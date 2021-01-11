Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir

Çinko-hava pilleri olarak adlandırılan piller enerji depolamanın güvenli ve etkili yollarından birini oluşturmakla birlikte genelde bu piller şarj edilemiyor ve bu sebeple tekrardan kullanılamıyor. Şimdi ise University of Münster kurumu araştırmacıları çinko-hava pillerinin daha verimli olmasını sağlayacak ve şarj edilebilmesine olanak sağlayacak yöntem geliştirdi.
Rutinde kullanılan pillerin aksine çinko-hava pilleri oksijen ihtiyacını kendi içerisinden değil, çevre ortamdan karşılıyor. Katod yüzeyle etkileşime giren oksijen, moleküllerin alkalin elektrotlar aracılığıyla hareket etmesine neden oluyor ve çinko anotla etkileşim sonucunda elektrik akımı üretilmiş oluyor.
Piller
Çinko anot yüzeyle etkileşim sonucunda çinko yüzeyler aşınıyor ve yüzey oksidize oluyor bu sebeple bu piller şarj edilemiyor.
Araştırmacılar çinko-hava pillerinin şarj edilebilir olmasını sağlamak için elektrotları katı hal yerine sıvı biçimde tasarladı. Çinko triflorometansülfonat tuzlarından yararlanarak geliştirilen elektrotlar sayesinde pillerin tekrar şarj edilebileceği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi"
Son olarak yeni pillerin 320 döngü ve 1.600 saatlik kullanım ömrü olduğunu belirtelim. Yeni çalışmalar şu an ticarileştirme aşamalarından çok uzak olmasına rağmen yeni araştırmaların kapılarını aralayabilir.
Yeni araştırma Science adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://www.uni-muenster.de/news/view.php?cmdid=11470 https://science.sciencemag.org/content/371/6524/46 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.