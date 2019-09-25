2si1 | Xbox Türkiye ekibi şaşırttı

2si1'in bu bölümünde genelde yüksek fiyatlandırmalarına aşina olduğumuz Xbox cephesindeki oyun ve hizmet fiyatlarında ülkemize özel olarak indirime gidilmesini konuşuyoruz.

2si1'in bu bölümünde genelde yüksek fiyatlandırmalarına aşina olduğumuz Xbox cephesindeki oyun ve hizmet fiyatlarında ülkemize özel olarak indirime gidilmesini konuşuyoruz.