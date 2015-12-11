2si1 "Gangsta" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1, Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumu ile her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de geride bıraktığımız haftanın gündemi oluşturan Teknoloji ve Oyun konularını ekranlarınıza taşıyor.

GTA 5'e yeni online görev ve araç paketi geliyor, AMD'nin başı Fury X'deki su soğutma sistemi ile dertte, Inteş Skylake işlemciler eğiliyor, StarWars Battlefront'un görsel modu oyunu sinematik kaliteye taşıyor ve fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.

Asetek ve Cooler Master arasındaki patent ihlali davası giderek karışmaya başlıyor. Asetek'in ihtarı sonrasında AMD atağa geçti ve ihlal suçlamalarını reddetti. https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Urunlerimizin-patent-ihlali-yapmasi-soz-konusu-degil.htm



Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-Skylake-islemcilerinde-yamulma-tehlikesi.htm

Çinli araştırmacılardan "zihin gücüyle" otomobil kontrol süreci https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Cinli-arastirmacilardan-zihin-gucuyle-otomobil-kontrol-sureci.htm

Çin internet devinden otonom araç başarısı https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Cin-internet-devinden-otonom-arac-basarisi.htm



27 dolarlık Bitcoin yatırımını unutan kişi milyarder oldu https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/27-dolarlik-Bitcoin-yatirimini-unutan-kisi-milyarder-oldu.htm



HTC Vive VR ertelendi https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/HTC-Vive-VR-ertelendi.htm



Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Cygnus-Uluslararasi-Uzay-istasyonuna-ulasti.htm



Dünyanın ilk renkli 3D Hologram sistemi üretildi https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Dunyanin-ilk-renkli-3D-Hologram-sistemi-uretildi.htm



Sanal gerçeklik bu sefer sizi Kuzey Kore'ye davet ediyor https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Sanal-gerceklik-bu-sefer-sizi-Kuzey-Koreye-davet-ediyor.htm