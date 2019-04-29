2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Yerli milli robotlar ayaklandı. Dronler silahlandı. 2si1'de hem teknoloji hem de oyun gündemini değerlendiriyoruz. Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 sizlerle.
Yayın akışı:
01:27 Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi
05:07 Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı
12:55 Sony, PlayStation 5'in önümüzdeki 1 yıl içinde çıkmayacağını doğruladı
13:30 Steam gelir dağılımını değiştirirse Epic Games Store özel oyun anlaşmaları yapmayacak
16:18 Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu
19:25 Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı
20:45 SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu
25:04 Star Wars Jedi: Fallen Order kısa bir oyun olmayacak
28:36 Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor
30:36 Windows 10 Insider sürümüne telefon bildirimlerini görme özelliği geldi
33:09 Anthem'in 1.1.0 güncellemesiyle görev sırasında eşya değiştirme özelliği geldi
35:40 Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi
38:47 Dünyanın ilk sıtma aşısı, Afrika’da kullanılmaya başlıyor
41:53 Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor
Paylaş Tweetle
Kıraç'ın bu konuyla alakalı ilk konuşması ilk olarak bir
>>>YouTube kanalı<<< üzerinden olmuştu. Anlatmak istediği meselenin özü, dilin kültüre sirayet etmesi. Ve evet dilin böyle bir gücü vardır.