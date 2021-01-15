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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli proje umut vadediyor

    Oğuz Vuruşkaner, Irmak Sancar ve Barış Beydüz adlı 3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli EyeCU dünyanın en büyük süpermarket zincirlerinden birisi olan 7-Eleven'da test ediliyor.
    11 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli proje umut vadediyor
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    Bugün hayatımızda önemli bir yeri olan AI’ın ( yapay zeka ), temelleri, bu disiplinin babası olarak nitelendirilen Alan Turing tarafından neredeyse 70 yıl önce atıldı. İlk çalışmaların başlangıcından bu yana, temel amaç bilgisayarların insanlar gibi davranmasını sağlamak. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle, bazı teknoloji devleri Turing testini geçtiklerini iddia etseler de gerçekte böyle bir ilerlemenin önünde uzun yıllar var ( Turing testi, bir insanın sorduğu bir soruya gelen yanıtların, bir insan tarafından mı yoksa bir bilgisayar tarafından mı verildiğinin ayırt edilemediği durumu ifade ediyor ). Belirsiz süreçler karşısında insani reaksiyonlar veren, doğal dilleri anlayıp, dünyamızı insan beyni kadar anlayabilen ve bağlantı kurabilen makineler henüz tam anlamıyla geliştirilmiş değil. 

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    Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi’nden 3 gencin girişimcilik projesi EyeCU” güvenlik sektörünün geleceği haline gelmeyi planlıyor.  Yapay zekayı kullanarak anomali tespiti yapan, gerekli kişiye anında bildirim gönderen bir otonom kamera sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor.

    Yapay Zeka

    3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli proje umut vadediyor
    Tam Boyutta Gör

    Kasım 2020’den beri “CERN Knowledge Transfer” ekibi ile birlikte çalışan EyeCU, ülke sınırları tanımaksızın dünyanın her yanından iş ağına sahip. Şu anda süpermarketlerde hırsızlık üzerine yoğunlaşmış durumda bulunuyor. Oğuz Vuruşkaner, Irmak Sancar ve Barış Beydüz adlı 3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli EyeCU dünyanın en büyük süpermarket zincirlerinden birisi olan 7-Eleven'da test ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir"

    Açık kaynak kodlu yazılımı destekleyen EyeCU, GitHub’da aktif olarak bulunuyor. Paylaşılan kodlar haftada yaklaşık 3 bin kere indirilmekle birlikte ekibe sosyal medyadan “@eyecuvision” ismi ile ulaşmanız mümkün.



    Kaynakça https://eyecuvision.com/ https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/yazarlar/ergi-sener/yapay-zekada-one-cikan-trendler-41714276 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    59 dakika önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
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