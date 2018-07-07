2si1 | Teknosa Satılıyor mu?

Genel Yayın Yönetmeni
Bu haftanın en çok konuşulan haberi Mediamarkt'ın Teknosa'yı satın almak için görüşmelere başladığı iddiası oldu. Türkiye'nin ilk teknoloji marketlerinden biri olan Teknosa satılacak mı?
Yayın akışı:
00:39 Bomba iddia! MediaMarkt, Teknosa’yı satın alıyor
06:54 Toz fırtınası Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor
10:03 Google PlayStation ve Xbox'a rakip bir konsol çıkarmayı düşünüyor
18:37 BTK'ya göre erkekler, arkadaşlarını ezmek için oyun oynuyor
21:45 Alibaba'nın yapay zeka destekli metin yazarı, saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor
28:34 Bethesda, Starfield'ı çok uzak gelecekteki donanımlar için tasarlıyor
30:32 Left 4 Dead yapımcısı, çok bilinen bir serinin devam oyunu için iş ilanı açtı
31:35 Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi
35:07 Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı
39:00 Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi
40:45 Shenmue III'ün PC'deki yükleme boyutu 100GB üstünde olacak
42:51 Shenmue I & II HD Remastered onaylandı
43:29 ABD'den tek kullanımlık plastiklere yasak kararı
46:46 Samsung'un mesajlaşma uygulaması resimlerinizi izinsiz paylaşıyor!
48:07 A Way Out'un yapımcısı, yine EA ile birlikte yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
49:32 Dragon Age yapımcısı: "Hala daha yeni oyunun nasıl bir şey olacağını bulmaya çalışıyoruz"
50:50 Asansör gibi kullanılabilen elektrikli ve otonom feribot: Autoferry
53:11 “Tek kapı” ile kamu kurumlarını kapı kapı dolaşma dönemi devri bitecek
06:54 Toz fırtınası Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor
10:03 Google PlayStation ve Xbox'a rakip bir konsol çıkarmayı düşünüyor
18:37 BTK'ya göre erkekler, arkadaşlarını ezmek için oyun oynuyor
21:45 Alibaba'nın yapay zeka destekli metin yazarı, saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor
28:34 Bethesda, Starfield'ı çok uzak gelecekteki donanımlar için tasarlıyor
30:32 Left 4 Dead yapımcısı, çok bilinen bir serinin devam oyunu için iş ilanı açtı
31:35 Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi
35:07 Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı
39:00 Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi
40:45 Shenmue III'ün PC'deki yükleme boyutu 100GB üstünde olacak
42:51 Shenmue I & II HD Remastered onaylandı
43:29 ABD'den tek kullanımlık plastiklere yasak kararı
46:46 Samsung'un mesajlaşma uygulaması resimlerinizi izinsiz paylaşıyor!
48:07 A Way Out'un yapımcısı, yine EA ile birlikte yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
49:32 Dragon Age yapımcısı: "Hala daha yeni oyunun nasıl bir şey olacağını bulmaya çalışıyoruz"
50:50 Asansör gibi kullanılabilen elektrikli ve otonom feribot: Autoferry
53:11 “Tek kapı” ile kamu kurumlarını kapı kapı dolaşma dönemi devri bitecek
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Sitesinde zaman zaman bazı elektronik ürünlerini beğeniyorum ve mağaza hemen teslim yazan mağazasına gidip bakayım diyorum. Mağazaya gidince mağazada yok ama hemen sipariş geçebiliriz diyorlar. Böyle yönetilen bir firmanın batması veya satılması çok normal.
Ne kadar kötü olursa olsun Teknosa'nın yabancı bir firmaya satılmasını istemem.
Ama maalesef devlet her zaman olduğu gibi büyük sermayenin arkasında, küçük esnafı kollayacağına aksine altını kazıyor..