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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir

    Çinko-hava pilleri olarak adlandırılan piller enerji depolamanın güvenli ve etkili yollarından birini oluşturuyor. Pillerin şarj edilebilir olması için elektrotlar katı yerine sıvı fazda tasarlandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir
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    Çinko-hava pilleri olarak adlandırılan piller enerji depolamanın güvenli ve etkili yollarından birini oluşturmakla birlikte genelde bu piller şarj edilemiyor ve bu sebeple tekrardan kullanılamıyor. Şimdi ise University of Münster kurumu araştırmacıları çinko-hava pillerinin daha verimli olmasını sağlayacak ve şarj edilebilmesine olanak sağlayacak yöntem geliştirdi.

    Rutinde kullanılan pillerin aksine çinko-hava pilleri oksijen ihtiyacını kendi içerisinden değil, çevre ortamdan karşılıyor. Katod yüzeyle etkileşime giren oksijen, moleküllerin alkalin elektrotlar aracılığıyla hareket etmesine neden oluyor ve çinko anotla etkileşim sonucunda elektrik akımı üretilmiş oluyor.

    Piller

    Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir
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    Çinko anot yüzeyle etkileşim sonucunda çinko yüzeyler aşınıyor ve yüzey oksidize oluyor bu sebeple bu piller şarj edilemiyor.

    Araştırmacılar çinko-hava pillerinin şarj edilebilir olmasını sağlamak için elektrotları katı hal yerine sıvı biçimde tasarladı. Çinko triflorometansülfonat tuzlarından yararlanarak geliştirilen elektrotlar sayesinde pillerin tekrar şarj edilebileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi"

    Son olarak yeni pillerin 320 döngü ve 1.600 saatlik kullanım ömrü olduğunu belirtelim. Yeni çalışmalar şu an ticarileştirme aşamalarından çok uzak olmasına rağmen yeni araştırmaların kapılarını aralayabilir.

    Yeni araştırma Science adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.uni-muenster.de/news/view.php?cmdid=11470 https://science.sciencemag.org/content/371/6524/46 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onlarca yıldır bu pil mevzusu yeni teknojileri haberlere konu olur okadar başka bir gelişme yaşanmaz.
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