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    2si1 "GeForce Now Türkiye'de" | Gözleri açan Teknoloji ve Oyun Programı

    20 dk.
    296
    99
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1 Yine, yeniden, yenilenerek karşınızda. Oyun dünyasının tanınan ismi Can Sungur ve Teknoloji tarafında Mesut Çevik'in sunumuyla, haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun haberleri sizlerle.

    Sevgili Enis Kirazoğlu ile uzun süredir sunduğumuz 2si1'i Enis'in çalışma programı ile uygun zamana denk getiremediğimiz için bir süredir ekranlarınıza getiremiyorduk.

    Oyun dünyasının tanınan ismi Can Sungur, sağ olsun soruna el attı ve 2si1'in oyun kısmını devraldı.

    2si1 Yine, yeniden, yenilenerek karşınızda. Oyun dünyasının tanınan ismi Can Sungur ve Teknoloji tarafında Mesut Çevik'in sunumuyla, haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun haberleri sizlerle.

    Can Sungur'un Youtube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UC6q0eGHt5euC8aYLDjhaHpA

    00:00 Giriş
    00:08 Hava kirliliği kör ediyor
    03:12 GeForce Now Türkiye'de
    08:45 Xbox GamePass abone sayısı 18 Miyonu aştı
    11:50 Geçen yıl internet kullanıcı sayısı artışı rekor kırdı
    15:22 Wonder Woman 1984, HBO Max abone sayısını bir anda ikiye katlandı
    20:04 GameStop olayı arkasında ne var?



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ERIKCI (Arap Saçı) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    whuuuut?! abi ben sizi ayrı ayrı izlemeyi seviyorum ya.. enisle olsun ya da olmasın artık.. cs de içine sinmedikten sonra salacaktır bence.
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    VS18 (Osman Cengeri) 5 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Donanım Haber hesabımı açmama sebep olan bu serinin devam ettirilmesine sevindim ancak Enis beyle olan sinerjinizi ne yazık ki Can beyden alamadım belki Can Sungur'un yorumlarını ve kendisini izlemeyi çok sevmememden kaynaklanıyor olabilir umarım ilerleyen programlarda sinerjiniz artar
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    Niklaus1864 (Fatih Demirkapı) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Erdinç, Ersin, Talha ve en sonunda Enis. Yok aga bu saatten sonra tutmaz bu program benden söylemesi.
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    C cemoktem (Cem Öktem) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    2'si 1 için en uygun kişi Enis bence. Aranızda bir uyum da yakalıyorsunuz. Program bir şekilde istenirse halledilirdi. Enis bir sürü küçük kanallara zaman ayırabiliyorsa buna da bir şekilde ayırırdı heralde. Bence sorun başka yerde. Koskoca haftada 1 saatlik zaman ayıramayacak kadar yoğun olan bir insan daha görmedim.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    alemburda34 7 dk. ( Mesaj Silindi ) cemoktem
    $$$$$$$$$$$$
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    M matador_mirkhan 2 dk. ( Mesaj Silindi ) cemoktem
    Aga herkes youtuber olma derdinde. 1 saat buraya ayıracağına kişisel hesabından yayınlasa daha mantıklı kendi açısından. Herkes haklı yani:) ama yinede 2’si 1’i öyle yada böyle görmek güzel. Sokağa çıkamadığımız bugünlerde eş dost görmüş gibi oluyoruz
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