2si1 | Xbox Türkiye ekibi şaşırttı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde genelde yüksek fiyatlandırmalarına aşina olduğumuz Xbox cephesindeki oyun ve hizmet fiyatlarında ülkemize özel olarak indirime gidilmesini konuşuyoruz.
2si1'in bu bölümünde genelde yüksek fiyatlandırmalarına aşina olduğumuz Xbox cephesindeki oyun ve hizmet fiyatlarında ülkemize özel olarak indirime gidilmesini konuşuyoruz.
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holanda ile karşılıklı vergi anlaşması yüzünden oyunlarda büyük indirimler olması lazımken hala oyunlar uçuk fiyatlardan satıyolar.
bu ara kazanılan haksız paralar nereye gidiyor sormak lazım birileri playstation Türkiyede büyük vergi para kaçırıyor uyandırmak lazım birilerini yazıklar olsun.