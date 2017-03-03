Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 "Haftalık" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
24,5b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD Ryzen testleri, Nvidia GTX 1080 Ti lansmanı, Avatar filminin yeni oyunu, Horizon Zero Dawn ve fazlası sizleri bekliyor. Gökhan ve Tunaha'nın sunumuyla 2si1 bu hafta da dopdolu

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Haggard1963 2 yıl en beğenilen
Sene 2017, videoyu izleyemedim. Bu sitede yılların getirdiği alışkanlık olmasa emin olun kimse video izlemeye çalışmaz.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sibertilki 2 yıl
Bu kadar tepkiye rağmen inatla video player sorununa el atmamanız çok garip, yapamıyorsanız düzeltene kadar youtube veya benzeri sitelere atın takipçi kitlenizi üzüp küstürmeyin.
Bu kadar tepkiye rağmen inatla video player sorununa el atmamanız çok garip, yapamıyorsanız düzeltene kadar youtube veya benzeri sitelere atın takipçi kitlenizi...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serazen 2 yıl
reklam modunuz can sıkmanın dışında deli etme moduna girdi artık.2 kez turkcell gırdı tam ekan moduna izlerkende beko reklamı girdi birdahada gitmedi kapatmakmumkun değil.donanim haber nezamandır bu kadar aciz bi duruma düştü... :(
reklam modunuz can sıkmanın dışında deli etme moduna girdi artık.2 kez turkcell gırdı tam ekan moduna izlerkende beko reklamı girdi birdahada gitmedi kapatmakmu...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cseyfeli 2 yıl
Ağbi ikinizide seviyoruz yanlış anlamayın da sizle olmuyor be. Teknoloji haberi izlemeye geliyoruz oyun haberine boğuyorsunuz yapmayın daha iyi . Ama seviliyosunuz şaapmayın :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
man utd 2 yıl
Gözlerim kanadı, erdi ve mesut'u aradı durdu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m_keskin 2 yıl
Haftada bir sabırsızlıkla beklediğim programın da içine ettiniz. Sırf oyun üzerine muhabbet olmuş, ilk birkaç dakikadan sonra kapattım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
şu video oynatıcıyla tek sorun yaşamayan benim herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Koskoca oyun yapımcıları bile Horizon Zero Dawn'a hayran kaldı kalitesini anladılar. Sizin yıllarca bu kadar kör olmanız üzücü. Ne desek anlamıyorsunuz oynatıcınız da kötü. Kojima, Bioware'den sonra CD Projekt'de Horizon'u tebrik etmiş. Siz daha uyuyun..
mobile.twitter.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestercan 2 yıl
Yerden yere vurmuşsunuz programı. Bence o kadar kötü değildi. Erdi ve Mesut beyin olmamasına rağmen bence gayet iyi.kaldı ki daha 2.programları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reaktans 2 yıl
Bir çok kişinin aksine chrome+ad.block ikilisiyle rahatça ilk 10 dakikayı izleyebildim.
Ama video player'ın kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 2 yıl
7. dakikadan sonra dayanamayip kapattim. Liverpol geyigi cok baydi. Ustelk haberleri karsidaki TV den okumakta oldukca itici geldi. Onu bile yaparken ne yazik ki zurekli duraksamaniz haberleri ilk dfa gormus izlenimi uyandiriyor. Bu haliyle izlenmez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 2 yıl
Ya arkadaş bu nedir yahu ? reklam izlemek için tıkladım araya ikidebir "ikisibir" diye program çıkıyo çıldıracam.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet328 2 yıl
Beko reklamını koyarak izlenecek vieoyu mundar etmişsizin ne video ileri geri oynatılıyor ne tam ekran yapılıyor bu sayfayı rezil edip kullanılmaz hale getiren editör ve tasarımcılara yazıklr olsun diyorum spam porno sitelerini bile geçtiniz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
36:38
2si1 "16 Çekirdek 32 izlek" Teknoloji ve Oyun Programı
16,1b izlenme · 1 yıl
53:53
2si1 "65 inç 120Hz dev oyuncu monitörü" | Teknoloji ve Oyun Progamı
15,8b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
00:00
Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,1b izlenme · 1 yıl
21:12
2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı
10,1b izlenme · 1 yıl
55:32
2si1 "36 Taksit" Teknoloji ve Oyun Programı
12,4b izlenme · 1 yıl
59:34
Bütün akıllı cihazlar tehlikede | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
17,6b izlenme · 1 yıl
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,2b izlenme · 1 yıl
37:19
2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı
14,2b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
01:07:22
Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,3b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
00:00
2017'nin En'lerini seçtik | 2si1 izleyici ödülleri
19,6b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
57:20
2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı
16b izlenme · 1 yıl
01:15:28
Yurt dışı alış verişe vergi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,7b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim