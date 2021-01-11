Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir

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Çinko-hava pilleri olarak adlandırılan piller enerji depolamanın güvenli ve etkili yollarından birini oluşturmakla birlikte genelde bu piller şarj edilemiyor ve bu sebeple tekrardan kullanılamıyor. Şimdi ise University of Münster kurumu araştırmacıları çinko-hava pillerinin daha verimli olmasını sağlayacak ve şarj edilebilmesine olanak sağlayacak yöntem geliştirdi.



Rutinde kullanılan pillerin aksine çinko-hava pilleri oksijen ihtiyacını kendi içerisinden değil, çevre ortamdan karşılıyor. Katod yüzeyle etkileşime giren oksijen, moleküllerin alkalin elektrotlar aracılığıyla hareket etmesine neden oluyor ve çinko anotla etkileşim sonucunda elektrik akımı üretilmiş oluyor.

Piller

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Çinko anot yüzeyle etkileşim sonucunda çinko yüzeyler aşınıyor ve yüzey oksidize oluyor bu sebeple bu piller şarj edilemiyor.

Araştırmacılar çinko-hava pillerinin şarj edilebilir olmasını sağlamak için elektrotları katı hal yerine sıvı biçimde tasarladı. Çinko triflorometansülfonat tuzlarından yararlanarak geliştirilen elektrotlar sayesinde pillerin tekrar şarj edilebileceği belirtiliyor.

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Son olarak yeni pillerin 320 döngü ve 1.600 saatlik kullanım ömrü olduğunu belirtelim. Yeni çalışmalar şu an ticarileştirme aşamalarından çok uzak olmasına rağmen yeni araştırmaların kapılarını aralayabilir.

Yeni araştırma Science adlı dergide yayımlandı.

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