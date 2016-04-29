2si1 "Nükleer" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde yalnız değiliz diyor, saksıdan telefon şarj ediyor, nükleer santrallere dalıyor, korkuyor, savaş alanlarına iniyor ve yine yeniden salan gerçeklik alemine akıyoruz.

2si1 bu hafta da dopdolu. Bu bölümde anlatılan teknoloji içeriğine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Medyaya sızdırdığı belgeler sayesinde NSA'in yasa dışı izleme politikalarını ifşa eden Snowden'ın hikayesini sinemaya taşıyacak isim, muhalif tavrı ve politik filmleri ile tanınan usta yönetmen Oliver Stone olacak. Filmde Edward Snowden'ı canlandıracak isim ise ünlü oyuncu Joseph Gordon-Levitt olacak.Filmin başrollerinde Gordon-Levitt'e Shailene Woodley, Melissa Leo, Tom Wilkinson, Nicolas Cage, Zachary Quinto, Rhys Ifans ve Timothy Olyphant eşlik edecek. 16 Eylül 2016'da vizyona girecek olan filmin bu yılın Oscar yarışında da oldukça etkili olması bekleniyor.Bu hafta itibariyle piyasaya çıkan AMD’nin en güçlü ekran kartı konumundaki Radeon Pro Duo için benchmark skorları gelmeye devam ediyor. Genelde tek çekirdekli kartlar ile boy ölçüşen Radeon Pro Duo, şimdi Radeon R9 Fury X ve GTX 980 Ti’ın karşısına çıkıyor.Firmanın ilk çeyrek raporlarına göre, toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 1.65 milyar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 3.77 artış olurken, bu kadar büyük rakam içerisinde elde edilen bu artışı analiz uzmanları da beklemiyordu. Firma, Twitter’ın kullanıcı kazanma oranını 12’ye katlamış oldu. Bu ivme devam ederse, gelecek yıl 2 milyar rakamının geride bırakılacağı tahmin ediliyor.Cihazda, türbin motoru 9 kat küçültülmüş ve 13 bıçaklı yapı dakikada 110 000 devir yapıyor. Türbin yine kurutucunun sap kısmına yerleşiyor. Buradan üst kısma hava verilirken, çevredeki hava da hızlı bir şekilde saça üfleniyor. Cihazda 3 farklı hız ve 4 sıcaklık ayarı bulunuyor. Ayrıca bir kontrolcü, saniyede 20 kere hava sıcaklığını kontrol ederek, mikro işlemciye gönderiyor.Supersonic üzerinde yaklaşık olarak 50 ay çalışan Dyson mühendisleri, bu araştırmalar için 38 milyon Pound harcamış. Dyson, klasik kurutma makinelerinin saç yapısına zarar verdiğini ifade ediyor. Supersonic ise bu dezavantajı ortadan kaldırıyor.Disney'in yakın zamanda tamamen sanal gerçeklik için hazırlanmış uzun metrajlı filmler çekmesi beklenmiyor. Stüdyonun Nokia Ozo'yu da filmlere eşlik edecek yan içerikler hazırlamak için kullanacağı belirtiliyor. Halihazırda 360 derecelik içerikler hazırlayan Disney, geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni filmi Orman Çocuğu (The Jungle Book) için de bu tür videolar paylaşmıştı. Filmin geçtiği dünyayı detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunan bu tanıtım videolarından biri aşağıda bulabilirsiniz.Bu noktadan hareket eden ZOTAC, Portable VR adında bir sistem geliştirmiş. VR için tasarlanan bir mini PC, özel bir sırt çantasına konuyor ve sonra gerekli kablolar takılıyor. Artık istediğiniz kadar özgür bir şekilde HTC Vive gözlüğünüz ile hareket edebilirsiniz. Elbette sistemin sırtınızda oluşturacağı ağırlığı hesaba katmıyoruz.Casey Smith tarafından bulunan Windows güvenlik açığı sadece Windows 10 makineleri etkilemiyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, Windows 7'ye kadar uzanan, Windows'un kurumsal sürümlerinde bu kusurdan faydalanabilirler. Güvenlik açığı herkesin uzak ağ konumlarından bir Windows bilgisayarda kod yürütmesine olanak sağlayan Regsvr32 (64 bit makineler için Regsvr64) isimli programla ilgili.Almanya'daki iki nükleer santralin radyasyon ölçüm kontrollerinde sahte veriler kullanıldı. Alman medyasının haberlerine göre EnBW ve RWE isimli iki enerji devinin çalışanları rutin kontrolleri yerine getirmeyip denetlemeleri sahte veriler göndererek geçiştirdiler.