2si1 "Gangsta" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1, Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumu ile her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de geride bıraktığımız haftanın gündemi oluşturan Teknoloji ve Oyun konularını ekranlarınıza taşıyor.
GTA 5'e yeni online görev ve araç paketi geliyor, AMD'nin başı Fury X'deki su soğutma sistemi ile dertte, Inteş Skylake işlemciler eğiliyor, StarWars Battlefront'un görsel modu oyunu sinematik kaliteye taşıyor ve fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.
Asetek ve Cooler Master arasındaki patent ihlali davası giderek karışmaya başlıyor. Asetek'in ihtarı sonrasında AMD atağa geçti ve ihlal suçlamalarını reddetti.https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Urunlerimizin-patent-ihlali-yapmasi-soz-konusu-degil.htm
Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesihttps://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-Skylake-islemcilerinde-yamulma-tehlikesi.htm
Çinli araştırmacılardan "zihin gücüyle" otomobil kontrol süreci
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Cinli-arastirmacilardan-zihin-gucuyle-otomobil-kontrol-sureci.htm
Çin internet devinden otonom araç başarısıhttps://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Cin-internet-devinden-otonom-arac-basarisi.htm
27 dolarlık Bitcoin yatırımını unutan kişi milyarder olduhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/27-dolarlik-Bitcoin-yatirimini-unutan-kisi-milyarder-oldu.htm
HTC Vive VR ertelendihttps://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/HTC-Vive-VR-ertelendi.htm
Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Cygnus-Uluslararasi-Uzay-istasyonuna-ulasti.htm
Dünyanın ilk renkli 3D Hologram sistemi üretildihttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Dunyanin-ilk-renkli-3D-Hologram-sistemi-uretildi.htm
Sanal gerçeklik bu sefer sizi Kuzey Kore'ye davet ediyor
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Günümüzde bu kadar grafiğe abanmış içi boş oyunun olmasının sebebi Mesut Çevik gibi insanların çoğalmasıdır. Siz ruhsuz içi boş oyunları oynamaya devam edin biz sayısı az kalsa da kaliteli oyunları değerini biliyoruz.