vardı...Bu sorun kalkmış...
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Ciddiyetsiz 7 yıl
ben yükseltme yapmadan alıp kurdum memnunu. elimde win7 de var (orijinal) ancak onu bir kenara bıraktım. dönmeyi de pekala düşünmüyorum. şu ana kadar hiçbir programda, driverda vsde sorun çıkarmadı. beğenmeyenlerin çoğu modern arayüz ve masaüstü arasındaki karmaşadan yakınıyor. haksız da sayılmazlar ama ben bütün uygulamalarımı güzelce organize ettim, hesaplarımı güzelce bağladım mutlu mesut kullanıyorum. çevremde başta win8'i beğenmeyenler çekimser kalanlar bende düzenli görünce (korsan da olsa) kurdular 2 gün bi alışma süresinden sonra şimdi onlar da kullanıyor.
evet eksiği çok, kötü yanları da yok değil (en basiti pc kapatmak için 3-4 tık yapmak) ama artıları ile eksilerini kıyaslayınca bana artıları fazla geldi. ha çok gıcık bi durum olur win7'ye geri dönerim ama hiç de olacağını sanmıyorum.
yeniliklere alışmak zordur. ben yeni şeyleri denemeyi seven biriyim. eğer bi yerde çakılı kalsaydım hala xp kullanır olurdum. ama isteyen de xp kullanır o onun tercihidir.
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armoni1 7 yıl
almayanları bu haber niye gerdi bende anlamadım
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hlttmz 7 yıl
rakamı görünce aklıma gelen ilk şey: acaba ben satın almasaydım bu rakam 39.999.999 mu olurdu ?
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blizzard3 7 yıl
valla ne yalan sölim kırılmasını bekleyenlerdenim :)
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SysEdit 7 yıl blizzard3
blizzard3

valla ne yalan sölim kırılmasını bekleyenlerdenim :)

Çoktaaaaan kırıldı...
Ama kullanmaya değmez bir sistem...
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DH Misafiri 7 yıl
40 milyon enayi
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