3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli proje umut vadediyor

Tam Boyutta Gör

Bugün hayatımızda önemli bir yeri olan AI’ın ( yapay zeka ), temelleri, bu disiplinin babası olarak nitelendirilen Alan Turing tarafından neredeyse 70 yıl önce atıldı. İlk çalışmaların başlangıcından bu yana, temel amaç bilgisayarların insanlar gibi davranmasını sağlamak. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle, bazı teknoloji devleri Turing testini geçtiklerini iddia etseler de gerçekte böyle bir ilerlemenin önünde uzun yıllar var ( Turing testi, bir insanın sorduğu bir soruya gelen yanıtların, bir insan tarafından mı yoksa bir bilgisayar tarafından mı verildiğinin ayırt edilemediği durumu ifade ediyor ). Belirsiz süreçler karşısında insani reaksiyonlar veren, doğal dilleri anlayıp, dünyamızı insan beyni kadar anlayabilen ve bağlantı kurabilen makineler henüz tam anlamıyla geliştirilmiş değil.

İlginizi Çekebilir

Google; evsiz insanların yüzlerini toplamayı bıraktığını duyurdu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi’nden 3 gencin girişimcilik projesi “EyeCU” güvenlik sektörünün geleceği haline gelmeyi planlıyor. Yapay zekayı kullanarak anomali tespiti yapan, gerekli kişiye anında bildirim gönderen bir otonom kamera sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Yapay Zeka

Tam Boyutta Gör

Kasım 2020’den beri “CERN Knowledge Transfer” ekibi ile birlikte çalışan EyeCU, ülke sınırları tanımaksızın dünyanın her yanından iş ağına sahip. Şu anda süpermarketlerde hırsızlık üzerine yoğunlaşmış durumda bulunuyor. Oğuz Vuruşkaner, Irmak Sancar ve Barış Beydüz adlı 3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli EyeCU dünyanın en büyük süpermarket zincirlerinden birisi olan 7-Eleven'da test ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir"

Açık kaynak kodlu yazılımı destekleyen EyeCU, GitHub’da aktif olarak bulunuyor. Paylaşılan kodlar haftada yaklaşık 3 bin kere indirilmekle birlikte ekibe sosyal medyadan “@eyecuvision” ismi ile ulaşmanız mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.