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    2si1 | Xbox Türkiye ekibi şaşırttı

    1 sa.
    388
    24
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1'in bu bölümünde genelde yüksek fiyatlandırmalarına aşina olduğumuz Xbox cephesindeki oyun ve hizmet fiyatlarında ülkemize özel olarak indirime gidilmesini konuşuyoruz.
    2si1'in bu bölümünde genelde yüksek fiyatlandırmalarına aşina olduğumuz Xbox cephesindeki oyun ve hizmet fiyatlarında ülkemize özel olarak indirime gidilmesini konuşuyoruz. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    zartzurt456 32 dk.
    asıl olay playstation Türkiye ikide bir dedigi ingiltere ile çalışıyoruz oyunlardaki vergi ingiltere yüzünden diyordu holanda taşındı sony playstation depatmanı.
    holanda ile karşılıklı vergi anlaşması yüzünden oyunlarda büyük indirimler olması lazımken hala oyunlar uçuk fiyatlardan satıyolar.
    bu ara kazanılan haksız paralar nereye gidiyor sormak lazım birileri playstation Türkiyede büyük vergi para kaçırıyor uyandırmak lazım birilerini yazıklar olsun.
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    theraptorx 1 sa.
    Süper haber. Xbox’a dönüş vakti geldi.
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