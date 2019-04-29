2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı

Yerli milli robotlar ayaklandı. Dronler silahlandı. 2si1'de hem teknoloji hem de oyun gündemini değerlendiriyoruz. Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 sizlerle.

Yayın akışı:



Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi

Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı

Sony, PlayStation 5'in önümüzdeki 1 yıl içinde çıkmayacağını doğruladı

Steam gelir dağılımını değiştirirse Epic Games Store özel oyun anlaşmaları yapmayacak

Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu

Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı

SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu

Star Wars Jedi: Fallen Order kısa bir oyun olmayacak

Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor

Windows 10 Insider sürümüne telefon bildirimlerini görme özelliği geldi

Anthem'in 1.1.0 güncellemesiyle görev sırasında eşya değiştirme özelliği geldi

Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi

Dünyanın ilk sıtma aşısı, Afrika’da kullanılmaya başlıyor

Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor

01:27 Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi 05:07 Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı 12:55 Sony, PlayStation 5'in önümüzdeki 1 yıl içinde çıkmayacağını doğruladı 13:30 Steam gelir dağılımını değiştirirse Epic Games Store özel oyun anlaşmaları yapmayacak 16:18 Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu 19:25 Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı 20:45 SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu 25:04 Star Wars Jedi: Fallen Order kısa bir oyun olmayacak 28:36 Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor 30:36 Windows 10 Insider sürümüne telefon bildirimlerini görme özelliği geldi 33:09 Anthem'in 1.1.0 güncellemesiyle görev sırasında eşya değiştirme özelliği geldi 35:40 Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi 38:47 Dünyanın ilk sıtma aşısı, Afrika’da kullanılmaya başlıyor 41:53 Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor