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2si1 "Haftalık" Teknoloji ve Oyun Programı
2 yıl
24,5b
1
2si1
1189
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD Ryzen testleri, Nvidia GTX 1080 Ti lansmanı, Avatar filminin yeni oyunu, Horizon Zero Dawn ve fazlası sizleri bekliyor. Gökhan ve Tunaha'nın sunumuyla 2si1 bu hafta da dopdolu
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Haggard1963
2 yıl
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Sene 2017, videoyu izleyemedim. Bu sitede yılların getirdiği alışkanlık olmasa emin olun kimse video izlemeye çalışmaz.
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+17
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sibertilki
2 yıl
editörün seçimi
Bu kadar tepkiye rağmen inatla video player sorununa el atmamanız çok garip, yapamıyorsanız düzeltene kadar youtube veya benzeri sitelere atın takipçi kitlenizi üzüp küstürmeyin.
Bu kadar tepkiye rağmen inatla video player sorununa el atmamanız çok garip, yapamıyorsanız düzeltene kadar youtube veya benzeri sitelere atın takipçi kitlenizi...
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+14
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serazen
2 yıl
editörün seçimi
reklam modunuz can sıkmanın dışında deli etme moduna girdi artık.2 kez turkcell gırdı tam ekan moduna izlerkende beko reklamı girdi birdahada gitmedi kapatmakmumkun değil.donanim haber nezamandır bu kadar aciz bi duruma düştü... :(
reklam modunuz can sıkmanın dışında deli etme moduna girdi artık.2 kez turkcell gırdı tam ekan moduna izlerkende beko reklamı girdi birdahada gitmedi kapatmakmu...
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1 Yanıt
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+13
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cseyfeli
2 yıl
editörün seçimi
Ağbi ikinizide seviyoruz yanlış anlamayın da sizle olmuyor be. Teknoloji haberi izlemeye geliyoruz oyun haberine boğuyorsunuz yapmayın daha iyi . Ama seviliyosunuz şaapmayın :))
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man utd
2 yıl
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Gözlerim kanadı, erdi ve mesut'u aradı durdu
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m_keskin
2 yıl
editörün seçimi
Haftada bir sabırsızlıkla beklediğim programın da içine ettiniz. Sırf oyun üzerine muhabbet olmuş, ilk birkaç dakikadan sonra kapattım.
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DH Misafiri
2 yıl
editörün seçimi
şu video oynatıcıyla tek sorun yaşamayan benim herhalde
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DH Misafiri
2 yıl
editörün seçimi
Koskoca oyun yapımcıları bile Horizon Zero Dawn'a hayran kaldı kalitesini anladılar. Sizin yıllarca bu kadar kör olmanız üzücü. Ne desek anlamıyorsunuz oynatıcınız da kötü. Kojima, Bioware'den sonra CD Projekt'de Horizon'u tebrik etmiş. Siz daha uyuyun..
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bestercan
2 yıl
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Yerden yere vurmuşsunuz programı. Bence o kadar kötü değildi. Erdi ve Mesut beyin olmamasına rağmen bence gayet iyi.kaldı ki daha 2.programları
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Reaktans
2 yıl
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Bir çok kişinin aksine chrome+ad.block ikilisiyle rahatça ilk 10 dakikayı izleyebildim.
Ama video player'ın kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim.
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Tensi
2 yıl
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7. dakikadan sonra dayanamayip kapattim. Liverpol geyigi cok baydi. Ustelk haberleri karsidaki TV den okumakta oldukca itici geldi. Onu bile yaparken ne yazik ki zurekli duraksamaniz haberleri ilk dfa gormus izlenimi uyandiriyor. Bu haliyle izlenmez.
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+2
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RushEpicsTR
2 yıl
editörün seçimi
Ya arkadaş bu nedir yahu ? reklam izlemek için tıkladım araya ikidebir "ikisibir" diye program çıkıyo çıldıracam.
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+4
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mehmet328
2 yıl
editörün seçimi
Beko reklamını koyarak izlenecek vieoyu mundar etmişsizin ne video ileri geri oynatılıyor ne tam ekran yapılıyor bu sayfayı rezil edip kullanılmaz hale getiren editör ve tasarımcılara yazıklr olsun diyorum spam porno sitelerini bile geçtiniz...
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Ama video player'ın kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim.