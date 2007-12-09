32'' Sharp AQUOS LC-32GP3U; oyunculara özel LCD TV

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Düz panel LCD televizyonlar konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Sharp, geçtiğimiz günlerde ikinci nesil AQUOS LC-32GP3U serisini duyurdu. LC-32GP3U serisinin hedef kitlesi oyuncular olarak belirlenmiş. LCD TV, en zorlayıcı video oyunlarında dahi en iyi performansı ve unutulmaz oyun deneyimini vadediyor. Şimdi LCD TV'nin teknik detaylarını yakından inceleyelim.

İnce ve şık bir tasarıma sahip LCD'nin alt kısmında hoparlörlere yer verilmiş. Burada genişliğin yerleşim açısından problem olmaması amaçlanmış. LCD'de component girişi, üç adet HDMI v1.3 portu, 15 pinlik D-sub girişi ve daha iyi oyun deneyimi için özel subwoofer çıkışı bulunuyor. D-sub ve HDMI girişleri aracılığıyla LCD ile bilgisayar arası bağlantıyı kolayca sağlayabiliyoruz. Eğer ekran kartınızda D-sub ya da HDMI girişi bulunmuyorsa özel çevirici adaptörlerden kullanabilirsiniz.

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LC-32GP3U, model numarasından da anlaşılabileceği gibi 32'' boyutunda geniş ekrana ve Full HD desteğine (1920x1080p) sahip. Özellikle 2008 yılının Full HD LCD TV almayı düşünenler için önemli bir yıl olacağı söylenebilir. Zira bu yıl boyunca firmalar birbirinden rekabetçi ürünlerle karşımıza çıkacak ve bu durum nihai tüketicinin gerek seçenek gerekse fiyat açısından yüzünü güldürecek. LCD, 10.000:1 yüksek dinamik kontrast oranı, 176 derece geniş görüş açısı, 6 milisaniye tepkime süresi ve 450 cd/m2 ekran parlaklığı gibi özellikler sunuyor. Yüksek kontrast oranı sayesinde karanlık oyun ve film sahnelerinde detayları kaçırmıyoruz. Tepkime süresi günümüzde TN panellerde 2 milisaniyeye kadar düşmüş durumda. Tepkime süresi ne kadar düşerse hareketli sahnelerde bulanıklıkla o kadar az karşılaşıyoruz. Ekran parlaklığı oyuncular ve film meraklıları için yeterli düzeyde.

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LCD'de oyun moduna yer verilmiş. Uzaktan kumandadan oyun modunu seçtiğimizde ''Vyper Drive'' teknolojisi devreye giriyor. Vyper Drive teknolojisi konsol ya da bilgisayar çıkışı ile LCD TV arasındaki gecikme süresini minimuma indiriyor. Ayrıca firmanın ''4-wavelength backlight'' diye tabir ettiği teknoloji çok daha derin kırmızı renkler sunuyor. LCD TV 1920x1080 çözünürlükte saniyede 24 kare videoları oynatabilme yeterliliğine sahip. Firma, normal kullanımda 60.000 saate kadar arka ışık ömrü garantisi veriyor.

LCD TV serisinin şarap kırmızısı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 1599 dolar civarında bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.