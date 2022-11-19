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    ŞOK marketlerde dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve kablosuz kulaklık yer alıyor

    19 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Lenovo markasına ait dizüstü bilgisayar, LG markasına ait oyuncu monitörü ve kablosuz kulaklıklar yer alıyor.    
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    19 Kasım ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ŞOK marketlerde dizüstü bilgisayardan oyuncu monitörüne projeksiyon cihazından kablosuz kulaklıklara kadar pek çok farklı elektronik ürün bulmak mümkün olacak. Bu ürünleri sizler için derledik.

    19 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    19 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Lenovo markasına ait dizüstü bilgisayar yer alıyor. 14 inçlik Full HD ekran, Intel Core i5-1035G1 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Windows 10 Home işletim sistemi gibi özellikler 11499TL fiyat etiketi ile geliyor.

    Diğer taraftan 27 inçlik Full HD IPS panel, 75Hz tazeleme hızı, AMD FreeSync teknolojisi barındıran LG oyuncu monitörü 3559TL iken Havit markasına ait 140 inçe kadar 720p çözünürlük, 2W hoparlör, 40000 LED ampul ömrü olan akıllı projeksiyon cihazı 2549TL seviyesinde.

    Kablosuz kulaklık tarafında yine Havit markasına ait 3.5 saat kullanım süresi sunan tam kablosuz kulaklık modeli 349TL iken Usams markasına ait aktif gürültü engelleme iddiasında olan kablosuz kulak üstü kulaklık modeli ise 419TL olarak satılacak.

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