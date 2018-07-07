2si1 | Teknosa Satılıyor mu?

Bu haftanın en çok konuşulan haberi Mediamarkt'ın Teknosa'yı satın almak için görüşmelere başladığı iddiası oldu. Türkiye'nin ilk teknoloji marketlerinden biri olan Teknosa satılacak mı?

Yayın akışı:



Toz fırtınası Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor

Google PlayStation ve Xbox'a rakip bir konsol çıkarmayı düşünüyor

BTK'ya göre erkekler, arkadaşlarını ezmek için oyun oynuyor

Alibaba'nın yapay zeka destekli metin yazarı, saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor

Bethesda, Starfield'ı çok uzak gelecekteki donanımlar için tasarlıyor

Left 4 Dead yapımcısı, çok bilinen bir serinin devam oyunu için iş ilanı açtı

Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi

Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı

Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi

Shenmue III'ün PC'deki yükleme boyutu 100GB üstünde olacak

Shenmue I & II HD Remastered onaylandı

ABD'den tek kullanımlık plastiklere yasak kararı

Samsung'un mesajlaşma uygulaması resimlerinizi izinsiz paylaşıyor!

A Way Out'un yapımcısı, yine EA ile birlikte yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

Dragon Age yapımcısı: "Hala daha yeni oyunun nasıl bir şey olacağını bulmaya çalışıyoruz"

Asansör gibi kullanılabilen elektrikli ve otonom feribot: Autoferry

“Tek kapı” ile kamu kurumlarını kapı kapı dolaşma dönemi devri bitecek

00:39 Bomba iddia! MediaMarkt, Teknosa’yı satın alıyor 06:54 Toz fırtınası Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor 10:03 Google PlayStation ve Xbox'a rakip bir konsol çıkarmayı düşünüyor 18:37 BTK'ya göre erkekler, arkadaşlarını ezmek için oyun oynuyor 21:45 Alibaba'nın yapay zeka destekli metin yazarı, saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor 28:34 Bethesda, Starfield'ı çok uzak gelecekteki donanımlar için tasarlıyor 30:32 Left 4 Dead yapımcısı, çok bilinen bir serinin devam oyunu için iş ilanı açtı 31:35 Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi 35:07 Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı 39:00 Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi 40:45 Shenmue III'ün PC'deki yükleme boyutu 100GB üstünde olacak 42:51 Shenmue I & II HD Remastered onaylandı 43:29 ABD'den tek kullanımlık plastiklere yasak kararı 46:46 Samsung'un mesajlaşma uygulaması resimlerinizi izinsiz paylaşıyor! 48:07 A Way Out'un yapımcısı, yine EA ile birlikte yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 49:32 Dragon Age yapımcısı: "Hala daha yeni oyunun nasıl bir şey olacağını bulmaya çalışıyoruz" 50:50 Asansör gibi kullanılabilen elektrikli ve otonom feribot: Autoferry 53:11 “Tek kapı” ile kamu kurumlarını kapı kapı dolaşma dönemi devri bitecek