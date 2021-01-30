2si1 "GeForce Now Türkiye'de" | Gözleri açan Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 Yine, yeniden, yenilenerek karşınızda. Oyun dünyasının tanınan ismi Can Sungur ve Teknoloji tarafında Mesut Çevik'in sunumuyla, haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun haberleri sizlerle.

Sevgili Enis Kirazoğlu ile uzun süredir sunduğumuz 2si1'i Enis'in çalışma programı ile uygun zamana denk getiremediğimiz için bir süredir ekranlarınıza getiremiyorduk.

Oyun dünyasının tanınan ismi Can Sungur, sağ olsun soruna el attı ve 2si1'in oyun kısmını devraldı.

2si1 Yine, yeniden, yenilenerek karşınızda. Oyun dünyasının tanınan ismi Can Sungur ve Teknoloji tarafında Mesut Çevik'in sunumuyla, haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun haberleri sizlerle.

Can Sungur'un Youtube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UC6q0eGHt5euC8aYLDjhaHpA

00:00 Giriş

00:08 Hava kirliliği kör ediyor

03:12 GeForce Now Türkiye'de

08:45 Xbox GamePass abone sayısı 18 Miyonu aştı

11:50 Geçen yıl internet kullanıcı sayısı artışı rekor kırdı

15:22 Wonder Woman 1984, HBO Max abone sayısını bir anda ikiye katlandı

20:04 GameStop olayı arkasında ne var?