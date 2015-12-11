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2si1 "Gangsta" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
52,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1, Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumu ile her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de geride bıraktığımız haftanın gündemi oluşturan Teknoloji ve Oyun konularını ekranlarınıza taşıyor.
GTA 5'e yeni online görev ve araç paketi geliyor, AMD'nin başı Fury X'deki su soğutma sistemi ile dertte, Inteş Skylake işlemciler eğiliyor, StarWars Battlefront'un görsel modu oyunu sinematik kaliteye taşıyor ve fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.
Asetek ve Cooler Master arasındaki patent ihlali davası giderek karışmaya başlıyor. Asetek'in ihtarı sonrasında AMD atağa geçti ve ihlal suçlamalarını reddetti. 
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Urunlerimizin-patent-ihlali-yapmasi-soz-konusu-degil.htm

Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-Skylake-islemcilerinde-yamulma-tehlikesi.htm
Çinli araştırmacılardan "zihin gücüyle" otomobil kontrol süreci

Çin internet devinden otonom araç başarısı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Cin-internet-devinden-otonom-arac-basarisi.htm

27 dolarlık Bitcoin yatırımını unutan kişi milyarder oldu
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/27-dolarlik-Bitcoin-yatirimini-unutan-kisi-milyarder-oldu.htm

HTC Vive VR ertelendi
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/HTC-Vive-VR-ertelendi.htm

Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Cygnus-Uluslararasi-Uzay-istasyonuna-ulasti.htm

Dünyanın ilk renkli 3D Hologram sistemi üretildi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Dunyanin-ilk-renkli-3D-Hologram-sistemi-uretildi.htm

Sanal gerçeklik bu sefer sizi Kuzey Kore'ye davet ediyor

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen FRIENDS
FRIENDS

Teşekkürler , güzeldi


Video yayına girdikten 5dk sonra yorum yaptığınıza göre Reklam ile idare ettiniz sanırım
FRIENDSTeşekkürler , güzeldiVideo yayına girdikten 5dk sonra yorum yaptığınıza göre Reklam ile idare ettiniz ...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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Suraz 3 yıl
Mesut abey valla sen de şunu sevmem bunu sevmem. Anladık abi her oyunu sevmiyorsun sen, çok sık tekrarlanıyor bence bu konu.
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JustKiddinGG 3 yıl
Mesut Çevik oyundan anlamıyor. Oyun uzun sürüyor diye hepsini tek seferde oynuyoruz sanıyor galiba. Oyun uzun olursa olsun günde 1 saat oynarsın. Bunu anlamayacak kadar beyin tutulması yaşayan bir insan şu programda oyunla ilgili konuşmasın bence. Bıraksan da bu işi Talha yapsın.
Günümüzde bu kadar grafiğe abanmış içi boş oyunun olmasının sebebi Mesut Çevik gibi insanların çoğalmasıdır. Siz ruhsuz içi boş oyunları oynamaya devam edin biz sayısı az kalsa da kaliteli oyunları değerini biliyoruz.
Mesut Çevik oyundan anlamıyor. Oyun uzun sürüyor diye hepsini tek seferde oynuyoruz sanıyor galiba. Oyun uzun olursa olsun günde 1 saat oynarsın. Bunu anlamayac...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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teddybear01 3 yıl
Oyun menüsünde 1 saat zaman harcayanlara üzülmek size niye? O oyunun menüsünde 1 saat zaman harcamak, karakterle özleşmek, kafa yormak 1 saat CoD açıp çat çut çat çut diye adam vurmaktan daha zevkli gelebilir bir insana. İnsanlar taktik oyunlarını, sıra tabanlı oyunları, kafa yorabileceği oyunları, hikayeyle bütünleşebileceği oyunları sevebilir, bundan zevk alabilir. Bir de kod yazın demişsiniz ki ikisi de bilgisayarda oluyor diye aynı şey olmuyor. Her boş durum olduğunda proje mi yapalım yani, kod mu yazalım? Hayattan zevk aldığımız şeyleri yaparak zevk almayalım mı? Uzun diye dizi yada film serileri izlemeyelim mi? Uzun diye kurgu kitaplar okumayalım mı?
Ayrıca dediğiniz oyunları oynamak insana film izlemek, kitap okumak, müzik dinlemek gibi bir şeyler katıyor. Hatta bunların hepsini bir anda bile katabiliyor, örnek olarak Mass Effect, MGS, FF gibi seriler verilebilir. Tek siz oyunda fazla kafa yormayı sevmiyorsunuz, belki de daha az boş zamanınız var diye bu tarz oyunlar vakit kaybı olmuyor yani.
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Prequel 3 yıl
BlackBeasT
Gençkene bizlerde rpg-frp-mmo vs.. oyunları saatlerce oynadık... Artık genç değiliz ne bu tür oyunlara zaman var nede sabır var... Gençler 30-40lı yaşlara gelin hayata olursak bu mevzuyu 1 daha konuşalım

Hiç oyun oynamıyor musunuz yani? "Sabır"dan bahsettiğinize göre başka oyunları oynuyor olmalısınız. Peki ne oynuyorsunuz? O oyunları sırf daha pratik diye mi oynuyorsunuz? Ben şahsen her gün tavada yumurta yemek yerine yemek yapmayı öğrenirim daha iyi. Damak tadına önem veren herkesin de böyle yapacağına inanıyorum. Belki de oynadığınız oyunları daha çok sevdiğiniz için oynuyorsunuzdur? Zevk meselesi tabii, ama insan tavada yumurtayı ev yemeğinden daha fazla seviyorsa tartışmanın pek bir anlamı kalmıyor.
Not: Muhtemelen gene yaş konusundan girerek ciddiye almayan bir mesaj yazarsınız. Bu mesajı okuyan 30-40 ve üstü yaşlarda hala Witcher oynayan üyelerden ricam cevap atmaları. Anlamak istemeyenler olayın yaşla falan hiç bir alakası olmadığını belki öyle anlar. :)
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Elessar Eredhian 3 yıl
Ben anlamadım. Önizleme görüntüsünde "Dikkat: Intel işlemciler yamuluyor!" diye başlık atmışsınız, o da yetmemiş pcgamer.com/... ve arstechnica.com/... gibi haberlerde gösterilen görüntülere benzer görüntüler göstermişsiniz; ancak Mesut Bey programda sadece anakarttaki pinlerin yamulduğunu söyledi. Evet, bu da sorunun bir parçası ama tüm medya olaya "işlemcilerin yamulması" olarak bakarken, görsel ve başlıklarda gösterseniz de hiç bahsetmemeniz biraz ilginç olmuş doğrusu. Biraz havada kaldı bence o haber. İlk defa görenlerin bir şey anladığını düşünmüyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
oyunu yapan adamlar bile bizden fazla oynamıyordur
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atof 3 yıl
mesut abinin oyun hakkındaki düşüncelerine katılıyorum ömürümü çürüttü lisede iken wow lanet olacısa wow
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_Sparda_ 3 yıl
Orjinalden alıntı: halken
Oyunlar caualleşmiyor aslında sadece büyüyorsunuz. Çünkü oyunların hedef kitlesi bellidir. Çok karışık ve zor olursa küçükler sıkılabilirler. Çok basit olursa büyükler keyif almaz. Grafik döneme uymalıdır. Bu devirde 10 yıl evvel ki grafikleri görmek isteyen varmı? Grafik en azından yeterli seviyede olmalıdır çünkü eğer olmazsa beklenti değişir. Oyunun hikayesinin,atmosferinin iyi olmasını ve her sistemde çok iyi çalışmasını beklersiniz.
Üstelik benzer tipte oyunları oynadıktan sonra başka şeylerde arıyor farklılıklara ve detaylara bakıyorsunuz. Beklentileriniz artıyor. Oyun konusunda grafik , hikaye yada oynanış farkı v.b. şeyler.
Ayrıca insan yaşına görede farklı düşünür. Çocukken hayal gücü daha ön plandadır uçuk şeyleri daha kolay kabullenir ve hoş bulur fakat yaş ilerledikçe öğrendikleri yüzünden mantık aramaya başlar ve bu seferde hataları görmeye başlar.
Ayrıca büyüdükçe hayatınızda önem vermeniz vakit ayırmanız gereken veya sadece kafanızı meşgul eden şeylerde artıyor.
10-15 yaşındayken daha sabırlıydım kolayca yorulmuyordum sorumluklarım fazla yoktu kısaca daha çok boş vaktim vardı. 30'lu yaşlarda bu pek olmuyor. Ya vakitiniz olmuyor ya yorgun oluyorsunuz yada çabuk sıkılıyorsunuz.

söylediklerinin çoğuna katılıyorum dostum ama bu oyunların casual olayına pek katılmıyorum gerçekten oyunlar hardcore olayından iyice şaştı oyunlar daha basite indirgendi zor olmayınca ben oyundan zevk alamıyorum zorluk seviyesini değiştirdiğindede pek fark edemiyorum mesela basit örnek a noktasına direk gidiyorsun casualda very hardda sadece sağ sol yaparak gidiyorsun yada önünde bir engel var onu aşıyorsun çok basitleşti bence tat vermez oldu
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Lyclordx 3 yıl
GTA 3'ün ps4'e gelmesini karar veren adamın soluduğu ağaç da ki yaprağı seveyim..
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akabeyss 3 yıl
Mesut Bey genel anlamda dediklerinizde çok haklısınız. Oyunlara o kadar vakit harcanmaması konusunda sonuna kadar haklısınız. Hiç şüphesiz. Ama herkesin oyun zevkinin farklı olduğu konusunda biraz düşünmelisiniz bence. Örneğin ben 2 saat GTA veya Just cause açıp, açık dünyada kafama göre aksiyon yaşamaktan gram zevk alan bir insan değilim. Bunun yerine, işim gereği zamanım az olmasından dolayı, haftada 2-3 saat de olsa, Dragon age gibi bir oyun açıp takımımdaki karakterlerimi kendi zevkime göre yaratmayı, kendi zevkime göre strateji belirleyerek rakiple savaşmayı seven biriyim. Bu nedenle, az süre de olsa, bu bahsettiğiniz ekranlarda vakit harcamayı da seviyorum. Call of Duty gibi bir oyunda önüne geleni vura vura ilerleyen insana aynı şekilde hak veriyorum. Talha Bey'in de demek istediği şey aslında buydu.
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halken 3 yıl
Oyunlar caualleşmiyor aslında sadece büyüyorsunuz. Çünkü oyunların hedef kitlesi bellidir. Çok karışık ve zor olursa küçükler sıkılabilirler. Çok basit olursa büyükler keyif almaz. Grafik döneme uymalıdır. Bu devirde 10 yıl evvel ki grafikleri görmek isteyen varmı? Grafik en azından yeterli seviyede olmalıdır çünkü eğer olmazsa beklenti değişir. Oyunun hikayesinin,atmosferinin iyi olmasını ve her sistemde çok iyi çalışmasını beklersiniz.
Üstelik benzer tipte oyunları oynadıktan sonra başka şeylerde arıyor farklılıklara ve detaylara bakıyorsunuz. Beklentileriniz artıyor. Oyun konusunda grafik , hikaye yada oynanış farkı v.b. şeyler.
Ayrıca insan yaşına görede farklı düşünür. Çocukken hayal gücü daha ön plandadır uçuk şeyleri daha kolay kabullenir ve hoş bulur fakat yaş ilerledikçe öğrendikleri yüzünden mantık aramaya başlar ve bu seferde hataları görmeye başlar.
Ayrıca büyüdükçe hayatınızda önem vermeniz vakit ayırmanız gereken veya sadece kafanızı meşgul eden şeylerde artıyor.
10-15 yaşındayken daha sabırlıydım kolayca yorulmuyordum sorumluklarım fazla yoktu kısaca daha çok boş vaktim vardı. 30'lu yaşlarda bu pek olmuyor. Ya vakitiniz olmuyor ya yorgun oluyorsunuz yada çabuk sıkılıyorsunuz.
Yanıtla +1
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JustKiddinGG 3 yıl
Mesut Çevik oyundan anlamıyor. Oyun uzun sürüyor diye hepsini tek seferde oynuyoruz sanıyor galiba. Oyun uzun olursa olsun günde 1 saat oynarsın. Bunu anlamayacak kadar beyin tutulması yaşayan bir insan şu programda oyunla ilgili konuşmasın bence. Bıraksan da bu işi Talha yapsın.
Günümüzde bu kadar grafiğe abanmış içi boş oyunun olmasının sebebi Mesut Çevik gibi insanların çoğalmasıdır. Siz ruhsuz içi boş oyunları oynamaya devam edin biz sayısı az kalsa da kaliteli oyunları değerini biliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +19
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BlackBeasT 3 yıl
Mesut Hoca GTAO PC'de suç örgütü kurucan mı? Mesut Çevik'in gangstalarıyız..

Haftaya yeni DLC ile Twitch'de BSC-DH ft. izleyiciler... GTAO yayını bomba olur


Gençkene bizlerde rpg-frp-mmo vs.. oyunları saatlerce oynadık...
Artık genç değiliz ne bu tür oyunlara zaman var nede sabır var...
Gençler 30-40lı yaşlara gelin hayata olursak bu mevzuyu 1 daha konuşalım

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1BilimAdamı 3 yıl JustKiddinGG
JustKiddinGG
Mesut Çevik oyundan anlamıyor. Oyun uzun sürüyor diye hepsini tek seferde oynuyoruz sanıyor galiba. Oyun uzun olursa olsun günde 1 saat oynarsın. Bunu anlamayacak kadar beyin tutulması yaşayan bir insan şu programda oyunla ilgili konuşmasın bence. Bıraksan da bu işi Talha yapsın.
Günümüzde bu kadar grafiğe abanmış içi boş oyunun olmasının sebebi Mesut Çevik gibi insanların çoğalmasıdır. Siz ruhsuz içi boş oyunları oynamaya devam edin biz sayısı az kalsa da kaliteli oyunları değerini biliyoruz.

Adam sana orda tavsiye veriyor 4-5 sene sonra pişman olma diye
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