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2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı

3 hf.
4,8b
2
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yerli milli robotlar ayaklandı. Dronler silahlandı. 2si1'de hem teknoloji hem de oyun gündemini değerlendiriyoruz. Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 sizlerle.
Yayın akışı:

01:27 Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi
05:07 Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı
12:55 Sony, PlayStation 5'in önümüzdeki 1 yıl içinde çıkmayacağını doğruladı
13:30 Steam gelir dağılımını değiştirirse Epic Games Store özel oyun anlaşmaları yapmayacak
16:18 Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu
19:25 Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı
20:45 SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu
25:04 Star Wars Jedi: Fallen Order kısa bir oyun olmayacak
28:36 Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor
30:36 Windows 10 Insider sürümüne telefon bildirimlerini görme özelliği geldi
33:09 Anthem'in 1.1.0 güncellemesiyle görev sırasında eşya değiştirme özelliği geldi
35:40 Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi
38:47 Dünyanın ilk sıtma aşısı, Afrika’da kullanılmaya başlıyor
41:53 Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CYBERB0Y 3 hf. en beğenilen
Sayın abilerim Sayın Ekrem İmamoğlunu daver edermisiniz birçok programa katıldı ama biz teknoloji sitesinde de görmek isteriz açıkcası güzel düşüncelerinizi paylasırsınız biz instramdan vs den yazıyoruz ama hiçbir fikir ciddiye alınmıyor yada bir ibb fikir dite bir site açsalar toplum fikirlerini sunsa onlarda filtrelese güzel şeyler olur
Sayın abilerim Sayın Ekrem İmamoğlunu daver edermisiniz birçok programa katıldı ama biz teknoloji sitesinde de görmek isteriz açıkcası güzel düşüncelerinizi pay...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
34sem 1 hf.
yine keyifli bir program daha :)
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smart1978 2 hf.
Is as gecinme derdindeki vatandas buna cok sevindi cunku AKP li bile olsa kendisine veya evlatlarina is istihdami yaratmiyor olusuna sukretmekteler ...
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H34RTL3SS 2 hf.
teşvik nasıl yapılır diye sordunuz da defalarca yurt dışına çıkıyorsunuz illaki görmüşsünüzdür market önlerine mecburi plastik depolama otomatı ve en az 25 kuruş vermeli plastik şişe başına kola şişeleri gibi büyük olanlar 35 50 kuruş arası olsa inanın o plastik toplayan vatandaşlarımız atık bulamadıkları için isyan başlatır heleki bu devirde herşey bu kadar pahalı iken... ince hsap yapılırsa atıkları rasgele atmanın maliyeti millet olarak bize çok daha fazla
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cebrail.bsrn 2 hf.
İnternetin artık çok hızlı olduğu şu günlere istinaden, Türk Telekom ile ilgili dün reklam gördüm, 6 mbps internet 75 TL, hem de ilk altı ay 2 katı hız ile verilecekmiş. :D:D
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djduke 3 hf.
plastik çöple ilgili açıklamanıza benim aklıma gelen birşey var. şöyle hemen herkeste istanbul kart var. plastik atıkları attığımız plastik dönüşüm makinasına istanbul kartı okutup oraya plastik poşet adeti yazılacak. atıyorum 5 tane pet şişe götürdüğümde istanbulkarta 3 tane poşet alabilir şeklinde. büyük marketlere bim a101 migros vs gibi kasa çıkışlarında kartı okutup poşet alacağız.
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ONIONBUD 3 hf.
04:25 de Enis'in bahsettiği " Ender's game " filminin konusu ..
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AC_Hawker 3 hf.
Bu İngilizce tartışmasının fitilini ateşleyen röportajda Kıraç'ın karşı durduğu nokta "muhtelif eğitim kurumlarında ve bazı devlet okullarında Eğitim dilinin İngilizce olması hususu." Yani bir Nasıl yapılır? videosunu Türkçe' ye çevirmek için eğitim dilinin İngilizce olması gerekmiyor. Dolayısıyla " bu aralar İngilizce eğitime karşıyız ya. O ekip mi bunlar hahahahaha" çıkışı saçma. Senin dalga geçesin varmış @Speed-Step
Kıraç'ın bu konuyla alakalı ilk konuşması ilk olarak bir
>>>YouTube kanalı<<< üzerinden olmuştu. Anlatmak istediği meselenin özü, dilin kültüre sirayet etmesi. Ve evet dilin böyle bir gücü vardır.
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sosisvesalam 3 hf.
adam dizüstü bilgisayarı göbek üstü kullanıyor.
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Fatic 3 hf.
Beyin siyallerimiz düşük voltlu elektrik sinyalleriden oluşur,bunları amplitüd yükseltici cihazlar (EEG) ile gözlemnelebilir bir hale getiriyoruz.Bu sinyalleri daha büyük amplitüdlere çıkartıp elektriksel dalgaları ses dalgalarına çevirip ses alabiliriz cızırtı sesi gibi.Ama sinyallerden nasıl anlamlı sesler çıkarılacak bilemiyorum.
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Red_devil33 3 hf.
drona makineli tüfekte takarsın sniperde her türlü silah takarsın burda önemli olan hedef aldığın yeri yada kişiyi vurmak . Ateş ettiğin zamn dron teper diye düşünüyorum en önemli sorunda bu olur. düşünsene hedefe kitlendin ateş ettin dron tepti tepmekle kalmadı havada takla attı.
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cronus75 3 hf. Red_devil33
Onu düşünmemişlerdir değil mi? Test de etmemişlerdir..
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