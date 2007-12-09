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32'' Sharp AQUOS LC-32GP3U; oyunculara özel LCD TV

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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knight
Haber Editörü
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32'' Sharp AQUOS LC-32GP3U; oyunculara özel LCD TV
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Düz panel LCD televizyonlar konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Sharp, geçtiğimiz günlerde ikinci nesil AQUOS LC-32GP3U serisini duyurdu. LC-32GP3U serisinin hedef kitlesi oyuncular olarak belirlenmiş. LCD TV, en zorlayıcı video oyunlarında dahi en iyi performansı ve unutulmaz oyun deneyimini vadediyor. Şimdi LCD TV'nin teknik detaylarını yakından inceleyelim.

İnce ve şık bir tasarıma sahip LCD'nin alt kısmında hoparlörlere yer verilmiş. Burada genişliğin yerleşim açısından problem olmaması amaçlanmış. LCD'de component girişi, üç adet HDMI v1.3 portu, 15 pinlik D-sub girişi ve daha iyi oyun deneyimi için özel subwoofer çıkışı bulunuyor. D-sub ve HDMI girişleri aracılığıyla LCD ile bilgisayar arası bağlantıyı kolayca sağlayabiliyoruz. Eğer ekran kartınızda D-sub ya da HDMI girişi bulunmuyorsa özel çevirici adaptörlerden kullanabilirsiniz.

32'' Sharp AQUOS LC-32GP3U; oyunculara özel LCD TV
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LC-32GP3U, model numarasından da anlaşılabileceği gibi 32'' boyutunda geniş ekrana ve Full HD desteğine (1920x1080p) sahip. Özellikle 2008 yılının Full HD LCD TV almayı düşünenler için önemli bir yıl olacağı söylenebilir. Zira bu yıl boyunca firmalar birbirinden rekabetçi ürünlerle karşımıza çıkacak ve bu durum nihai tüketicinin gerek seçenek gerekse fiyat açısından yüzünü güldürecek. LCD, 10.000:1 yüksek dinamik kontrast oranı, 176 derece geniş görüş açısı, 6 milisaniye tepkime süresi ve 450 cd/m2 ekran parlaklığı gibi özellikler sunuyor. Yüksek kontrast oranı sayesinde karanlık oyun ve film sahnelerinde detayları kaçırmıyoruz. Tepkime süresi günümüzde TN panellerde 2 milisaniyeye kadar düşmüş durumda. Tepkime süresi ne kadar düşerse hareketli sahnelerde bulanıklıkla o kadar az karşılaşıyoruz. Ekran parlaklığı oyuncular ve film meraklıları için yeterli düzeyde.

32'' Sharp AQUOS LC-32GP3U; oyunculara özel LCD TV
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LCD'de oyun moduna yer verilmiş. Uzaktan kumandadan oyun modunu seçtiğimizde ''Vyper Drive'' teknolojisi devreye giriyor. Vyper Drive teknolojisi konsol ya da bilgisayar çıkışı ile LCD TV arasındaki gecikme süresini minimuma indiriyor. Ayrıca firmanın ''4-wavelength backlight'' diye tabir ettiği teknoloji çok daha derin kırmızı renkler sunuyor. LCD TV 1920x1080 çözünürlükte saniyede 24 kare videoları oynatabilme yeterliliğine sahip. Firma, normal kullanımda 60.000 saate kadar arka ışık ömrü garantisi veriyor.

LCD TV serisinin şarap kırmızısı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 1599 dolar civarında bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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ozkrmz 11 yıl
Haber için teşekkürler Şovalye. 1080 progressive monitör ve tv'lerin daha ucuzlaması lazım.
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max975 11 yıl
Sharp LCD TV olayı baya ileri götürmüş. Gerçekten sharpta bir potansiyel var.
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:::LOSTPLANET::: 11 yıl
bu da benq 24" gibi hazin olmaz galiba.ne de olsa sharp itibarı var. fakat her fullhd lcd de tam performanslı değil.hepsi birbirinden farklı performanslar sergiliyor. ee zaten isterseniz 52" lcd alın zaten pc uyumluluğu olacaktır.
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Albatros83 11 yıl
Haber için teşekkürler ..Knight... Özelllik ve estetik açısından gayet iyi .Full Hd olması çok iyi olmuş. Yeni televizyon almak isteyenler için bu fiyattan piyasaya girerse gayet uygun olur.
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Joen.Tuerk 11 yıl
Harika görünüyor gercekten. Tamda yeni bir monitör mü LCD tv mi kararini verme asamasinda bu haberi okumak iyice kafami karistirdi. Ama fiyat olarak yüksek. Acaba 32 inc degilde 26 inc versiyonu falan olacak mi merak ettim.
Haber icin tesekkurler.
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thack_can 11 yıl
çok güzel görünüo yafs
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