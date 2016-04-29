2si1 "Nükleer" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde yalnız değiliz diyor, saksıdan telefon şarj ediyor, nükleer santrallere dalıyor, korkuyor, savaş alanlarına iniyor ve yine yeniden salan gerçeklik alemine akıyoruz.
2si1 bu hafta da dopdolu. Bu bölümde anlatılan teknoloji içeriğine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.
Bitkilerle telefonunuzu şarj edin
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Bitkilerle-telefonunuzu-sarj-edin.htm
Avrupalı bir girişimin projesi olan Bioo Lite, saksı içerisindeki toprağa yerleştirilen enerji panellerinden oluşuyor. Kullanıcı, bitkisini saksıya diktikten sonra, alışık olduğu şekilde suluyor ve büyümesini takip ediyor. Bioo Lite ise, bitkiye ve fotosenteze herhangi bir etki etmeden arka planda çalışmaya başlıyor.
Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Solar-impulse-2-Pasifik-ucusunu-tamamladi.htm
3 gün önce Hawaii'den havalanan Solar Impulse 2, 4372 kilometrelik zorlu uçuşun ardından ABD'nin San Francisco şehrindeki hava limanını iniş yaptı. Bu 3 günlük aralıksız uçuş sırasında uçağın pilotu olan Bertrand Piccard, yolculuk boyunca sadece kısa süreli aralar vererek uyuyabildi.
This homemade hoverbike is thefuture of personal aviation
http://mashable.com/2016/04/28/youtube-hoverbike-flying/#HsUB5_IhkZqu
YouTuber Colin Furze, famous for his homemade Wolverine claws, jet-powered bicycle and recent thermite launcher, embarked on his first-ever flying project as requested by fans. He created the hoverbike, a seatless, brake-less contraption powered by two motorized propellers in place of wheels. He only shows it off in short bursts, so you probably can't fly it down to your local store to buy bread.
Lego's crazy-detailed Porsche 911 GT3 RS has moving engine parts
http://mashable.com/2016/04/25/lego-porsche-911-gt3-rs/#itIW2YU6NPqQ
If you're a sports car enthusiast or not, the Lego Techic replica of the Porsche GT3 RS road-going race-car should prove a delightful challenge. That's because it has 2,704 pieces, including 6-cylinder engine complete with moving pistons and working gearbox.
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Bitkilerle-telefonunuzu-sarj-edin.htm
Avrupalı bir girişimin projesi olan Bioo Lite, saksı içerisindeki toprağa yerleştirilen enerji panellerinden oluşuyor. Kullanıcı, bitkisini saksıya diktikten sonra, alışık olduğu şekilde suluyor ve büyümesini takip ediyor. Bioo Lite ise, bitkiye ve fotosenteze herhangi bir etki etmeden arka planda çalışmaya başlıyor.
Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Solar-impulse-2-Pasifik-ucusunu-tamamladi.htm
3 gün önce Hawaii'den havalanan Solar Impulse 2, 4372 kilometrelik zorlu uçuşun ardından ABD'nin San Francisco şehrindeki hava limanını iniş yaptı. Bu 3 günlük aralıksız uçuş sırasında uçağın pilotu olan Bertrand Piccard, yolculuk boyunca sadece kısa süreli aralar vererek uyuyabildi.
This homemade hoverbike is thefuture of personal aviation
http://mashable.com/2016/04/28/youtube-hoverbike-flying/#HsUB5_IhkZqu
YouTuber Colin Furze, famous for his homemade Wolverine claws, jet-powered bicycle and recent thermite launcher, embarked on his first-ever flying project as requested by fans. He created the hoverbike, a seatless, brake-less contraption powered by two motorized propellers in place of wheels. He only shows it off in short bursts, so you probably can't fly it down to your local store to buy bread.
Lego's crazy-detailed Porsche 911 GT3 RS has moving engine parts
http://mashable.com/2016/04/25/lego-porsche-911-gt3-rs/#itIW2YU6NPqQ
If you're a sports car enthusiast or not, the Lego Techic replica of the Porsche GT3 RS road-going race-car should prove a delightful challenge. That's because it has 2,704 pieces, including 6-cylinder engine complete with moving pistons and working gearbox.
Snowden filminin ilk fragmanı yayınlandı
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Snowden-filminin-ilk-fragmani-yayinlandi.htm
Medyaya sızdırdığı belgeler sayesinde NSA'in yasa dışı izleme politikalarını ifşa eden Snowden'ın hikayesini sinemaya taşıyacak isim, muhalif tavrı ve politik filmleri ile tanınan usta yönetmen Oliver Stone olacak. Filmde Edward Snowden'ı canlandıracak isim ise ünlü oyuncu Joseph Gordon-Levitt olacak.
Filmin başrollerinde Gordon-Levitt'e Shailene Woodley, Melissa Leo, Tom Wilkinson, Nicolas Cage, Zachary Quinto, Rhys Ifans ve Timothy Olyphant eşlik edecek. 16 Eylül 2016'da vizyona girecek olan filmin bu yılın Oscar yarışında da oldukça etkili olması bekleniyor.
AMD Radeon Pro Duo ekran kartı, 4K testlerinde Fury X’den yüzde 60 daha hızlı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-Pro-Duo-ekran-karti-4K-testlerinde-Fury-Xden-yuzde-60-daha-hizli.htm
Bu hafta itibariyle piyasaya çıkan AMD’nin en güçlü ekran kartı konumundaki Radeon Pro Duo için benchmark skorları gelmeye devam ediyor. Genelde tek çekirdekli kartlar ile boy ölçüşen Radeon Pro Duo, şimdi Radeon R9 Fury X ve GTX 980 Ti’ın karşısına çıkıyor.
Dünyanın en kalabalık nüfusu artık Facebook’ta
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/Dunyanin-en-kalabalik-nufusu-artik-Facebookta.htm
Firmanın ilk çeyrek raporlarına göre, toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 1.65 milyar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 3.77 artış olurken, bu kadar büyük rakam içerisinde elde edilen bu artışı analiz uzmanları da beklemiyordu. Firma, Twitter’ın kullanıcı kazanma oranını 12’ye katlamış oldu. Bu ivme devam ederse, gelecek yıl 2 milyar rakamının geride bırakılacağı tahmin ediliyor.
Dyson’dan Supersonic saç kurutma makinesi
https://www.donanimhaber.com/diger-ev-elektronigi/haberleri/Dysondan-Supersonic-sac-kurutma-makinesi.htm
Cihazda, türbin motoru 9 kat küçültülmüş ve 13 bıçaklı yapı dakikada 110 000 devir yapıyor. Türbin yine kurutucunun sap kısmına yerleşiyor. Buradan üst kısma hava verilirken, çevredeki hava da hızlı bir şekilde saça üfleniyor. Cihazda 3 farklı hız ve 4 sıcaklık ayarı bulunuyor. Ayrıca bir kontrolcü, saniyede 20 kere hava sıcaklığını kontrol ederek, mikro işlemciye gönderiyor.
Supersonic üzerinde yaklaşık olarak 50 ay çalışan Dyson mühendisleri, bu araştırmalar için 38 milyon Pound harcamış. Dyson, klasik kurutma makinelerinin saç yapısına zarar verdiğini ifade ediyor. Supersonic ise bu dezavantajı ortadan kaldırıyor.
Disney, Nokia'nın sanal gerçeklik kamerasını kullanacak
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Disney-Nokianin-sanal-gerceklik-kamerasini-kullanacak.htm
Disney'in yakın zamanda tamamen sanal gerçeklik için hazırlanmış uzun metrajlı filmler çekmesi beklenmiyor. Stüdyonun Nokia Ozo'yu da filmlere eşlik edecek yan içerikler hazırlamak için kullanacağı belirtiliyor. Halihazırda 360 derecelik içerikler hazırlayan Disney, geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni filmi Orman Çocuğu (The Jungle Book) için de bu tür videolar paylaşmıştı. Filmin geçtiği dünyayı detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunan bu tanıtım videolarından biri aşağıda bulabilirsiniz.
ZOTAC’dan sırtınıza göre sanal gerçeklik sistemi
https://www.donanimhaber.com/donanim-haber/haberleri/ZOTACdan-sirtiniza-gore-sanal-gerceklik-sistemi.htm
Bu noktadan hareket eden ZOTAC, Portable VR adında bir sistem geliştirmiş. VR için tasarlanan bir mini PC, özel bir sırt çantasına konuyor ve sonra gerekli kablolar takılıyor. Artık istediğiniz kadar özgür bir şekilde HTC Vive gözlüğünüz ile hareket edebilirsiniz. Elbette sistemin sırtınızda oluşturacağı ağırlığı hesaba katmıyoruz.
Tehlikeli Windows 10 açığı gizlice uygulama çalıştırılmasını neden oluyor
https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/Tehlikeli-Windows-10-acigi-gizlice-uygulama-calistirilmasini-neden-oluyor.htm
Casey Smith tarafından bulunan Windows güvenlik açığı sadece Windows 10 makineleri etkilemiyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, Windows 7'ye kadar uzanan, Windows'un kurumsal sürümlerinde bu kusurdan faydalanabilirler. Güvenlik açığı herkesin uzak ağ konumlarından bir Windows bilgisayarda kod yürütmesine olanak sağlayan Regsvr32 (64 bit makineler için Regsvr64) isimli programla ilgili.
Alman nükleer santrallerinde usulsüzlük skandalı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Alman-nukleer-santrallerinde-usulsuzluk-skandali.htm
Almanya'daki iki nükleer santralin radyasyon ölçüm kontrollerinde sahte veriler kullanıldı. Alman medyasının haberlerine göre EnBW ve RWE isimli iki enerji devinin çalışanları rutin kontrolleri yerine getirmeyip denetlemeleri sahte veriler göndererek geçiştirdiler.
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Edit:
Almanya'da öyle oluyorsa bizde kontrole bile gelmezler, mahalledeki kahveden 4.5G ile gönderirler herhalde.
Konsollar da farklı işletim sistemli birer pc olacak artık. Mevcut konsollar geçiş dönemine kurban gitti gibi. En sonunda ortak bir altyapı ile tek seferde hem optimizasyon hem geliştirmeyi yapacakları bir sisteme dönerler umarım.
Bitkili elektrik zımbırtısında olay basit bir pil yapılması ve bitki sayesinde iyon dengesinin değişmesiyle pilde enerji depolanması. Gel gelelim verim ve çıktı/sonuç olarak sadece bak oluyor demeye yeter. %10 bile şarj etmez muhtemelen.
Türkiye'deki internetin sorunu fiyat/kota/hız dengesinin olmaması. 50Mbps kaldıran altyapıya 50 kişiye 50Mbps satılıyor, tek kişi tam gaz kullanırken veya 5-10 kişi 3-4Mbps kullanırken sorun olmuyor ama biraz daha fazla kullanım olunca altyapı kaldırmıyor. AKK olmasını buna bağlıyorlar. Evet, teknik olarak altyapı kaldırmıyor. Ama altyapıya da bir çivi çakılmıyor. Mecbur kalmadıkça zerre kadar yatırım yapılmıyor. Ama diğer taraftan ay başında herkes yüksek hızlarda kullanabiliyor. Yani AKK tamamen kaldırılmasa bile daha insacıl şekilde düzenlenmesi lazım. 3Mbps değil, 50-100GB da değil. 5 lira vereyim gece kalksın gibi olay çok kısıtlı ve olacak iş değil. Akşam oyunu oynarken pingler uçtuktan, internet hızı kaldırmadıktan sonra ne yapalım? 200GB normal kullanımda yetiyor. 200GB alt limit olsun, üstünde de kademeli olarak hız düşümü yapılabilir madem ki altayapı bu kadarını şimdilik kaldırmıyor. AKK'ye katlanıyorsak firmaların da altyapı yatırımı yapmaları lazım. Malum belediyeler altyapı döşenmesine izin vermiyor, binalar yenileniyor, su, doğalgaz için yollar kazılırken izin var, bir defa bütün sokağa fiber internet için kanal koymak için izin çıkmaz, her taraf yama yama olur ama o altyapı için izin çıkmaz. Zihniyet meselesi. Herkes bir birini suçluyor. Kimse elini taşın altına koymuyor. Bir defa adam gibi kanal koyarsın caddelere, sokaklara sonra kim altyapı çekecekse o kanaldan çeksin. Binalara rant uğruna her tarafı çamur etmelerine, yolları kapatmalarına, kazmalarına izin veren belediyeler mi altyapı için kuruş harcamaktan çekinen firmalar mı kabahatli demeyeceğim. Ben hizmet için hem vergiyi hem ücreti gününde ve tam olarak tıkır tıkır ödüyorsam bana ne yapıp edip o hizmeti adam gibi sunacaklar. Türkiye'de zihniyet farklı tabi. İnsanlar 50$ oyuna, 50$ DLC'ye vermeyi normal görenler, oo kota kalkmış deyip download'a abanıp, hız tekrar düşünce indirdiklerinin hepsini hiç dokunmadan direk silen insanlar var, 1 internet hattını 1 apartman kullananlar var, nasıl olsa alıyorlar diye geçirebildiğine geçiren esnaflar, şirketler var. İnternet konusunda bizim gelişmemiz için önce zihniyetin değişmesi lazım. İnternetin artık önemli bir ihtiyaç olduğunun bilinmesi ve buna göre yatırım ve planlama yapılması lazım. Çok yolumuz var çoook