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2si1 | Teknosa Satılıyor mu?

10 ay
11,1b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu haftanın en çok konuşulan haberi Mediamarkt'ın Teknosa'yı satın almak için görüşmelere başladığı iddiası oldu. Türkiye'nin ilk teknoloji marketlerinden biri olan Teknosa satılacak mı?
Yayın akışı:
00:39 Bomba iddia! MediaMarkt, Teknosa’yı satın alıyor
06:54 Toz fırtınası Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor
10:03 Google PlayStation ve Xbox'a rakip bir konsol çıkarmayı düşünüyor
18:37 BTK'ya göre erkekler, arkadaşlarını ezmek için oyun oynuyor
21:45 Alibaba'nın yapay zeka destekli metin yazarı, saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor
28:34 Bethesda, Starfield'ı çok uzak gelecekteki donanımlar için tasarlıyor
30:32 Left 4 Dead yapımcısı, çok bilinen bir serinin devam oyunu için iş ilanı açtı
31:35 Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi
35:07 Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı
39:00 Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi
40:45 Shenmue III'ün PC'deki yükleme boyutu 100GB üstünde olacak
42:51 Shenmue I & II HD Remastered onaylandı
43:29 ABD'den tek kullanımlık plastiklere yasak kararı
46:46 Samsung'un mesajlaşma uygulaması resimlerinizi izinsiz paylaşıyor!
48:07 A Way Out'un yapımcısı, yine EA ile birlikte yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
49:32 Dragon Age yapımcısı: "Hala daha yeni oyunun nasıl bir şey olacağını bulmaya çalışıyoruz"
50:50 Asansör gibi kullanılabilen elektrikli ve otonom feribot: Autoferry
53:11 “Tek kapı” ile kamu kurumlarını kapı kapı dolaşma dönemi devri bitecek
 

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Savior Fenix 10 ay en beğenilen
Enis konuşmasını bitirmeden video bitti. :D
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alaz1903 10 ay
Teknosa kadar çalışanları tarafından baltalanan başka bir firma görmedim. Müşteri ile ilgilenmeme, eksik/yetersiz bilgi verme gibi olağan sorunlara artık alıştık da daha kötüsü var. Fırsat ürünlerini vitrinden ve müşteriden saklayıp eşe dosta rezerve etme, stokta olan ürünü bekletip uygun fiyatı bulunca kendisi alma, daha neler neler. Kurumsal itibarı ayaklar altına alıp müşteride firmaya karşı negatif algı oluşturmak adına yapmadıkları şey yok. Mutlaka içlerinde işini düzgün yapmaya çalışanlar da vardır lakin bu firmanın bu çalışanlarla bunca yıldır batmamasına şaşıyorum.
Teknosa kadar çalışanları tarafından baltalanan başka bir firma görmedim. Müşteri ile ilgilenmeme, eksik/yetersiz bilgi verme gibi olağan sorunlara artık alıştı...
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ElPoderoso 10 ay
Ben kendi olayımı anlatayım. Ocak ayında Mart'ın 30'u için pasaport randevusu almıştım. 10 senelik pasaport bedelini de bankaya yatırdım ve günü beklemeye başladım. Bu arada şirkette beni Almanya'ya gönderecek. Neyse 26 Mayıs'da bir fuara yetişeceğim. Neyse 30 Mart oldu ben randevuma gittim sabah sabah. Emniyet Müdürlüğünde bekleyen polise pasaport randevum olduğunu ve nereye başvuracağımı sordum. Aldığım yanıt:" Artık pasaport işlerine nüfus müdürlüğü bakıyor, buradan veremiyoruz." Dedim ki böyle bir haber çıktı ama 1 Nisan itibarıyla bu nüfus müdürlüklerinden başlayacaktı, bugün Cuma ve daha 30 Mart ve bakın dedim elimde internet çıktım da var. Polis onun üzerine dedi ki: "Dün akşam buradan makineleri söktüler ve götürdüler" Peki dedim ben şimdi nüfus idaresine mi gideceğim? "hayır" dedi polis. Oraya daha kurulum yapılmamış. "Ben ne yapacağım?" dedim. Dedi ki "yeniden randevu alacaksınız ama nüfus idaresinin sayfasından". Yahu dedim olur mu öyle şey, benim randevum ne olacak? "Yandı" dedi polis. Bunun üzerine başta ilçe nüfus müdürlüğü olmak üzere devletin her kısmına gün içinde telefon açtım ama sonuç değişmedi. Üstelik nüfus idaresinin internet sayfası da aktif olmadığından randevu alamadım. Sonra bana Pazartesi günü sayfa açılacak dendi. Neyse yapacak bir şey yok dedim ama adamlar Pazar sabahı internet sayfasını açmışlar. Tabi ben bilemediğimden yığılma olmuş ve ben Pazar öğleden sonra başvuru yaptığımda 1 Haziran'a verdi sistem randevuyu. Tabii fuar muar yalan oldu. Neyse o gün gittim ve işlemi gerçekleştirdim. Sonuçta Ocak ayında yaptığım pasaport başvurusu Haziran ayında sonuçlandı. Hani diyorlarya e-devlet kolaylık getirecek şöyle böyle... Yemişim edevletini. Teknolojiden önce zihniyet değişmeli, zihniyet. Yoksa bu işleri kontrol eden insan olduğu sürece ister bilgisayarlar hızlansın, ister serverler hızlansın, işin içinde çarpık zihniyet varsa bu ülkede hiç bir şey düzelmez.
Ben kendi olayımı anlatayım. Ocak ayında Mart'ın 30'u için pasaport randevusu almıştım. 10 senelik pasaport bedelini de bankaya yatırdım ve günü beklemeye başla...
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1 Avatar
_bluescream_ 10 ay
Geçen ay hırvatistanda 3 kere araba kiraladım, ehliyetime sadece 1 kere baktılar onun dişında sadece pasaportum ile ilgilendiler. eski ehliyetin hala geçerliliği var.
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DH Misafiri 10 ay
Carrefoursa ve teknosa satılıyor
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selcan911 10 ay
Satılmıyor her zaman var bu geyik muhabbeti. Bülent Gürcan'ı takip edin gerçeği öğrenmek için.
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İtalyada ilticacı 10 ay
Türk ehliyeti italyada ilk adres alımından itibaren 4 yıl geçerli
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dostum kertenkele 10 ay
Decathlon, Koçtaş ve diğer poşeti para ile sayıldığı mağazalar da verilen poşetler o kadar kalitesiz ki maliyeti 3 kuruş olan poşetten 10 kuruş istiyor ama mağazadan çıkmadan poşet yırtılıyor önceden ücretsiz ken decathlon un poşetleri aşırı kaliteliydi şimdi paralı oldu rezil bir durum var parasını verip iki tane poşet aldığım var decathlon dan ben oraya bisiklet ile gidiyorum 15 km ve o peşetin eve gelmeden yırtılması beni deli ediyor artık giderken ya yanıma koli bandı alacağım yada bim poşeti ile gideceğim başka çare yok
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dostum kertenkele 10 ay
3.50 mesut çevik "Amerika da bile öyle bir dürüm yok" der ve Enis şöyle bir tavana bakar gülmemek için kendini zor tutar.
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arel.gr 10 ay
satılan bşii yok, aradan çıkarmak bu.
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TulparHAN 10 ay
Tekosa uzun zaman önce battı BİMEKS gibi son zamanlarını geçiriyor [:\-]
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Guest-71A6AE17A 10 ay
Teknosa'nın satılması çok doğal. Disney ile anlaşıp mağazaların yarısını oyuncakla doldurdular çoğu mağazasında da doğru düzgün ürün yok. Bir ürün sorduğunuzda mağazaya sipariş verelim 3 günde elinizde olur diyorlar. Mağazaya sipariş edilecekse ben zaten aynı ürünü internet sitesinden alırım neden mağaza ile uğraşayım.
Sitesinde zaman zaman bazı elektronik ürünlerini beğeniyorum ve mağaza hemen teslim yazan mağazasına gidip bakayım diyorum. Mağazaya gidince mağazada yok ama hemen sipariş geçebiliriz diyorlar. Böyle yönetilen bir firmanın batması veya satılması çok normal.
Ne kadar kötü olursa olsun Teknosa'nın yabancı bir firmaya satılmasını istemem.
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Barerkican 10 ay
Carefour ve Migros'ların her sokağa girme olayı çok yanlış..Ali, Veli kazanacağına Migros kazanıyor...Gelir dağılımı adaletsizleşiyor. DEvlet küçük esnafı koruyacak düzenlemeler yapmazsa ileride küçük esnaf diye birşey kalmayacak çünkü büyük sermaye ile baş etmelerinin sansı yok. Aynı şey çiftçiler için de geçerli..
Ama maalesef devlet her zaman olduğu gibi büyük sermayenin arkasında, küçük esnafı kollayacağına aksine altını kazıyor..
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