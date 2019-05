2si1 "Nükleer" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde yalnız değiliz diyor, saksıdan telefon şarj ediyor, nükleer santrallere dalıyor, korkuyor, savaş alanlarına iniyor ve yine yeniden salan gerçeklik alemine akıyoruz.

2si1 bu hafta da dopdolu. Bu bölümde anlatılan teknoloji içeriğine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Bitkilerle-telefonunuzu-sarj-edin.htmAvrupalı bir girişimin projesi olan Bioo Lite, saksı içerisindeki toprağa yerleştirilen enerji panellerinden oluşuyor. Kullanıcı, bitkisini saksıya diktikten sonra, alışık olduğu şekilde suluyor ve büyümesini takip ediyor. Bioo Lite ise, bitkiye ve fotosenteze herhangi bir etki etmeden arka planda çalışmaya başlıyor.3 gün önce Hawaii'den havalanan Solar Impulse 2, 4372 kilometrelik zorlu uçuşun ardından ABD'nin San Francisco şehrindeki hava limanını iniş yaptı. Bu 3 günlük aralıksız uçuş sırasında uçağın pilotu olan Bertrand Piccard, yolculuk boyunca sadece kısa süreli aralar vererek uyuyabildi.YouTuber Colin Furze, famous for his homemade Wolverine claws, jet-powered bicycle and recent thermite launcher, embarked on his first-ever flying project as requested by fans. He created the hoverbike, a seatless, brake-less contraption powered by two motorized propellers in place of wheels. He only shows it off in short bursts, so you probably can't fly it down to your local store to buy bread.If you're a sports car enthusiast or not, the Lego Techic replica of the Porsche GT3 RS road-going race-car should prove a delightful challenge. That's because it has 2,704 pieces, including 6-cylinder engine complete with moving pistons and working gearbox.